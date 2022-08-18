如何将您的初创公司推销为值得加入的公司

除了少数将人送到火星或开发 AGI 的公司外，大多数初创公司似乎都没有提供加入他们的充分理由。你去他们的网站，你看到的都是模糊的、毫无根据的、过于笼统的任务-schmission/values-schvalues HR 胡说八道，据说应该让你成为他们正在做的任何事情的狂热粉丝，让你点击“加入”按钮，直到他们的服务器崩溃。出色地… 有些人认为这是因为大多数初创公司不值得加入。我不同意。这个论点将自己加入创业公司的原因概括为其他所有人，这不太可能是真的。我认为大多数初创公司，无论多么普通，都有加入 的理由； ；甚至 ——他们只是没有很好地沟通。他们就像 Tinder 上的一个害羞的书呆子，他的简历是空的，没有头像：一个善良、聪明、有思想的人，不幸的是，他会被无情地向左滑动——不是因为他不匹配，而是因为他的个人资料没有说明为什么他是个好人。 他们 一个很好的理由 有很多很好的理由 从视觉上看，这个“Tinder 配置文件问题”看起来像这样： 现在，看看如果一家初创公司的沟通更好一点会发生什么。突然间，我们的候选人看到了加入的理由。如果理由很好，他们甚至可能向右滑动。 但大多数初创公司都有 充分的理由加入他们。如果他们沟通得很好，结果会是这样的： 很多 现在，您可能想知道这些原因到底是什么。 这是一个粗略的清单： 创始人很有趣/有趣/聪明/人性化/你的名字 团队很棒 文化是惊人的 生意做得很好 但是，如果您只是复制此列表并将其粘贴到您的工作页面上，您将一事无成。候选人永远不会相信你。相反，您需要做的是为 他们提供一个具体（事实）系统，他们的思想将从中形成这些抽象的结论。 例如： 与其宣称“创始人深思熟虑、深思熟虑和坚持不懈”，不如向他们展示如何做到这一点，就像 Canny 的 Sarah 所做的那样，连续 撰写全面的年度回顾博客文章。 四年 与其宣称“创始人很谦虚，而且很有趣”，不如向他们展示如何做到这一点，就像 Fibery 的 Michael 通过成为 的英雄所做的那样。 （没有商业创始人会同意公开这一点。迈克尔做到了。） 这个热闹页面 不要声称“团队很棒”或“你将与非常聪明的人一起工作”（上帝，我讨厌那个人！），向他们展示这些人的确切身份，就像 PostHog 在 和 Wasp 在 和 所做的那样。 这里 这里 这里 在本文的其余部分，我将一一介绍加入创业公司的四大理由，并展示与他们进行良好沟通的真实例子。最后，我将解释这四个原因如何在沟通良好的情况下融合成两个令人信服的信息，任何候选人都会感兴趣。 最后一件事。为了清晰和理解，我将用第二人称写。我不会说“候选人永远不会相信他们”，而是说“你永远不会相信他们”。它更容易阅读和理解。 您的初创公司值得加入的可能原因，以及如何与他们进行良好的沟通 1. 创始人——或者，创始人很有趣/有趣/聪明/人性化/你说的 大多数创业公司都有好奇、有趣、雄心勃勃、非常聪明的创始人。如果有机会，我们大多数人都愿意为之工作。可悲的是，只有少数人利用了这一资产。在大多数情况下，你得到的只是一张带有花哨标题的小圆形图片和一些抽象的高级句子，不会引起任何兴奋。多可惜！ Canny 如何传达他们的创始人是谁 创始人故事博客类别 Canny 做的第一件事是他们博客中的 。通过快速浏览帖子，您可以了解 Sarah 和 Andrew（创始人）： 创始人故事类别 接受他们的错误，谈论他们，并从中吸取教训。