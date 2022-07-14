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    如何按照布兰登桑德森的建议实现艰难的事情经过@roxanamurariu
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    如何按照布兰登桑德森的建议实现艰难的事情

    2022/07/14
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    经过 @roxanamurariu 1,217 讀數
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    太長; 讀書

    史诗奇幻和科幻小说作家布兰登·桑德森（Brandon Sanderson）发表了一篇出色的主题演讲，名为《常见的谎言作家告诉你》。这次会议是一张伪装成写作建议的完成困难事情的地图。我们愿意相信技能、才能或决心是突破的标志。我们需要了解幸存者偏见，即我们只向成功的个人幸存者学习的倾向。用桑德森的话来说：有些事情根本不可能，即使是可能的事情，运气在成就中的作用比我们任何人都想假装的要大。

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