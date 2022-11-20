如何检查连接到 Wi-Fi 的用户数量

如今，妥善维护我们的无线网络至关重要。检查这将告诉我们是否有任何不需要或未经授权的连接。大多数路由器支持大约 250 个用户或设备同时连接。这个数字包括笔记本电脑、智能手机、无线打印机、智能电视等。真正的问题是，当连接大量设备时，会严重影响网络性能。例如，如果只有一台设备通过从 Internet 下载大文件来滥用带宽，这将使其他设备和用户几乎无法使用该连接。

如今，妥善维护我们的无线网络至关重要。除了关注我们网络的安全之外，需要关注的一件事是连接到我们无线网络的用户数量。检查这将告诉我们是否有任何不需要或未经授权的连接。





但是，请记住，如今越来越多的设备连接到我们的无线网络，例如游戏机、无线打印机、智能电视等。无需提及笔记本电脑、智能手机和平板电脑，因为我们非常清楚它们已连接到我们的 Wi-Fi。在本文中，我将向您展示如何检查连接到您的 Wi-Fi 的用户数量，以及您可以采取哪些措施来防止未经授权访问您的网络。但首先，让我们看一下可以连接到您的 Wi-Fi 或共享您的互联网连接的最大用户数。

有多少设备可以连接到我的无线路由器？

您是否担心太多用户连接到您的无线网络？好吧，如果您在家中使用 Wi-Fi ，则不必太担心。通常，大多数路由器支持大约 250 个用户或设备同时连接。请注意，这个数字包括我提到的所有设备，如笔记本电脑、智能手机、无线打印机、智能电视等。





每个连接的设备都会使用它的一部分带宽，所以真正的问题是当大量设备连接时，它会严重影响网络的性能。例如，如果只有一台设备通过从 Internet 下载大文件来滥用带宽，这将使其他设备和用户几乎无法使用该连接。

如何查看连接Wi-Fi的用户数？

检查连接到 Wi-Fi 网络的用户数量有助于确定是否有太多连接用户或网络中您不认识的任何用户。

为了检查连接到 Wi-Fi 的用户数量，您可以从路由器的管理仪表板或使用安装在您设备上的应用程序或软件来执行此操作。那么，让我们看看如何正确地做到这一点。





检查路由器管理仪表板

大多数路由器会在主屏幕上显示连接到网络的用户数量。但是，您首先需要知道如何访问路由器的管理仪表板。





将您的设备连接到无线网络或使用以太网电缆将其直接连接到路由器。 查找路由器的 IP 地址。您可以按照本文中描述的步骤进行操作，或者查看路由器上印有所有管理员登录详细信息的标签。您还需要管理员用户名和密码，因此也请查看标签。 现在启动您设备上的网络浏览器，并在 URL 栏中输入路由器的 IP 地址。如果您使用的是智能手机或平板电脑，请点击 Enter 按钮或点击 Go，路由器登录页面应该会出现。 输入管理员用户名和密码。请小心，因为它们区分大小写。单击“登录”，如果正确，您应该会看到路由器管理仪表板。 现在，根据路由器品牌或型号，您将在主屏幕上看到已连接设备的数量，或者您必须在设置中找到它们。 一些 TP-Link、Netgear、Belkin、Asus 和 Tenda 路由器将在主屏幕上显示此编号，列为客户端、连接的设备或连接的设备。如果单击客户端（已连接或已连接的设备）图标，您将看到已连接设备的列表。









通常，您会看到设备的名称及其 MAC 地址。这个MAC地址对于每台设备都是唯一的，您可以方便地查看设备的MAC地址和编辑设备的名称，以便日后轻松识别。





使用网络扫描仪应用程序或软件

另一种查找 Wi-Fi 连接用户数量的方法是借助可安装在智能手机或计算机上的应用程序或软件。

一些最推荐的是：

GlassWire – 专业的防火墙和网络扫描仪。下载免费版本并将其安装在您的计算机上。启动它后，它将扫描您的网络。单击顶部菜单中的 Things，您将看到当前连接到网络的设备列表。单击顶部的扫描以刷新列表，您应该会看到所有连接到 Wi-Fi 的计算机、平板电脑、智能手机和其他设备。





Wireless Network Watcher – 一个小工具，可以扫描您的网络并列出所有连接的设备。向下滚动到页面底部，将其下载到您的 Windows 计算机上。安装并运行该软件，您将看到连接到网络的所有设备的列表。

Fing – 网络扫描仪 – 这是一款可以安装在您的 iPhone 或 Android 手机上的应用程序。在 App Store 中找到它并安装它。首次运行时请按照说明进行操作。然后单击扫描设备。您将在一秒钟内看到设备的数量，并且您应该可以轻松识别谁在使用特定设备。





在 Windows 上使用命令提示符

查看连接到网络的用户数量的另一种方法是在命令提示符中键入特定命令。

在 Windows 计算机上启动命令提示符。单击“开始”按钮，然后在搜索栏中键入 cmd。然后按 Enter 键，命令提示符将启动。

N 键入 ipconfig 并按回车键。此命令将列出一些网络详细信息，在这种情况下您确实需要默认网关来了解路由器的 IP 地址。

现在您要使用的命令是 arp -a。键入它并按 Enter 按钮。

所有连接的设备都将列在这里，连同它们的 IP 和 MAC 地址。因为你已经知道192.168.0.1是路由器的IP地址，所以所有连接到网络的设备的IP都会以192.168.0开头。

如何从网络中删除不需要的设备？

在大多数情况下，当您查看连接到您的 Wi-Fi 网络的用户数量时，您就会认出这些设备。但是，当您注意到一个设备但根本无法弄清楚它是什么时，您可以做什么？它要么是连接到您网络的邻居，要么是您家中的设备正在使用其部分带宽。





好吧，如果您想删除此类设备/用户，这里有一些建议。

更改您的无线密码 – 更改无线密码是目前您能做的最好的事情。但是，您需要知道，更改密码后，您必须将所有其他设备重新连接到无线网络。





为了更改它，您必须如上所述登录到路由器管理仪表板，然后找到 Wi-Fi 部分。根据路由器品牌和型号，您应该搜索 Wireless、Wireless Security、Wi-Fi 等。当您访问菜单中的此部分时，您应该会看到无线密码字段，也称为广告密码、预共享密钥(PSK) 等。





从网络中阻止设备- 此方法还需要您访问路由器设置。登录后，您应该会找到“访问控制”或“带宽控制”部分。如果访问控制被禁用，您必须先启用它，然后将访问控制模式设置为阻止。从此时起，您可以通过单击“添加设备”按钮来添加要从网络中阻止的设备。输入他们的 MAC 地址，从列表中选择他们，然后保存更改。

其他一些方法包括使用MAC 过滤、为客人和访客创建单独的无线网络，或使用路由器上的家长控制。然而，我刚才描述的两个最有效地从您的网络中踢出不需要的设备或用户。

最后的话

我希望您现在知道如何找到连接到您的 Wi-Fi 网络的用户数量以及如何从中删除不需要的用户。

因此，每当您注意到您的互联网连接变得非常慢时，最好检查一下是否有人在滥用您的带宽。如果你发现任何可疑的人，你就会知道该怎么做。毕竟，只有您认识并允许的人才能访问您的网络。不欢迎任何其他人，因为他们可以轻松访问您的个人文件和数据、使用带宽或只是弄乱您的网络并使其无法使用。因此，您将不得不重新设置您的网络，因此最好在它发生之前采取行动。