即使这个问题很敏感，比如解雇人。 （ ， 。） 作为创始人过去 2 年的反思 第一次雇用到第一次解雇 是善于思考、深思熟虑和坚持不懈的人。 （ ， 。） 我们如何建立一家价值 100 万美元的 ARR SaaS 初创公司 第四年回顾：克服意外 有非常明确、明确的价值观。但是，更重要的是，要勇敢地面对他们，即使这意味着损失收入。 （ 。） 对大客户说不 如果他们只是将这份美德列表钉在他们的工作页面上，你永远不会相信他们。相反，莎拉和安德鲁展示了他们采取的行动、他们的工作方式、他们的思考方式、 ——你可以通过看到这一切来决定莎拉和安德鲁是什么样的人。差异是巨大的。 他们的生活方式 注意他们的写作风格。他们并没有声称自己是“ 引导创业公司”之类的无所不知的人。相反，他们写的是“ 如何引导 SaaS 初创公司实现拉面盈利”。他们只涵盖他们所知道的，而不是过度概括。这既显示了专业知识，也显示了谦逊。 如何 我们 我们的 个人Instagram Sarah 和 Andrew 在交流他们的身份方面做得很好的第二件事是他们的 。他们不像许多企业家那样发布迷人的主题演讲。他们分享实际的日常工作生活——乐趣和斗争。它可以让您很好地了解他们在生活中所追求的。 （不是主题演讲。）这就是它起作用的原因，也是人们喜欢它的原因。 Instagram 旁注：莎拉在 中解释了她如何发展 Canny 品牌。如果您想构建一个好的，请阅读它。她还写了他们如何吸引顶尖人才的文章。你可以 阅读。 这篇文章 在这里 Fibery 如何传达他们的创始人是谁 创业日记系列博文 虽然您可以从 Fibery 去年发布的热闹的“ ”页面中对 Michael（创始人）有一个很好的了解，但他的 提供了对他灵魂的更好洞察。在这些月度帖子中，迈克尔诚实地分享了 Fibery 的所有情况，包括好的、坏的和丑陋的：因业绩不佳而解雇员工、失去重要客户以及未能达到产品与市场的契合度。他已经写了 45 篇（截至 2022 年 8 月）的事实也很能说明问题。而且他不是以英语为母语的人。如果他能做到，你为什么不能呢？ 远程 Startup Diary 帖子系列 疯狂的挑战 除了写创业日记，迈克尔还开始了疯狂的挑战，比如 的帖子。只有充满激情、有动力的人才会致力于这样的事情。你不能不尊重他。 （在这个挑战之前，他在 2018 年的 100 天内写了 100 篇 Medium 帖子。你可以 阅读它们。只需滚动几个屏幕即可找到旧内容。） 写 100 篇关于产品 在这里 如果你仔细看，你会发现迈克尔建立公司的想法与莎拉不同。例如，他鄙视温和、舒缓的“哦，别担心它没有成功；你干得这么好！”方法，这在现代创业世界中无处不在。相反，他表示 ，指的是 Whiplash 中著名的 场景。这会让你比莎拉更喜欢他吗？ 不满会带来进步 “不是我的节奏” 这取决于。如果你认为柔软和平衡更好，你会选择莎拉；如果你相信真正的进步只来自于自己的努力，你会选择迈克尔（或埃隆）。重要的是，两位创始人对于应该如何做事都有自己独特的观点，并且他们按原样传达这些观点，而不是为了适应最新的 Procrustean 时尚而砍掉他们的腿。 有关该行业的深度原创博客文章 一些创业者说，创业就像“从悬崖上跳下来，在下坡路上架起翅膀”。其中一些可能是真的。但如果你想让 的人跟你一起跳，你最好告诉他们你有工程学学位，并且知道如何在自由落体中组装翅膀。否则，您将招募的唯一团队是寻找轰动一时的自杀小队。 理性 为了交流他的专业知识，迈克尔撰写了有关知识管理和组织生产力的本质的深入、原创的理论文章。这些帖子在字面上和隐喻上都是宝石。 （它们在 的 下归档。） Fibery 博客 Gems 类别 例如： Fibery.io Vision v.1：入门 下一波工作管理软件 增强组织智能 使用网络优先考虑产品功能 看完这些文章，你不仅明白迈克尔真的知道如何在从悬崖上掉下来的时候长出翅膀，而且他已经跳过几次了。 （在加入 Fibery 之前，Michael 从事知识管理工作十多年。他还开发了一个成功的项目管理软件 。）您知道他是一位值得信赖的专家。 Targetprocess 有趣的是，尽管迈克尔的写作方式与莎拉不同，但他们都利用了自己擅长的东西。 Sarah 没有尝试撰写关于软件开发哲学的论文，Michael 也没有滔滔不绝地讲述他从建立一家初创公司中学到的个人知识。我认为，这是正确的做法。 PostHog 如何传达他们的创始人是谁 PostHog 的创始人 James 和 Tim 不会在 100 天内写 100 篇帖子，也不会经营个人 Instagram。但是他们想出了一些别的东西来传达他们是什么样的人。这是独一无二的。 写得好，简洁的简历 首先，两位创始人在公司手册中都有不错的 。这些简历简短、清晰、人性化。它们也非常具体。你在哪里见过CEO的猫的名字？ 个人资料 个人自述文件 其次，James 和 Tim 都有一个详尽的 README 文件（ 、 ），说明如何使用它们。这些文件让您深入了解他们的生产力习惯、兴趣和怪癖。事实上，阅读它们之后，您可能对创始人的了解比在公司工作一个月通常得到的更好！ 一 二 例如，James 的文件有如下部分： 包括非常具体的细节，例如：“我倾向于在上午 9 点到下午 5 点工作，其中一个小时吃午饭，然后我有空与家人共进晚餐，然后是晚上 9 点到晚上 11 点左右。” 简短的生物。 无需再怀疑首席执行官到底在做什么！ 职责范围 。 非常明确 这些人非常谦虚和开放，例如： 怪癖。 “如果我没有回复你发给我的东西，那可能是因为我已经阅读了它并且感觉不是特别强烈 - 所以如果你没有收到回复，请打电话告诉我该怎么做合理的时间框架。” “我有点杂乱无章。我通过确保我工作的团队拥有这项技能来弥补这一点。通常我认为这实际上有助于我优先考虑真正重要的事情。” 解释这些怪癖是一个巧妙的举动。除了解释如何与詹姆斯合作外，这部分还传达了他深刻的自我意识，愿意接受和利用自己的弱点。这些品质非常罕见，而且非常有价值。 与大多数 HR 废话形成鲜明对比的是，这些价值观非常清晰、非常具体，并且是用英语而不是 HRese 写的。 （我刚刚想出了这个词：它的意思是“合法的，但对于 HR。”）这里有两个例子： 我看重什么。 “主动性。做事不要征求我的同意——如果我不信任你，我就不会雇用你。我宁愿 9 件事做得好， 1 件事我不同意，也不愿我们什么都没做。” “直率让我印象深刻。如果你不喜欢某事，请直说。它使关系更加健康。” 除此之外，还有：我可以如何帮助您、您如何帮助我、我的目标到 2022 年 12 月结束（非常具体！）、个人策略、执行待办事项（包括“每周骑 1 次自行车”！）和存档去做。 总之，这个 README 页面是一个瑰宝。我希望更多的创始人拥有它们。 我们在 Wasp 如何传达我们的创始人是谁 每个职位描述页面的“我们是谁”部分 Matija 和 Martin（Wasp 的创始人）在 Notion 的每个 中嵌入了对他们是谁的简明描述。他们知道这是许多候选人将看到的第一个公司神器。所以他们节省了候选人时间和精力去挖掘到底是谁开始了 Wasp。 职位描述页面 请注意此列表的语言和内容。当您阅读它时，您会立即了解 Matija 和 Martin 是怎样的人——有趣、随和、没有公司胡说八道的家伙。