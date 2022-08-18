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    如何将您的初创公司推销为值得加入的公司经过@flreln
    1,238 讀數

    如何将您的初创公司推销为值得加入的公司

    2022/08/18
    23m
    经过 @flreln 1,238 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    大多数初创公司有很多很好的加入他们的理由（例如，聪明的创始人、优秀的文化、优秀的团队），但未能很好地与外界沟通。我解释了如何用细节而不是抽象来做到这一点，并展示 Canny、Fibery、PostHog (YC W20) 和 Wasp (YC W21) 是如何做到的。

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    #startups#entrepreneurship
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    @flreln

    Vasili Shynkarenka

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    by Vasili Shynkarenka @flreln.Entrepreneur, writer. Prev: Storyline (YC W18). Working towards Tomorrowland.
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