如何构建 Python Web Scraper：从任何网站抓取数据

在本文中，我们将构建一个程序，允许您使用 Python 脚本从网站上抓取或抓取数据。这种收集数据的方法称为网络抓取。 网页抓取就是使用 Python 或任何其他编程语言以编程方式下载、清理和使用网页中的数据。大多数网站不希望你抓取他们的数据，为了找出什么是合法的和允许抓取的，网站有一个专门的页面，显示允许的端点的详细信息。 将 robots.txt 附加到任何链接的末尾，以了解允许的端点。例如，让我们使用 。 https://news.ycombinator.com/robots.txt 使用下面的文本文件，结果应如下所示： 截图说明了我们被允许和不允许从 YCombinator 网站上抓取的端点。抓取延迟意味着在使用程序从网站抓取数据时暂停，从而不会因为不断抓取而导致其服务器超载并减慢网站速度。 在这个练习中，我们抓取新闻内容的主页，我们可以根据用户代理来完成。 入门 Python web scraper 需要两个必要的模块来抓取数据： 美丽的汤 要求 美丽的汤 Beautiful Soup 是一个 Python 库，用于从 HTML 文件中提取数据。它使用解析器修改文件，将数据转换为有价值的文档，并为程序员节省数小时的手动和重复性工作。 要求 requests HTTP 库用于使用带有 功能。 .get() 创建 Web Scraper 现在来看看这个项目的本质。创建一个新目录，并在其中创建一个文件，该文件将包含网络爬虫程序的所有脚本。 复制并粘贴以下代码： yc_web_page = response.text print(yc_web_page) # app.py import requests response = requests.get( 'https://news.ycombinator.com/news' ) 上面的代码执行以下操作： 导入 模块 requests 使用响应变量，附加到 功能从提供的网站链接下载 HTML 文件 .get() 阅读网页的内容 .text 如果您使用命令 python 运行此代码 它没有给你任何输出，这意味着需要安装两个导入的模块。 app.py 运行以下命令来安装模块。 pip install beautifulsoup4 pip3 install requests 源代码的结果应如下所示： 接下来，让我们更新 使用漂亮的汤与其余代码一起文件： app.py yc_web_page = response.text article_title = article_tag.get_text() result = { } print(result) # main.py import requests from bs4 import BeautifulSoup # add this response = requests.get( 'https://news.ycombinator.com/news' ) # add this soup = BeautifulSoup(yc_web_page, 'html.parser' ) article_tag = soup.find(name= "a" , class_= 'titlelink' ) article_link = article_tag.get( 'href' ) article_upvote = soup.find(name= "span" , class_= "score" ).get_text() "title" : article_title, "link" : article_link, "point" : article_upvote 按照上面的代码片段执行以下操作： 从模块 导入 BeautifulSoup 函数 bs4 接下来，使用变量soup从 使用 BeautifulSoup 功能和 获取 HTML 文件 yc_web_page html.parser 在浏览其余代码之前，让我们使用提供的链接打开我们的网络浏览器 .get() 接下来，在页面上右击，点击inspect，查看 新闻页面的elements选项卡。 YCombinator 我们的网页应该是这样的： 使用 Beautiful Soup，我们可以使用它们的类名来定位页面上的特定元素： 通过分配 article_tag 变量，每个页面元素都有一个标签名称，使用 具有元素名称、 标签和 带下划线。这样做是为了防止覆盖网页元素中的类 find() a class_ 现在，我们要提取的链接标题之一 使用 功能 article_tag .get_text() 接下来，提取链接 使用属性 与 功能 article_tag href .get() 这同样适用于 变量，其中标签名称， , 类名用于提取每篇文章链接的点数 article_upvote <span> 创建一个变量结果，将提取的数据显示为带有键和值对的字典 打印出最终结果 编写完整个脚本后，我们的页面应该会从 YCombinator 的新闻主页中抓取数据，如下所示： 结论 本文教你如何使用 Python 网络爬虫从网页中提取数据。 此外，使用网络抓取工具的功能还在于，它可以节省时间和精力来更快地而不是手动地生成大型数据集。 学到更多 美丽的汤文档 请求文件