现在想象它说的是“更正常”的东西，比如：“公司是由经验丰富的企业家创立的……”这会给人什么印象？ 2. 团队——或者，团队很棒 令人吃惊的是，大多数初创公司很少向您介绍他们的团队。通常你得到的只是一张面孔和头衔的棋盘，这让你不知道这些 ，也不知道与他们一起工作的感觉。考虑到“优秀团队”对大多数候选人来说是多么重要的一个原因，改善你的沟通方式似乎是一个容易实现的目标。 人是谁 Canny 如何与团队成员沟通 体面的团队页面 Canny 的不同之处在于团队页面。它对每个团队成员作为一个人进行了详尽的总结，并包括每个人的高质量、生动的照片。 看看这些bios有多具体。在大多数情况下，您在这里得到的只是一个通用的“开发人员”或“营销人员”，没有任何个人详细信息。机器人的简历，而不是人。难怪什么都没有想到，也许除了史密斯特工。但 Canny 的简历不同。当您阅读它们时，您实际上可以想象这个人！他们是史密斯世界中的新人。 卓越的“为什么在 Canny 工作”博客文章 从那里开始，它只会变得更好。 Canny 解释其团队的主要武器是一篇博文，即“ ”博文。莎拉在 2021 年夏天写了这篇文章。里面充满了团队成员的名言以及他们工作日和假期的照片。 。难怪帖子下方的评论区，满满都是愿意马上加入战队的狂热粉丝！ 为什么在 Canny 工作 真实人物的真实照片 也许这篇文章最好的一点是创建一篇文章所需的工作量很少。我想收集数据需要一些时间，但实际写作（阅读时间为 11 分钟）不超过一周。为一个具有如此巨大能量的候选磁铁工作一周？听起来像是一笔交易。 Ps Sarah 在她的年度评论帖子中写了更多关于他们团队的内容，但为了清楚起见，我决定不详细说明这些内容。你可以在这里查看它们： 年和 。 第 1 年、第 2 年、第 3 第 4 年 Fibery 如何与团队成员沟通 奇怪的关于我们页面 与 Canny 和 PostHog 不同，Fibery 的 页面并没有透露每个团队成员的太多信息。您将在那里找不到 bios 或 README 文件。但它清楚地告诉你一件事：团队是一群怪人。所以，如果你喜欢怪异，你会像飞蛾扑火一样被 Fibery 所吸引。 （旁注：Fibery 设法在一段中清楚地解释了他们的愿景。这种情况很少见。） About Us 创业日记的团队相关部分 我已经提到过 Michael 的 每月博客系列。我没有说的是每个帖子都传达了有关团队的一些信息：那个月谁做了什么，随机的 Slack 帖子（链接、引用、推文和图像）等。如果那个月有新加入的人，迈克尔会写几段解释那个人是谁，他们来自哪里，他们将在 Fibery 做什么，甚至附上一张照片。像 。 Startup Diary 克里斯 PostHog 如何与团队成员沟通 公司手册中的团队部分 在 PostHog，每个团队成员在 的 都有一个写得很好的、几段长的简历和一个时尚的插图。 （顺便说一句，这是一件值得拥有自己的博文的艺术品。）许多团队成员都有自己的 README 文件，就像创始人一样。在这里查看 Lottie Coxon、PostHog 的平面设计师的自述文件，以及其他一些 。即使是快速阅读这些简历和自述文件，您也可以很好地了解 PostHog 的成员。 PostHog 手册 团队部分 在这里 和 这里 员工的日常视频 除了简历和自述文件，PostHog 还提供了他们的平面设计师 Lottie 。它比她的简历传达了更多关于她是什么样的人以及在 PostHog 工作的感觉的信息。我希望他们有更多这样的。 的日常视频 最后，PostHog 的手册提供了另外两个部分，候选人可以进一步了解团队： 和 。