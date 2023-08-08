如何招聘无代码开发：寻找合适的人才

一、简介 无代码开发的增长趋势 “我不知道 2025 年的应用程序将使用什么框架构建，但飞行汽车将无需一行代码即可构建” 如果阿尔伯特·爱因斯坦生活在今天，手里还拥有几家独角兽初创公司，那么他也可以说出这句名言。他显然没有。 但这很难争论。在创建 MVP 和测试假设方面，无代码是新王者。 我们每天都离这样一个目标越来越近：任何具有互联网连接的个人都能够设计和构建成熟的网络和移动应用程序。 如今，市场上无代码构建的应用程序数量激增，而传统的硬编码应用程序正在逐渐退出历史舞台，这不可避免地导致对相应专家的需求不断增长。 阅读本文即可了解无代码开发的本质，而无需为炒作付出过高的代价。 更少的代码，更少的责任？ 有一个问题 - 即使在没有代码的世界中，天赋和经验也很重要。 降低进入专业开发领域的门槛也降低了成品质量的门槛。 即使是最有才华的专业编码员，经过数千小时的开发经验后，也可能无法当场为您的应用程序提出正确的架构，特别是如果它是市场上的新解决方案。 那么，如何才能把赌注押在一个拥有 20 小时 Udemy 课程经验的无编码人员身上，而不是全天候 24/7 掌握脉搏呢？ 在本文中，我们将回答如何找到和雇用无代码开发人员的问题，他们可以管理您的项目并实现您期望的结果，而无需找到第二份工作来负担代理服务。 二.了解无代码开发 无代码：值得吗，还是我再买猴子图？ 它与技术或工具无关——而是一整套哲学。这种方法旨在简化创建网络应用程序的过程，使每个人（而不仅仅是专业开发人员）都可以更轻松地使用它。 您无需编写代码，只需将元素拖放到页面上即可。通过这项技术，您既可以构建 Web 应用程序的前端界面，也可以构建数据库或执行更复杂的操作。 源源不断的绿色数字和命令行已被预制块的构造函数所取代，为技术技能最低的人们打开了网络开发世界的大门，这对求职者来说是一个优势，但对客户来说却是一个严峻的挑战。 无代码如何影响您的业务：分析示例和可能的用例 很高兴在您的企业中使用此工具吗？以下是使用无代码开发的两个关键方向： ：无代码是快速启动 MVP 以测试真实用户假设的理想选择。您无需花费数月的开发时间，只需一周的时间即可组装出具有基本功能的应用程序，向投资者展示并将其推向市场。例如，我们的 专门致力于实施此类解决方案，预算高达 400 美元。 快速 MVP 开发 MVP Now Studio 公司可以使用无代码平台将重复性任务立即转变为自动化流程，从而提高效率和生产力。 业务流程自动化： 无论具体情况如何，基本原则始终保持不变：使任何个人都能以最少的时间和金钱投入创建技术解决方案。 为什么雇用熟练的无代码开发人员是当今最好的主意？ 与普遍的误解相反，无代码开发并不意味着缺乏技能或能力。无代码的潜力是巨大的，但要真正利用它，您需要合适的专家。 开发人员可以从用户的角度看待问题，知道如何用技术解决问题，并且不仅可以看到已经存在的内容，还可以看到仍然可以创建或改进的内容。 理想情况下，所有这些品质都必须属于同一个人，这里这个任务属于额外学分问题的范畴。 三．寻找完美的无代码开发人员 无代码开发所需的技术技能 雇用无代码开发人员时应该注意什么？如何理解经过几周的开发后，您将得到您所期望的结果，而不仅仅是发生的结果？ 如果您希望开发人员交付以下技能，那么他必须了解以下关键硬技能和平台： 精通流行的无代码平台和工具： 适用于应用程序的 或 Adalo Flutterflow 用于 Web 应用程序和网站的 或 Webflow Bubble.io 用于电子商务和市场的 。 Shopify 这是基线。第一步是无需代码主宰世界。 