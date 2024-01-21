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    如何更好地承担风险经过@vinitabansal

    如何更好地承担风险

    2024/01/21 新歷史
    9m
    经过 @vinitabansal
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    ZH
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    太長; 讀書

    承担风险的人并不局限于少数具有特殊才能和能力的人。任何人都可以通过勇气、经验和实践来增强承担风险的心理力量。
    featured image - 如何更好地承担风险
    management #engineering-leadership
    Vinita Bansal HackerNoon profile picture

    @vinitabansal

    Vinita Bansal

    Author Upgrade Your Mindset, Rethink Imposter Syndrome. Scaling products ￫ Scaling thinking. Former AVP Engg @Swiggy

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