每一篇都值得一读，每一篇都告诉你一些关于公司和团队的新东西，培养你对这些人的喜爱和尊重。绝对值得偷。 文化 团队结构 我们在 Wasp 如何沟通我们团队中的成员 “认识团队”博客文章 为了帮助候选人了解他们将与谁一起工作，我们在 Wasp 写了一篇关于每个新员工的博客文章： 认识团队 - Filip Sodić，创始工程师 认识团队 - Shayne Czyzewski，创始工程师 这些帖子足够简短，可以一口气阅读。然而，它们的信息量很大。基本上，每篇文章都是一次采访，以文章的形式呈现。我们希望他们能让候选人很好地了解他们将与谁一起度过一半的清醒时间。 3. 文化——或者，文化是惊人的 尽管研究人员仍在争论最终定义，但我们大多数人将文化理解为“在这里工作的感觉”和/或“我们在这里做事的方式”。我们也明白这对于那些正在寻找工作的人来说是多么重要。很明显，初创公司应该努力传播他们的文化。然而，大多数公司都没有。或者，更糟糕的是，他们在网站上充斥着毫无意义的人力资源绒毛，这只会让有趣的人望而却步。简而言之，良好的文化交流是另一个悬而未决的果实，等待采摘。 Canny 如何传达他们的文化 Canny 在传达他们的文化方面做得非常出色。他们使用的主要工具还是他们的 。 （注意它的多功能性：创始人、专业知识、团队和现在的文化。）创始人故事类别中的帖子很好地传达了在 Canny 工作的感觉。这里有一些例子。 博客 “为什么在 Canny 工作”博客文章 我会冒险重复自己，但 如此精美地解释了 Canny 的文化，我无法抗拒。它提到了他们为什么以及如何远程工作，他们如何进行团队务虚会（附有来自里斯本的照片和 ！），以及当由于 Covid 而无法选择旅行时，他们如何一起玩奇怪的 Zoom 游戏。 这篇文章 视频 注意图像。它传达的信息比任何冗长、详尽的描述都要多得多。的确，一张图片往往抵得上一千个字。 “一年团队静修的教训”博客文章 莎拉没有说“团队是我们的首要任务”或“我们投资于我们的员工”，而是 了他们为支持他们的团队所做的工作。 展示 再次注意图像的具体程度： 有趣的是，莎拉的帖子并没有被框定为“嘿，我们进行了许多团队务虚会，我们很棒，来为我们工作吧。”如果他们这样写，读者会感到不安。他们会觉得吹牛。这就是为什么帖子中明确的信息是 Canny 从团队撤退中学到的，而不是他们已经做过很多。然而，这个明确的信息 他们确实已经做了很多务虚会！它传达了一个信息，即 Canny 关心他们的员工，但没有明确表示。这就是真正的掌握的样子。 暗示 “我们的数字游牧之旅的终结”博客文章 虽然 描述了莎拉和安德鲁的个人游牧经历，但莎拉设法通过它揭示了 Canny 的文化。为此，她描述了团队在那些游牧年代如何在 Canny 上工作。她还写了关于他们的沟通困难、日常事务等等的文章。再一次，看看她看似不完美的截图和照片如何有效地传达了这种氛围！ 这篇文章 Fibery 如何传达他们的文化 虽然 Fibery 的文化与 Canny 的不同，但他们也能很好地沟通。他们的主要工具是一个奇怪的、古怪的 ，里面充满了特殊的项目，让你了解他们在 Fibery 的工作方式以及在那里工作的感觉。 网站 焦虑页面 第一个项目是 Fibery 的 。它于 2019 年推出，它用双关语模拟所有严肃的企业软件，例如“又一个协作工具”作为页面标题，“错误”作为注册按钮文本，以及我最喜欢的“尝试-受苦-退出”页面结构体。 /anxiety 页面 三年前的一天，有人将此页面 给 Hacker News。