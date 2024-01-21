有些人有勇气去冒险。给他们一个挑战，他们就会立即投入其中。您会发现这些人领导了一些最大的举措，推动了最具挑战性的项目，并在工作中做出了大胆的决定。当其他人都试图逃避风险时，他们因挺身而出的能力而受到钦佩和尊重。 这些人是变革驱动者、思想领袖和远见者，他们有解决棘手问题的诀窍、敢于踏入未知世界的勇气以及处理不确定性的技能。 但是什么让这些人如此善于冒险呢？这是他们与生俱来的天赋吗？他们有什么特殊能力吗？他们天生就是冒险家吗？ 很有可能。但冒险也是一种可以通过经验和实践来培养的技能。对于大多数人来说，做一些未知的事情的想法是可怕的。它激发了他们对失败的最大恐惧，害怕因达不到要求而感到尴尬，也无法达到别人的期望。 让恐惧控制他们的思维会让他们在开始之前就放弃了。他们变得厌恶风险并试图谨慎行事。谨慎行事不仅限制了他们的成长，也降低了他们冒险的欲望。他们避免有风险的项目、有风险的对话、有风险的决策或任何看似有风险的事情。 你呢？您在工作中是否愿意承担风险或试图保持安全？ 当你保持谨慎行事时，你就无法利用正确的机会来发展你的职业生涯。战略性地利用风险并对其进行良好管理可以建立信誉，增加影响力，并为更大更好的机会打开大门。 承担风险需要勇气和信心。你应该愿意走出自己的舒适区，迈向未知。那么怎样才能做得好呢？ 问这 5 个问题来做出决定，将其付诸行动并增加成功的几率。冒险是令人陶醉的。一旦你开始了，你就会踏上向上的旅程，渴望更大更好的风险。 \\进步总是伴随着风险。你不可能在偷二垒的同时又把脚踩在第一垒上。 — 弗雷德里克·威尔科克斯 这个风险值得吗？ 在没有适当的评估标准的情况下冒险是愚蠢的。这就像跳进游泳池而不知道会发生什么并希望自己能活下来。 并非所有风险都值得承担。如果您在没有做好准备的情况下承担某些风险，可能会损害您的职业生涯。例如：在没有适当技能的情况下签署职责，声称自己是您不太了解的领域的主题专家。 虽然冒险有好处，但也有潜在的缺点。总是会涉及成本——想想承担风险的情感、身体和社会成本，而不仅仅是财务影响。 要确定该风险是否值得您花费时间和精力，请询问以下问题： 如果你冒险，你会得到什么？ 如果你不冒险，你会失去什么？ 如果您和其他人承担风险但未达到预期结果，您和其他人会付出什么代价？ 您的工作环境会促进还是阻碍冒险行为？ 思考完上述问题后，请回答以下问题： 承担风险所带来的损失可能会大大超过您的收益，或者反之亦然？ 如果您的工作环境不鼓励冒险，您预计会面临哪些挑战？ 您需要什么样的支持来制定计划并将其付诸实施？ 如果不值得，就不要冒险。你的时间有限。最好让它在其他地方发挥作用。 每个人的时间都是有限的。最重要的是专注于最重要的事情。 — 罗伊·贝内特 该决定是可逆的还是不可逆的？ 亚马逊创始人杰夫·贝佐斯在致股东的时事通讯中描述了两种类型的决策——不可逆转的决策（类型 1）和可逆转的决策（类型 2）。 他将不可逆转的决定比作“单向门”，并表示此类决定应该经过深思熟虑和协商，有条不紊地、谨慎地、缓慢地做出。无法回到原来的地方。” 然而，他表示组织中的大多数决策并不是这样的。它们是可变的和可逆的。它们是双向门“如果你做出了次优的第 2 类决定，你不必长期承受后果。您可以重新打开门并返回。这些决定可以而且应该由具有高判断力的个人或小团体迅速做出。” 您计划承担的风险又如何——它是可逆的还是不可逆的？如果风险是可逆的并且值得，那就继续吧，开始吧。做出决定，不要想太多，快速行动。 例如：如果您打算辞职去创办自己的公司，那么肯定会涉及一些风险。但风险并不大，而且是可逆的——如果你的公司倒闭或事情不顺利，你可以很容易地找到另一份工作。 然而，如果它是不可逆转的，最好放慢速度并收集更多信息，因为一旦将不可逆转的决定付诸行动，就无法轻易撤消。获取减少不确定性所需的信息的成本值得您投入时间和精力。 例如：宣布公司将 100% 远程办公、员工可以在世界任何地方工作的决定不应掉以轻心。一旦推出这项政策但效果不佳，让员工重返办公室就不容易了。 但要警惕分析瘫痪。推迟风险以做出更明智的决定不应该导致无休止地推迟。一旦你手头有足够的数据或者你的直觉告诉你是时候继续前进，最大的错误就是等待。 我怎样才能使胜算对我有利？ 实现目标的默认几率是多少？您对默认赔率满意吗？