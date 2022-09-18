太長; 讀書

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调试不是在职业生涯的任何阶段教给任何人的东西，这导致人们认为调试非常困难。尽管对于开发人员来说是一项必要的技能，但作为新手很难理解从哪里开始。这是一门艺术，可以通过随着时间的推移创建和审查越来越多的代码来获得，但直觉可以通过一些我们今天将在本文中讨论的建议来培养。在描述重现问题的步骤时，请遵循以下一些简单提示： 尽量具体，因为您提到的概率越多，打开的调查途径就越多。