该帖子飙升至首页的顶部，在那里停留了数小时，并获得了来自世界各地与 Fibery 文化相关的 705 次投票和 145 条评论。为什么？因为感觉很真实。 提交 以下是人们在评论中写的一瞥： 远程页面 Fibery 为传达他们的文化所做的第二个特殊项目是 。它显示了在家工作的 情况。这是我见过的软件初创公司做过的最有趣的事情。 （你见过 CEO 被狗舔吗？）它还展示了 Fibery 团队的工作方式，甚至展示了他们如何使用 Fibery 构建 Fibery。就像 Canny 的“一年团队务虚会的教训”博客文章一样，它含蓄地这样做了。真正的杰作。 /remote 页面 真实 奇怪，幽默的网站 总的来说，整个 都在尖叫 Fibery 是不合时宜、叛逆者和麻烦制造者的地方。这些人会受到重视并有家的感觉的地方；这个地方建立在残酷的诚实和辛辣的幽默之上。 网站 “（非）客户怎么说”部分值得一提。在我创业的九年中，我还没有看到一个网站 a) 列出 客户评论； b) 使用💩 emoji 作为过滤器。再一次，这很能说明问题。它充分说明了他们作为人的身份：谦虚、真实、喜欢幽默。 糟糕的 PostHog 如何传达他们的文化 涵盖一切文化的综合公司手册 PostHog 传达他们文化的方式是所有四个例子中最明确的，但也非常有效。他们的主要工具是 ，它几乎涵盖了在 PostHog 工作的 方面：面试、入职、培训、管理、沟通，甚至解雇。 （他们称之为 。） PostHog 手册 各个 离场 手册一直到 ，非常清楚。值得注意的是，PostHog 的战略部分不仅提出了雄心勃勃的目标，而且实际上解释了公司将如何实现目标。 高层战略 具体；也许是我见过的最具体的。 PostHog 不仅将它们的值列为无意义的抽象，而且用证据支持它们。有些价值观有很多段落的例子来展示团队如何遵循它们。 值部分 非常 他们还有一个特定的 ，其中 解释了他们如何从第一天开始为远程工作设计 PostHog，这很好地补充了文本。 文化页面 包含来自 CEO 的 5 分钟视频， 总之，如果 Canny 选择的武器是博客，Fibery 的选择是网站，那么 PostHog 的绝对是手册。这是一件艺术品。 我们在 Wasp 如何传达我们的文化 来自模因、副本和图像的轻松氛围 与 Posthog 不同，Wasp 的我们（还）没有专门的文化页面。我们太小了，无法做到这一点。但这并不能阻止我们展示在 Wasp 工作的感觉。我们只是使用不同的工具。 我们的 、 和 充满了模因、GIF 和搞笑图像。此外，我们以幽默、轻松、随和的风格编写它们。只需滚动浏览这些内容几分钟，候选人就可以理解我们不是一些公司兄弟。如果他们喜欢在 做有趣的事情，他们会情不自禁地想伸出手来。 Twitter 博客 每月更新 玩得开心的同时 4. 进展——或者，业务做得很好 当你刚刚完成了 8000 万美元的 B 轮融资或以客户身份与 Facebook 签约时，交流进展很容易。你只是陈述这些事实。然而，大多数公司都需要在 B 轮融资之前吸引优秀人才。事实上，正是这些人才能把你带到那里。由于大多数初创公司都对事情的进展情况保密，因此 传达事情的进展——无论你的进步与大公司相比多么微不足道——成为一个相当大的优势。它立即降低了候选人眼中的机会的风险。所以，如果 EXPERTISE 是为了让候选人相信你知道如何建造机翼，那么 PROGRESS 就是在你下楼的路上向他们展示半成品的胴体。如果您希望优秀的人与您一起跳下悬崖，两者都很重要。 以某种方式 Canny 如何传达他们的进展 让应聘者感觉到事情正在发生变化，这家公司不是漫长的工作，而是每天都在进步的地方，他们可以成为正在成长的事物的一部分，因此可以成长自己，做所有这些, Canny 做了两件事。 “年度回顾”博客文章 第一个是他们的“年度回顾”博客文章系列。如此全面、深思熟虑的评论在创业界是很少见的。更罕见的是这些职位连续四年。它传达了一个信息，即创始人坚持不懈并致力于使这家公司取得成功。 以下是按顺序排列的 Canny 的所有年度回顾帖子： 年度回顾：从引导我们的 SaaS 初创公司中吸取的经验教训 年度回顾：我们第二年引导 Canny 的经验教训 第三年回顾：发展我们自力更生的创业公司的经验教训 第四年回顾：克服意外 重要的收入里程碑博客文章 除了年度回顾帖子之外，莎拉还撰写了关于达到显着收入里程碑的文章。与年度审查一样，这种透明度很少见。它吸引注意力，引起喜欢，并建立信任。 例如： 0 美元到 3,500 美元：我们如何引导 SaaS 初创公司实现拉面盈利 3.5 万美元到 100 万美元：我们如何打造一家价值 100 万美元的 ARR SaaS 初创公司 100 万美元到 200 万美元：我们如何将 SaaS 高端市场转移到企业销售 带有进度摘要的短推文 最后，莎拉偶尔会在推特上发布他们进展的简短总结，比如 。这些推文就像广告一样工作。随着时间的推移，候选人的大脑会将它们融合成一个更广泛的想法，例如“Canny 正在成长”或“Canny 做得很好”。然后，一旦候选人决定换工作，它就会促使候选人考虑 Canny。 这个 Fibery 如何传达他们的进展 创业日记博客文章 Fibery 为传达他们的进展所做的最值得注意的事情是创始人 Michael 每月撰写的 博客文章系列。这是我所知道的最长的每月更新系列。在这些帖子中，迈克尔诚实地分享了公司正在发生的一切：好的、坏的和丑陋的。 在过去 45 个月中 Startup Diary 以下只是我选择的几个例子。您可以在此处了解 Fibery 的所有每月更新。 年 9 月的 Fibery 启动进展。缓慢的月份，没有太多新闻。第一个正面反馈。公司名称选择。 #2 2018 年 9 月缓慢 — 2018 的启动进度：内测目标，选择市场定位（硬），应用程序重新设计。 #6 规划 2019 年 1 月的内测——Fibery 2019 年 1 月 烧毁 — 有几个人精疲力尽，提供了新功能，公开发布会更快（我们希望）（尽管运气不好）。 #10 2019 年 5 月 ——Fibery 1.0 悄然发布。沉默是很难保持的。黑客新闻头版。推特疯狂。 3000个注册账户。 #16 Crazy 2019 年 11 月 — 公告移至 1 月。 +莉娜。大量的反馈。第一笔钱！炒作结束了。我们考虑进行约 400 万美元的融资。 #17 碎片化 2019 年 12 月 筹集了 310 万美元——TLDR：我们完成了 310 万美元的种子轮融资。为团队建立第二个大脑。纤维任务。公共建筑。自动化规则。文档和富文本历史记录。 #35 在 2021 年 7 月 — 特别创业日记版。 20k MRR & 15 个新客户！ +克里斯。 +销售代理。 4 个案例研究。 Airtable 集成并通知人们采取行动。 #36 2021 年 8 月 20k MRR 滴滴——TLDR：🇺🇦 乌克兰战争影响了我们的表现。 3 万美元的 MRR 🐌。 G2 中有 69 条评论❤️.客户构建产品的营销很难🥉。 12 个客户故事👻。 2小时停机时间🥲。新导航⛵️。我的空间🔒。 （$30K MRR）#42 2022 年 4 月的点点 想象一个候选人正在考虑两家或更多类似的创业公司。猜猜是什么能说服他们选择 Fibery？进步。或者，更准确地说，理解 Fibery 取得进步，因此有很大的成功机会。