数据建模和数据库管理知识： 无论您的应用程序构建得多么精美以及按钮有多么圆润。如果它不能有效地记录和读取数据，比如说用户登录——你就不会走得太远。 和 在无代码解决方案中领先于所有竞争对手，您希望您的开发人员知道如何从它们中受益。 Airtable Xano Web开发原理和设计模式的理解： 开发人员需要了解如何创建用户界面、数据如何从应用程序的一个部分转换到另一部分，以及如何针对不同的设备和屏幕尺寸优化您的产品。 此外，如果不了解 UX 和 UI 设计的原理，就不可能创建一个不仅可以运行而且具有用户想要按下的按钮的应用程序。 “无代码”仍然算作开发，开发人员需要了解基础知识才能创建高质量的产品，特别是如果您计划扩展。 成功的无代码开发人员的非技术技能和素质 人们很容易通过说： ”但是无代码开发人员不是创建应用程序的机器。他们还需要拥有重要的软技能，这样他们才能在团队中高效工作并找到复杂问题的解决方案： “让它发光。 ： 当您在应用程序中遇到问题时，您的无代码开发人员应该能够分析根本原因并找到有效的解决方案。否则，您将不得不处理一堆错误和不满意的用户。 解决问题和批判性思维能力 您的专家的工作是就计划功能的可行性及其当前产品阶段的必要性向您提供建议。 ： 无代码允许人们将想法转化为真正的产品，但如果没有创造性的方法，您的应用程序可能会变得无聊和单调。 寻找无代码解决方案的创造力和创新 尽管平台具有灵活性，但如果没有多级解决方法就无法解决客户的痛苦，有时会出现这种情况，因此理想情况下，您的开发人员应该能够说：“系统不允许部署此功能，但我知道如何绕过限制并构建它。” 无代码开发每天都在发展，您的软件构建者的能力也越来越强。 ： 开发是一项团队运动，您的无代码开发人员需要与其他团队成员（产品所有者、设计师、测试人员和您的办公室宠物）进行有效交互。如果团队中很酷的无代码专家在第二天回复 Slack 消息，那还有什么意义呢？ 较强的沟通和协作能力 通过雇用不合适的无代码开发人员，您可能会创建一个复杂的项目，该项目可能会变成您自己的“弗兰肯斯坦”，从而消耗您的精力和金钱。但如果您选择正确的企业，它们可以改变您的业务并带来新的机遇。 仅通过寻找简历或自由职业平台简介几乎不可能找到合适的专家，因此我们将分享一个工作方案。 四．毫无顾虑地雇用无代码开发人员 定义工作要求和职责 考虑到成为无代码应用程序构建者的先决条件较低，他们的招聘过程就像在商场购物一样简单。黑色星期五期间。没有任何灯光。 但如果你有策略，你一定会喜欢它。 第一步是确定项目的规模以及无代码开发人员将扮演的角色： ：您需要一位能够利用 、 或 等工具为您的 Web 应用程序或网站创建独特且有吸引力的设计的专家。 Web 设计师 Webflow Adobe XD Figma ：如果您的需求包括能够开发复杂交互场景和应用程序逻辑的专业人员，您应该考虑专门从事 或 等平台的应用程序开发人员。 应用程序开发人员 OutSystems Bubble ：如果您的项目需要与其他服务集成、数据库管理以及各个组件的协调操作，则必须拥有熟练掌握 或 等工具的解决方案架构师。 解决方案架构师 Zapier Integromat 一旦这些细节明确，您就可以为您的空缺制定具体的工作要求和职责。 以下是这些方法的比较表： 角色 职责 工具 网站设计者 为网络应用程序和网站创建独特且有吸引力的设计。 Webflow、Adobe XD、Figma 应用程序开发人员 开发复杂的交互场景和应用逻辑。 气泡、OutSystems、Adalo、Flutter Flow 解决方案架构师 确保与其他服务的集成、管理数据库、协调项目中的各个组件。 Zapier、Integromat、Airtable、Xano 如此清晰的要求和工具定义可以更轻松地获取合格的候选人，并实现对技能和经验的有效评估。 定义项目的规模和必要的无代码平台和工具 让我们提升到项目需求的另一个维度： ：应用程序有多复杂？