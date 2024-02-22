如何查找、认领、编辑和升级您的常青科技公司新闻页面









继我们的科技公司排名之后， HackerNoon 的科技公司新闻页面刚刚进行了重大升级，所有这些都是为了在我们包含全球 11,000 多家顶级科技公司的新闻数据库中尽可能准确地代表您公司的互联网足迹！





让我们深入探讨一下。

新的常青页面

如果您访问https://hackernoon.com/company/hackernoon ，您将看到四个主要页面：主页、新闻、关于和博客：





主页包含徽标、名称、口号、电子邮件、员工编号、资助日期、排名和描述。它还包括公司排名和股价的图表（针对上市公司）。





向下滚动查看排名相似的公司列表（可以选择隐藏仅为高级品牌保留的列表）、HackerNoon 故事中提及的品牌以及公司维基。





该公司排名的首要变量是 HackerNoon 读者的兴趣。要提高您的排名，请引导更多流量到您的常青页面或在 HackerNoon 上撰写更多故事，并提升您的内容和页面。





新闻页面展示了所有提及该公司的故事，并提供了相关公司的列表。它看起来是这样的：









“关于”页面将引导您进入该公司的维基，其中包含有关该品牌的基础和故事的所有基本信息，而博客按钮将引导您进入该品牌的简介页面。查看Microsoft 的页面以全面了解我们的更新。





博客页面目前是为我们的商业博客客户保留的，他们在 HackerNoon 上托管他们的博客；对于高级品牌，他们可以将任何外部博客文章链接到此部分。 （请参阅下面有关解锁 Evergreen Premium 的更多信息）









完全控制您的常青页面

如何找到您的常青页面





恭喜您 - 如果您是当前为您构建常青页面的 11,000 家公司之一（感谢年度初创公司）！





您只需在每个页面左上角的搜索栏中搜索您公司的名称或网址即可。或者在此页面的宽搜索栏中输入您公司的名称，其中列出了顶级公司： hackernoon.com/companies









如何声明您现有的常青页面

要声明现有的常青页面，您需要拥有与该公司的域名完全匹配的公司电子邮件。例如，[email protected] 将能够声明我们的页面 HackerNoon。





然后，点击页面上的黄色按钮⬇️













屏幕上将显示一个弹出窗口，要求您：

选择自动声明：使用与公司 URL 匹配的电子邮件登录/注册 HackerNoon

提交审核：使用任何电子邮件登录并对您的索赔进行编辑审核。这是为代表公司或拥有不同子公司/母公司的公司保留的公关机构。





这是叠加层的预览：





如何更新您的常青页面

一旦您认领了您的科技公司新闻页面，您就可以编辑以下内容（单击右上角的“编辑”按钮）

关于： 在此编辑您的公司名称、描述、wiki、网站、员工编号和专业知识。

在此编辑您的公司名称、描述、wiki、网站、员工编号和专业知识。 社交： 添加所有链接 - HackerNoon、LinkedIn、Facebook、GitHub、Twitter、YouTube 和 Instagram。

添加所有链接 - HackerNoon、LinkedIn、Facebook、GitHub、Twitter、YouTube 和 Instagram。 图片： 添加您的公司徽标和（ 仅限优质品牌 ） 视频标题 。

添加您的公司徽标和（ ） 。 HackerNoon Stories： 挑选最能准确代表您品牌的 6 个故事。

挑选最能准确代表您品牌的 6 个故事。 网络文章（仅限高级品牌）：选择您希望在个人资料中显示的新闻。





请参阅此处的一些具有非常全面的互联网业务的公司的示例：

如何解锁高级功能

喜欢你的（已经很棒的）常青页面吗？甜的！为什么不解锁更多高级功能😉





要预览常青页面上的高级功能，请单击右上角的“显示升级”按钮，您将看到以下功能：





添加宽视频横幅

隐藏竞争对手列表

通过网络文章部分添加非 HackerNoon 链接

通过博客部分链接您的 HackerNoon 博客或您的公司博客

高级功能都与控制有关，因此您可以捕获公司详细信息并在互联网上全面展示。他们可以通过多种方式让您的公司变得更好，但我们希望特别关注您在网络上策划 6 篇最佳文章的能力，如下所示：









如上所示，您可以：

添加包含标题图像、标题、发布日期、作者和 URL 的文章

通过删除/添加新文章按顺序排列您的文章

完全控制有关您公司的 6 个最重要的链接





在 Evergreen Premium 示例中，左栏充满了您在 HackerNoon 上的公司故事（当/如果您的公司名称被提及）。利用这种自动功能的最佳方式当然是我们的商业博客。或者，如果您对讲述自己的故事不感兴趣，而希望社区谈论您，您可能想查看我们的写作比赛。