您可以做出哪些改变或采取哪些步骤来增加对您有利的机会？ 增加对你有利的机会需要有目的地采取措施来增加实现目标的可能性。它涉及准备好面对出现的未知和挑战。您需要考虑什么可以增加成功的机会，什么可能会减少成功的机会。 为此，请确定： 会出现什么问题？可能发生的最坏的情况是什么？ 发生这种情况的可能性有多大？ 它的影响是什么？ 有哪些措施可以防止这种情况发生，或者您准备如何应对？ 您可以主动采取哪些措施来减少或完全避免这种情况？ 您不必预先对每种可能性采取行动。但是，在它们出现时制定一个应对计划可以极大地增加您成功的机会。 您还必须将每次失败视为反馈。如果你冒险失败了，那也不是世界末日。你不能退缩和放弃。从失败中吸取教训，确定可以做出哪些改变来扭转局面，下次做得更好。 当你承担风险时，你就会知道，有时你会成功，有时你会失败，但两者同样重要。 - 艾伦·德杰尼勒斯 什么是我能掌控的？ 当冒险时，尽管你尽了最大努力，事情可能不会像你预期的那样发展。准备好应对未知情况并不能保证成功。许多你无法控制的外部因素可能会导致意想不到的结果。 考虑所有可能出错的事情，并将其归入以下类别之一： 影响圈：这些是你可以控制并带来改变的事情。 关注圈：这些是你无法控制的事情，把你的精力集中在这里是浪费你的时间。 积极主动的人将精力集中在影响圈内。他们致力于自己能做的事情。他们的能量本质是积极的、扩大和放大的，导致他们的影响圈扩大——史蒂芬·柯维 他补充道：“另一方面，反应性的人则将精力集中在关注圈上。他们关注他人的弱点、环境中的问题以及他们无法控制的情况。他们的注意力集中导致指责和指责态度、反应性语言以及增加的受害感。这种专注所产生的负能量，再加上忽视他们可以做点什么的领域，导致他们的影响圈缩小。” 当你冒险时，关注过程，而不是结果。请记住，您只能控制过程。你无法控制结果。致力于这个过程将扩大你的影响圈，使你能够战略性地应对风险，同时痴迷于结果只会浪费你的思维周期，增加压力和焦虑，而不会创造任何价值。 尽一切努力取得成功，但也要做好接受结果的心理准备。别担心。别抱怨。请记住，您已尽力而为，然后继续前进。 我怎样才能承担更多的风险？ 习惯养成的科学表明，任何重复、持续的事情都会变得毫不费力，并变成一种习惯。 发生这种情况是因为我们的大脑不断寻找节省精力的方法，让我们的思维更频繁地放松。这使得它将任何一致执行的动作序列转换为自动例行程序，并且它是习惯形成的根源。 习惯永远不会真正消失。它们被编码到我们大脑的结构中，这对我们来说是一个巨大的优势，因为如果我们每次假期后都必须重新学习如何驾驶，那就太糟糕了。问题在于你的大脑无法区分坏习惯和好习惯，所以如果你有坏习惯，它总是潜伏在那里，等待正确的提示和奖励——查尔斯·杜希格 想要承担更多风险吗？利用习惯养成的力量。你承担的风险越多，你对未知和不确定性的容忍度就越高。承担越来越多的风险会增强精神力量，让他们更频繁地这样做。你不仅会更好地承担风险，而且会更好地确定要承担哪些风险，以及当结果不利于你时如何处理结果。 冒险很快就会成为你的第二天性。先前带来恐惧、自我怀疑和焦虑的风险将不再显得可怕。你将准备好做出大胆的决定并接受更具风险的提议。 培养承担风险的能力是一个巨大的职业优势。不要让恐惧和自我怀疑阻碍您实现自己的真正潜力。从小处开始。承担增量风险。慢慢地鼓起勇气去承担更大更好的风险。 为了过上卓越的生活，你必须承担风险。你将不得不踏入新的领域，攀登新的山峰。如果你要做的事情和你一样大，那会很可怕。如果感觉完全安全，那么你可能没有取得好成绩。为了在世界上留下你的印记，你必须站在一个你以前从未愿意站过的地方。你必须有勇气追求卓越。 — 黛比·福特 概括 承担风险的人并不局限于少数具有特殊才能和能力的人。任何人都可以通过勇气、经验和实践来增强承担风险的心理力量。 当恐惧引导你的思维时，你就会厌恶风险。规避风险可以保证你的安全，但也会限制你的学习和成长。 在没有适当决策标准的情况下冒险是愚蠢的。只承担那些值得您花时间和精力的风险。 如果冒险的决定是可逆的，那么就迅速做出决定并快速行动，但如果是不可逆的，那就放慢脚步，更加深思熟虑。 一旦您决定冒险，请主动识别可能遇到的障碍，并采取措施增加成功的几率。 当你没有得到预期的结果时，找出你可以控制的事情并采取行动，而不是将时间和精力浪费在你无法控制的事情上。 利用你大脑的力量来发挥你的优势。你承担的风险越多，你的大脑就越容易自动承担风险。 这个故事之前曾 发表过。在 或此处关注我，了解更多故事。 在这里 LinkedIn