是一个简单的博客还是一个具有各种用户交互场景和功能的复杂企业？目标受众是什么？预计有多少用户？哪些功能和用户故事至关重要？ 项目规模 这些都是重要的问题，将有助于确定项目的规模和所需的技能。 ：根据项目的规模和要求，您需要确定哪些无代码平台和工具最合适，或将产品的开发分解为多个阶段。 所需的无代码平台/工具 假设 Bubble.io 和 400 美元的预算适合 MVP，当我们达到 100 个活跃订阅时，我们将添加一些与 Zapier 的集成。 描述所需的经验和资格 ：根据任务的复杂性，定义开发人员使用您选择的无代码平台和工具的经验水平。当然，你可以聘请一名高级人员来构建一些基本按钮，但最终，这些按钮实际上都是黄金。 经验 请记住 - 对于每个螺栓，您都需要正确的钥匙，并且每小时工资可能会根据专家的资历呈指数级增长。 ：是的，完成课程并不能保证拥有出色的技能。相反，它表明候选人至少已经获得了使用某个平台的基本理论知识。 资格 此外，课程证书不会告诉你任何有关软技能的信息，所以如果没有面试你就无法绕过。在进行开发时，请记住，即使对特定平台的经验不丰富，系统思考的能力或熟悉常规代码开发的能力也足以弥补这一缺点。 另外，请注意开发人员的作品集、他喜欢的项目以及 或自由职业平台上的评论。随着时间的推移，您将学会注意危险信号，并了解雇用无代码开发人员也是一项技能。 LinkedIn 这里要记住的主要一点是，请求制定得越具体，结果就越相关。 ——这是一个无效的请求。 “我需要有人为狗提供 Uber” 但是“ ”是一个更好的方法，尽管您仍然需要向开发人员详细说明您的期望。 我需要一名具有中等资历的气泡开发人员来创建具有基本功能和简单数据库的 Web 应用程序的 MVP 寻找并吸引合格的候选人 您的目标是让合适的专家看到您的职位空缺。总体来说，解决方案主要有以下三种： ：特定平台或社区的有效性取决于您项目的具体情况。例如，有专门针对开发人员的求职网站，例如 、 或 Freelancer。 或 上的社区和群组也很有用。 在相关平台和社区上发布职位 StackOverflow Jobs Upwork GitHub Reddit ：社交网络是吸引合格专业人士的强大工具。在您的公司或个人社交媒体帐户上发布您的职位空缺，例如 、 或 。 使用社交网络和专业网络 LinkedIn Twitter Facebook ：如果您无法雇用全职员工，请考虑使用代理服务。确保他们对您需要的无代码平台和工具有足够的经验，并了解您的具体情况，并且他们的价格是可以承受的。 或 等机构可以帮助您解决寻找合适员工并评估其资格的麻烦，从而完成您的任务。 无代码开发机构 MVP Now Studio welovenocode 让我们深入研究并比较： 资源 优点 缺点 （例如 StackOverflow Jobs、Upwork、Freelancer） 求职网站 合格专家的高度集中；资源的特殊性允许更精确的工作要求。 雇主之间对最佳候选人的竞争可能会很激烈；平台可能会收取职位发布或联系候选人的费用。 （例如 LinkedIn、Twitter、Facebook） 社交网络 观众众多；能够通过人脉网络接触到众多的人。 候选人的资格可能会有所不同；社交网络可能不是寻找某些行业专家的最佳场所。 （例如 MVP Now Studio） 机构 接触广泛的专家网络；能够找到具有特定技能和经验的候选人；节省搜索和选择候选人的时间。 您不参与专家的选择过程。您只能从团队中已有的专家中进行选择。 进行有效的访谈和评估 在寻找理想的无代码开发人员候选人时，您可能会遇到从申请人池中进行选择的挑战。他们都承诺将您的数字梦想变成现实，但您如何确定谁是发言者，谁是建设者？以下是您可以采取的一些具体步骤： ： 分配技术和情景问题 询问候选人如何使用特定的无代码工具来创建某个功能。例如：“ ？”或“ ？”。 