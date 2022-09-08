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    如何构建 Python Web Scraper：从任何网站抓取数据经过@terieyenike
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    如何构建 Python Web Scraper：从任何网站抓取数据

    2022/09/08
    4m
    经过 @terieyenike 6,081 讀數
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    太長; 讀書

    Python 允许您使用 Python 脚本从网站上抓取或抓取数据。这种收集数据的方法称为网络抓取。大多数网站不希望你抓取他们的数据，为了找出什么是合法的和允许抓取的，网站有一个专门的页面，显示允许的端点的详细信息。在这个练习中，我们抓取新闻内容的主页，我们可以根据用户代理来完成。编写完整个脚本后，我们的页面应该会从 YCombinator 的新闻主页中抓取数据。
    featured image - 如何构建 Python Web Scraper：从任何网站抓取数据
    #python#python-programming
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