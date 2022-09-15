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    如何在 React JS 应用程序中渲染 3D 模型经过@codebucks
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    如何在 React JS 应用程序中渲染 3D 模型

    2022/09/15
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    经过 @codebucks 21,120 讀數
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    太長; 讀書

    在本文中，我们将使用 Three.js 在 React 应用程序中渲染 iPhone 模型。我们将使用 react-three/fiber 和 react-three/drei。我们将使用 CRA（create-react-app）模板。我们将使用 Apple iPhone 13 Pro Max 的 3D 模型。以下教程将向您展示如何在 React React 中渲染模型。

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