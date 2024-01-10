如何将区块链 Babel 与通用连接器统一起来

作者：Demetrios Skalkotos，首席执行官兼联合创始人 扩展网络 在去中心化金融（DeFi）领域，每个区块链或协议都可以比作熙熙攘攘的市场中的独特摊位。然而，有一个转折点：每个交易者（区块链）都使用自己的一套规则和语言进行通信。 虽然这种多样性培育了创新的温床，但它同时也带来了巨大的挑战——缺乏无缝和安全的互操作性。 通用连接器是我们这个时代的技术语言学家，促进不同系统之间的沟通。它们充当中间件层，将信息从一种语言翻译成另一种语言，就像谷歌翻译一样。让我们在区块链和去中心化金融的背景下考虑这个概念。 如今，区块链和 DeFi 生态系统反映了一个充满活力的市场，其中每个摊位都是一个独特的区块链或协议。它是创新的温床，但也有一个问题。每个区块链和协议都按照自己的规则运行，使用独特的语言来形成复杂的交互网络。 缺乏无缝和安全的区块链互操作性意味着使用多个区块链和协议的开发人员面临着迷宫般的过程，阻碍了无缝互操作性的道路。 数字巴别塔 这些支离破碎的区块链和 DeFi 协议构成了开发者必须解决的难题。每一块拼图都代表一个不同的区块链，具有独特的规则、智能合约和通信协议。 这种分散的环境使得构建可以与多个区块链无缝交互的应用程序变得具有挑战性。 现在，考虑一下区块链罗塞塔石碑的到来：通用连接器。它们充当不同区块链和 DeFi 协议之间的桥梁，解释每个系统的独特语言，从而使开发人员能够轻松地使用多个系统。 在区块链世界中，互操作性是指不同区块链网络之间共享信息和进行交易的能力。在这里，通用连接器成为区块链语言之塔中无价的解释器，允许不同的系统相互理解和通信。 翻译区块链 在没有翻译器或连接器的情况下将信息从一个区块链发送到另一个区块链就像在不知道收件人语言的情况下尝试邮寄包裹一样。消息或“包”无法正确传送，因为它不是用适合该特定系统的正确语言编写的。 通用连接器解决了这个问题，充当解释器，将信息从一个区块链的语言翻译成另一种区块链的语言，促进不同区块链之间的通信和交易。 它们可以支持 EVM 和非 EVM 兼容的区块链以及各种 DeFi 协议，包括交换、借贷、收益聚合、桥接和其他银行功能。 挑战与机遇 随着 DeFi 的不断发展以及更多区块链和协议的出现，跨这些不同系统的高效通信的需求变得至关重要。但区块链互操作性一直面临挑战。 许多人尝试解决区块链互操作性的复杂问题，但都失败了，常常成为昂贵的黑客攻击和安全漏洞的受害者。公证人方案、散列时间锁定合约和侧链等传统方法已经得到了不同程度的成功部署。 这些方法面临着从安全漏洞到性能限制等挑战。 例如，公证方案通常需要可信的第三方，从而造成单点故障。哈希时间锁定合约虽然具有创新性，但由于交易发生时参与者需要同时在线而受到限制。 侧链和中继链已经更接近实现无缝互操作性，但往往受到复杂设置和高运营成本的限制。重要的是，其中一些传统方法还会引入单点故障和攻击向量，从而加剧安全风险。 区块链互操作性（或缺乏互操作性）对现实世界的影响远非理论上的。举个例子， 2021 年 8 月，以太坊、BSC 和 Polygon 链上的损失达 6 亿美元。 利用 Poly Network 漏洞 或者考虑 2022 年 2 月，导致 120,000 个 Wrapped Ether (wETH) 代币损失，价值 3.26 亿美元。最近， 流行游戏 Axie Infinity 的制造商在以太坊和 USDC 上被利用，价值高达 6.25 亿美元。 虫洞令牌桥事件 Ronin Network 与 Sky Mavis 的桥梁 这些事件凸显了迫切需要更安全、更高效的解决方案。与存在漏洞的传统区块链桥不同，通用连接器旨在提供更先进、更安全的解决方案。 它们充当可以翻译和验证交易的中介，从而降低安全漏洞的风险。 无需信任的区块链桥也在开发中，以消除对“中间人”的需求，从而进一步增强安全性。 通用连接器不仅承诺减轻与先前技术相关的风险，而且旨在解决“互操作性三难困境”，提供无需信任、可扩展且与数据无关的解决方案。在此过程中，他们为互操作性问题成为过去的未来奠定了基础，为跨不同区块链网络的创新和协作开辟了新的途径。 开辟新道路 区块链连接器自诞生以来已经取得了长足的进步。虽然它们最初可能只是基本的“桥梁”，但今天的连接器为区块链互操作性提供了更先进、更安全的解决方案。与此同时，重要的是要认识到，任何技术都面临着挑战。 例如，与任何其他旨在广泛采用的技术一样，通用连接器必须解决安全协议和集成复杂性等问题。 互联网的出现是一个孤岛的故事，每个计算机系统都使用自己的编码语言。 TCP/IP（一系列通信协议）的出现充当了数字解释器的角色，创建了一种允许这些系统进行对话的通用语言。它重塑了数字景观，为现代互联网奠定了基础。 同样，通用区块链连接器可以充当加密世界的 TCP/IP，统一不同的系统并实现无缝通信。 区块链连接器有潜力成为变革的催化剂，在过去区块链桥梁失败的 Web3 领域开辟新的可能性。想象一个生态系统，其中不同的系统无缝交互，互操作性问题已成为过去，解决了长期以来一直成为区块链领域障碍的低效率问题，而且没有巨大的安全漏洞。 展望未来，通用连接器的广泛采用也可能为新的发展打开大门。对于开发人员来说，这意味着能够构建可与多种区块链和协议交互的多功能应用程序。对于交易者来说，这意味着跨不同系统的无缝交易。 通用连接器可以带来更加互联和协作的区块链和 DeFi 生态系统，从而促进该领域的进一步创新。它们为区块链领域的碎片化提供了解决方案，有望实现多样化系统可以共存和协作的未来。 关于作者 ， 是 是 Expand.network 的首席执行官兼联合创始人 Demetrios Skalkotos expand.network 一种连接器 API 服务，为主要区块链和基于智能合约的协议的各种查询（读取）和交易（写入）功能提供一个通用网关。 Expand.network 提供了访问所有 DeFi 的单一集成点，简化了任何和所有区块链基金会、投资者、交易者、钱包提供商、开发人员等跨多个区块链的工作流程。 也发布 在这里