如何使用 Ruby on Rails 实现一键式 Google 登录

太長; 讀書

Company Mentioned

Google 身份服务提供了一个自定义的登录/注册按钮。我们将讨论如何在使用 Ruby on Ruby on Rails 作为服务器的前端应用程序中使用 Google Sign In 或 One Tap。我们需要在 Google Developer Console 中创建一个应用程序来使用 OAuth 客户端 ID。我们还需要设置我们的一键登录按钮,以显示 Google 已在我们的应用程序中全局定义。我们还可以使用 One Tap Button 来显示自定义的登录按钮。