如何在 MariaDB 中使用临时表

#future-of-tech
Jan 01, 1970
让我们探索一下 MariaDB 中的临时表是如何工作的。首先，我们必须连接到服务器。例如（使用您自己的连接详细信息）：
mariadb -h 127.0.0.1 -u root -p"RootPassword!" --database demo
现在，为了指出一些事项，让我们创建一个标准（永久）表。方法如下：
CREATE TABLE t ( c INT );
即使我们退出客户端，这个表
t仍会保留在数据库中：
exit
当我们重新连接并使用
SHOW TABLES;检查现有表时，表
t仍将被列出：
mariadb -h 127.0.0.1 -u root -p"RootPassword!" --database demo
SHOW TABLES;
+----------------+ | Tables_in_demo | +----------------+ | t | +----------------+
所有这些都非常明显，但是现在，让我们重新创建该表并尝试一些不同的东西：
CREATE OR REPLACE TEMPORARY TABLE t ( c INT );
请注意
TEMPORARY关键字。创建此表后，如果我们运行
SHOW TABLES; ，它将出现在列表中。我们可以向其中插入数据、查询它并将其与其他表连接起来。在当前会话期间，它的行为就像普通表一样。但是，如果我们退出客户端，然后重新连接，并再次执行
SHOW TABLES; ，则不会列出临时表
t 。
临时表仅在创建它的会话期间存在，其他会话将无法看到它。
临时表对于临时数据操作非常有用。例如，考虑数据库中一个名为
products的表：
CREATE TABLE products ( id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, code VARCHAR(100) NOT NULL, name VARCHAR(250) NOT NULL, description TEXT DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (id), UNIQUE KEY code (code) )
我们可以创建一个模拟
products结构的临时表：
CREATE TEMPORARY TABLE t LIKE products;
我们可以通过运行以下命令来确认这一点：
DESCRIBE t;
+-------------+--------------+------+-----+---------+----------------+ | Field | Type | Null | Key | Default | Extra | +-------------+--------------+------+-----+---------+----------------+ | id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment | | code | varchar(100) | NO | UNI | NULL | | | name | varchar(250) | NO | | NULL | | | description | text | YES | | NULL | | +-------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
最初，
t为空。但是，假设我们想将一些数据从
products转移到
t 。假设我们只想包含代码中包含数字 0 的产品：
INSERT INTO t SELECT * FROM products WHERE code LIKE '%0%';
运行此命令后，如果我们查询临时表
t ：
SELECT * FROM t;
+----+--------+------------------+---------------------------------------------------+ | id | code | name | description | +----+--------+------------------+---------------------------------------------------+ | 1 | BG2024 | BugBlaster | Eradicates software bugs with a single scan. | | 3 | FW001 | FireWhale | An oversized, comprehensive firewall solution. | | 4 | CLD404 | CloudNine Finder | Find your way back from cloud outages and errors. | +----+--------+------------------+---------------------------------------------------+
我们看到了过滤后的数据。
临时表提供了一种强大的方法来临时处理数据，而不会影响持久数据存储。它们在需要临时操作或转换数据的场景中特别有用。您可以使用永久表进行这种数据操作，但当您需要自动清理、降低命名冲突风险、隔离和安全性以及查询性能的资源管理时，临时表非常有用。