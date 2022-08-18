如何将您的初创公司推销为值得加入的公司

太長; 讀書

People Mentioned Companies Mentioned

大多数初创公司有很多很好的加入他们的理由（例如，聪明的创始人、优秀的文化、优秀的团队），但未能很好地与外界沟通。我解释了如何用细节而不是抽象来做到这一点，并展示 Canny、Fibery、PostHog (YC W20) 和 Wasp (YC W21) 是如何做到的。