您将如何使用 创建交互式用户仪表板 Bubble 您将如何使用 创建具有即时通知功能的移动应用程序 Adalo 通过实际任务或编码挑战评估解决问题的能力： 将鱼放入水中观察鱼的游动情况。为候选人提供一项任务，使用他们选择的无代码工具创建一个简单的应用程序。这将帮助您了解他们如何在实际情况中运用他们的技能以及他们如何解决问题。 无需构建大型应用程序 - 分配典型客户的简单用户故事并观察候选人的逻辑和思维过程。 ： 评估文化契合度和团队工作能力 无代码开发是团队合作。如果你询问应聘者他们与团队合作有何关系以及他们如何与客户和消费者沟通，你将不会得到翔实的答案。相反，询问候选人在以前的项目工作中遇到的困难情况和误解的具体例子，以及他们如何克服这些困难和误解，这样你就可以模拟将来你们之间潜在的互动。 请记住，任何开发，即使是无代码开发，都是客户或团队想要的内容与预算内可以实现的内容之间的折衷方案，因此找到联系点并建立桥梁的能力至关重要。 五、适应和支持无代码开发者：如何给予他们最大的创作空间 提供足够的培训和资源： 它发生了。您的开发人员已加入团队并加入。您如何为他们提供最大的资源以实现高效工作？ 无需创建资源库，包括教程、视频课程以及有关您公司现在使用的无代码工具的文档。 教育材料和文档： 例如， 、 和 提供广泛的教育材料和用户社区，您可以在其中找到问题的答案。最好让他们订阅 。 Bubble Adalo Webflow chatGPT 鼓励无代码开发人员不断进行自我教育。让他们跟踪无代码领域的最新新闻和趋势，并与您的团队分享这些信息。您的无编码员应该参加热门活动和活动。 持续学习和趋势跟踪： 相信我，你的竞争对手的无编码人员肯定参加了年度泡沫峰会，并且已经实施新功能一周了。 创建协作和包容的工作环境： ：维护一个无代码开发人员可以与其他团队成员（例如设计师、项目经理和营销专家）合作的环境。给他们交流的空间和资源，让他们在没有你的情况下用有趣的笑话聊天。这将对工作氛围产生积极影响。 跨职能团队和知识共享 开放的沟通和反馈：创建一种文化，让应用程序开发者可以公开讨论想法并接收同事的反馈。 认可和奖励无代码开发人员的努力和成功。这可以是完成大型项目的奖励，也可以是每周聚会上的表扬。对于 Z 一代来说，即使是“ ”证书也比没有好，而且雇用一名新员工总是比留住一名老员工更昂贵。 认可和奖励成就： 干得好 六．结论 招聘无代码开发的重要性： 考虑到上述所有因素，我们确信雇用合格的无代码开发人员不仅仅是一个好主意；而且是一个好主意。对于 IT 或初创企业领域的许多现代企业来说，这是必需的。 毕竟，这些专家可以快速有效地实现您的想法，而无需花费时间和资源进行编码。 成功招聘策略的关键要点： 定义要求和能力，并且不要忘记无代码开发的细节。 使用最相关的资源来搜索候选人：从社交网络到招聘机构。 进行面试以评估候选人的技术和社交技能，或者将此步骤留给代理机构。 释放无代码开发的潜力及其对未来招聘实践的影响： 无代码开发不仅是一种趋势，而且是一种趋势。这是软件开发领域的一场真正的革命。在现代世界，速度和灵活性变得至关重要，雇用无代码开发人员不仅变得合适，而且非常必要。这为企业带来了新的机遇：从 MVP 开发到业务流程自动化。 无代码正在成为新标准，未来的招聘实践无疑会考虑到这一点。 如果我没有时间做这一切但我现在需要结果，我该怎么办？ 生活中有些情况，您提出了一个特定的要求，但在制定要求或澄清的过程中，您意识到您的需求现在变得完全不同，并且还有其他更有效的解决方案。 同样，在寻找无代码开发专家的过程中，您可能会注意到您不想进行数百次技术面试来找到合适的人，但您希望开发人员的专业知识在您之前得到保证。 如果您只是想开始开发无代码应用程序（网络或移动设备），我们的 可以帮助。我们已经为您组建了一支由所有无代码专家组成的团队，并准备好以 构建您的应用程序的第一个版本。 MVP 现在工作室 低于 400 美元的预算