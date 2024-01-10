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    如何将区块链 Babel 与通用连接器统一起来

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    太長; 讀書

    在 DeFi 和区块链生态系统中，就像一个充满独特摊位的市场，每个区块链都讲自己的语言，带来了互操作性挑战。通用连接器充当中间件，像数字罗塞塔石碑一样在这些系统之间进行转换，确保无缝通信。解决“数字巴别塔”困境的关键是让不同区块链能够有效交互，这对于不同区块链网络和协议的融合和进步至关重要。
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    web3 #defi #api-development
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