如何按照布兰登桑德森的建议实现艰难的事情

2020 年，史诗奇幻和科幻小说作家布兰登·桑德森 (Brandon Sanderson) 发表了精彩的主题演讲，名为《常见的谎言作家告诉你》。这次会议是一张伪装成写作建议的完成困难事情的地图。你可以在 观看视频。 这里 从这个视频中跳出来的第一件事是我们通常听到的谎言“只要你下定决心，你就可以做任何事情”。用桑德森的话来说： 有些事情根本不可能，即使是可能的事情，运气在成就中的作用比我们任何人都想假装的要大。 我们愿意相信技能、才能或决心是突破的标志。我们需要了解 ，这是我们只向成功的个体幸存者学习的自然倾向。果然，他们想通了。但我们真的知道让一个人成功的有多少是天赋、能力或毅力，有多少是金钱、人脉、权力或运气？因此，我们可能想要尝试现实地看待我们可以做些什么来实现我们的梦想。 幸存者偏见 桑德森将“我可以做任何事”改写为 我可以做困难的事情。做艰苦的事情具有内在价值，即使我最终失败，它们也会让我成为一个更好的人。 如何完成困难的事情？ 制定我们可以控制的目标 在高中的写作比赛中获胜后，桑德森立志成为著名的小说家。十年来，他写的小说被出版商拒绝（“太长”、“不够黑”），所以他像乔治·RR·马丁（George RR Martin）一样写了小说十一和十二（“嗯，他在卖”）。他承认，这些书很可怕。桑德森最终陷入了人生危机，因为他写了十二部小说，但没有人发表： 我的生命在做什么？写所有这些小说，让它们失败，被拒绝。我试着写我想要的。人们告诉我这还不够好。我试着写他们想要的。他们仍然被拒绝，而且他们是糟糕的书。 经过一番反省，桑德森确定他成为著名小说家的目标不应该是他的主要催化剂。他真诚地喜欢写作，因为其他一切都刚刚消失，他进入了一个他热爱的纯粹创造力的地方。于是，他的主要目标变成了 每本书我都会变得更好。我会写我喜欢的书，我会按照自己的方式去做。 桑德森的第 13 本书是 ，这是 的第一本书，后来成为畅销书。这个系列的全部信息是“目的地之前的旅程”（或者，在桑德森的情况下，为自己写书，而不是为了奖项或名声）。 《王者之路》 暴风之光档案馆 这种态度很好地融合了坚忍的生活二分法（有些事情在我们的控制之中，而另一些则不是），这似乎与另一位著名作家约翰·格里沙姆（John Grisham）相得益彰。正如我在 所写，格里沙姆的第一部小说也曾多次遭到出版商的拒绝。格里沙姆没有被数十家出版商的拒绝所困扰，开始创作他的第二部小说。 约翰·格里沙姆的《写作习惯》中的人生教训中 练习坚忍不是放弃梦想、抱负或欲望，而只是意识到放弃对结果的想法是明智的。 当然，我们都可能希望在我们的愿望中取得成功，但明智的做法是接受某些事情在我们的控制范围内，而另一些事情则不是。如果我们将时间、注意力和精力集中在我们可以控制的变量上，我们将获得更多收益。格里沙姆或桑德森会影响出版商的决定吗？不行，他们只能保持对写作的态度，所以他们继续写作。 我的名字变成了一个品牌，我很想说这是从一开始的计划。但唯一的计划是继续写书。 格里沙姆在接受《卫报》采访时 了解我们的工作方式 桑德森强烈不同意没有压倒性写作冲动的人不应该尝试成为作家的说法。根据这个理论，如果我们拖延而不是写作，我们就不是真正的作家。他认为这个概念是有害的。 写作很难……老实说，我宁愿玩 Nintendo Switch。 我喜欢写作，但即使是我也很难坐下来写作。 我们不应该因为我们不得不绞尽脑汁让自己做我们想做的事情并弄清楚是什么让我们做我们的工作而感到难过。我们中的一些人对大棒（惩罚）、胡萝卜（奖励）或最后期限的反应很好。桑德森的事情是在电子表格中记录他每天的字数。 我已经将自己的写作游戏化了，这就是我让自己写作的方式。找出适合您的方法。如果您想玩电子游戏，请不要感到难过。也许你想读书而不是写书……你只需要弄清楚是什么让你做你想做的事。 就我而言，在 激活和电话远离的情况下进行 是我最喜欢的写作方式。 冷火鸡 番茄工作 打破它 桑德森写了大量的书籍（他在风暴之光档案馆中的最新小说是 460,000 字，比整个饥饿游戏系列的总和还要多一个半）。以及如何写出如此庞大的书籍？ “一个字一个字”。 这种洞察力与安妮·拉莫特在她关于写作的迷人著作《 》中的建议非常相似。标题来自一个关于拉莫特兄弟的家庭故事。他被分配了一个关于鸟类的学校项目。像孩子们一样，他拖延并推迟了项目的开始，直到结束。现在，第二天项目到期，男孩坐在桌旁哭了起来。他应该从哪里开始？他会完成这个项目吗？拉莫特描述他们的父亲对男孩说：“鸟儿一只鸟，伙计。一只只一只鸟。” Bird by Bird 如果您查看 ，您会看到他所有正在进行的项目的进度条。这个人是真正的写作机器，创造了独特而令人印象深刻的世界和背景线，编织在不同系列的书籍中，偶尔还有复活节彩蛋。 Sanderson 的网站 对于那些想要提高生产力的人来说，他也是一座灵感的金矿。看看 ：管理写作、翻译、YouTube 项目和视频游戏。当然，他背后有一个团队，但请记住桑德森是如何开始的：写书十年没有成功。 他对 2021 年的回顾 此外，如果您对讲故事感兴趣，我衷心建议您查看 。 Brandon Sanderson 的免费创意课程 先前发表于 https://www.roxanamurariu.com/brandon-sandersons-framework-to-achieve-hard-things/ 相关文章： 给女儿的信：从战略上区分职业和激情的神话和技巧 经验证的抗拖延策略 当佛教的不执着与斯多葛主义的控制二分法重叠