通过这些非常更新交付。 不断 去年，迈克尔（Fibery 的首席执行官）也开始撰写年度回顾文章。我没有提到它们，因为现在只有一篇文章。你可以 阅读他的 2021 年评论。 在这里 打开带有指标的启动页面 Fibery 用来分享进度的第二个工具是 。像每月更新一样，它可以让候选人很好地了解业务的运作方式。然而，这种理解来自不同的来源：纯数字。数字往往胜于雄辩。 /open-startup 页面 PostHog 如何传达他们的进展 手册中的故事页 在 PostHog 的手册中，他们有一个名为 的页面。它简洁地展示了公司迄今为止所达到的里程碑。对于每个里程碑，他们都会对所发生的事情提供清晰简洁的解释，有时不超过一句话。因此，候选人可以 这是值得向往的。 Story 在不到一分钟的时间内很好地了解事情的进展。 以下是章节标题： 2020 年 1 月：开始 2020 年 2 月：发布 2020 年 4 月：300 万美元的种子轮融资 2020 年 5 月：前 1,000 名用户 2020 年 10 月：支持数十亿个事件 2020 年 11 月：搭建平台 2020 年 12 月：A 轮 900 万美元 2021 年 6 月：1500 万美元 B 轮融资 2021 年 9 月：PostHog Scale 实现了产品市场契合度 我们在 Wasp 如何传达我们的进展 涵盖重大里程碑的博客文章（YC，150 万美元种子） 对于每个里程碑，Matija 和 Martin（Wasp 创始人）都会写一篇博文，不仅描述他们取得的成就，还描述他们是 做到的。 如何 例如，当 Wasp 进入 YC 时，他们不只是在 Twitter 上发布新闻。他们写了一篇关于 的博客。它获得了成千上万的观看次数。 他们前往 Y Combinator 筹款也一样。当 Wasp 完成 150 万美元的种子时，Matija 在 中记录并分享了他们的筹款经验。它最终出现在 HN 头版上。 （顺便说一句，这篇文章传达了一些关于创始人的重要信息。在 98 天内召开 250 多次会议需要坚持不懈。） 博客文章 每月更新的时事通讯 为了保持这种势头，Matija 还撰写 。它在本质上类似于迈克尔的创业日记，但风格不同。黄蜂风格。 （这再次传达了我们的文化。） 每月通讯 与 PostHog 的故事页面一样，Wasp 的每月更新让候选人可以鸟瞰过去两年发生的一切。对于任何有兴趣连接点的人来说，这个页面是一个宝石。 那么，人们为什么要加入你的创业公司呢？ 创始人很有趣/有趣/聪明/人性化/你的名字 团队很棒 文化是惊人的 生意做得很好 通过很好地传达所有这些原因，Canny、Fibery、PostHog 和（我们希望！）Wasp 最终真正传达的是两个强有力的信息： 公司很有可能成功 在那里工作会很棒 这两条信息是“为什么人们应该加入你的公司”的真正答案。然而，诀窍以及我写这篇文章的原因是你只能间接地传输它们。你不能说“我们的创始人很棒”。你需要向候选人提供许多关于创始人的事实，然后他们的思想将融合到这个抽象的结论中。专业知识、团队、文化和进步也是如此。最终，这些第一级抽象将融入更广泛的抽象：“公司可能会成功”和“在那里工作会很棒”。 因此，对于“为什么人们应该加入你的公司”，没有单一的终极答案。只有一个由具体的、特定的信息单元组成的复杂系统，候选人自己从中做出答案。换句话说，你不能教他们为什么你的公司可能会成功，为什么在这里工作会很棒。但是您可以概述事实并让他们自己学习。我希望这篇文章展示了如何很好地完成这个大纲，我希望你能应用这些知识来吸引有才华的人加入并创造伟大的东西。 也在 发布 这里