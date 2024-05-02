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    如何在 MariaDB 中使用临时表经过@alejandroduarte
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    如何在 MariaDB 中使用临时表

    经过 Alejandro Duarte4m2024/05/02
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    太長; 讀書

    临时表对于临时数据操作非常有用。临时表仅在创建它的会话期间存在，其他会话将无法看到它。例如，考虑数据库中一个名为“products”的表。我们可以创建一个模拟“products”结构的临时表
    featured image - 如何在 MariaDB 中使用临时表
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    让我们探索一下 MariaDB 中的临时表是如何工作的。首先，我们必须连接到服务器。例如（使用您自己的连接详细信息）：

     mariadb -h 127.0.0.1 -u root -p"RootPassword!" --database demo


    现在，为了指出一些事项，让我们创建一个标准（永久）表。方法如下：

     CREATE TABLE t ( c INT );


    即使我们退出客户端，这个表t仍会保留在数据库中：

     exit


    当我们重新连接并使用SHOW TABLES;检查现有表时，表t仍将被列出：

     mariadb -h 127.0.0.1 -u root -p"RootPassword!" --database demo
     SHOW TABLES;
     +----------------+ | Tables_in_demo | +----------------+ | t | +----------------+


    所有这些都非常明显，但是现在，让我们重新创建该表并尝试一些不同的东西：

     CREATE OR REPLACE TEMPORARY TABLE t ( c INT );


    请注意TEMPORARY关键字。创建此表后，如果我们运行SHOW TABLES; ，它将出现在列表中。我们可以向其中插入数据、查询它并将其与其他表连接起来。在当前会话期间，它的行为就像普通表一样。但是，如果我们退出客户端，然后重新连接，并再次执行SHOW TABLES; ，则不会列出临时表t


    临时表仅在创建它的会话期间存在，其他会话将无法看到它。

    临时表的用例

    临时表对于临时数据操作非常有用。例如，考虑数据库中一个名为products的表：

     CREATE TABLE products ( id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, code VARCHAR(100) NOT NULL, name VARCHAR(250) NOT NULL, description TEXT DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (id), UNIQUE KEY code (code) )


    我们可以创建一个模拟products结构的临时表：

     CREATE TEMPORARY TABLE t LIKE products;


    我们可以通过运行以下命令来确认这一点：

     DESCRIBE t;
     +-------------+--------------+------+-----+---------+----------------+ | Field | Type | Null | Key | Default | Extra | +-------------+--------------+------+-----+---------+----------------+ | id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment | | code | varchar(100) | NO | UNI | NULL | | | name | varchar(250) | NO | | NULL | | | description | text | YES | | NULL | | +-------------+--------------+------+-----+---------+----------------+


    最初， t为空。但是，假设我们想将一些数据从products转移到t 。假设我们只想包含代码中包含数字 0 的产品：

     INSERT INTO t SELECT * FROM products WHERE code LIKE '%0%';


    运行此命令后，如果我们查询临时表t

     SELECT * FROM t;
     +----+--------+------------------+---------------------------------------------------+ | id | code | name | description | +----+--------+------------------+---------------------------------------------------+ | 1 | BG2024 | BugBlaster | Eradicates software bugs with a single scan. | | 3 | FW001 | FireWhale | An oversized, comprehensive firewall solution. | | 4 | CLD404 | CloudNine Finder | Find your way back from cloud outages and errors. | +----+--------+------------------+---------------------------------------------------+

    我们看到了过滤后的数据。

    结论

    临时表提供了一种强大的方法来临时处理数据，而不会影响持久数据存储。它们在需要临时操作或转换数据的场景中特别有用。您可以使用永久表进行这种数据操作，但当您需要自动清理、降低命名冲突风险、隔离和安全性以及查询性能的资源管理时，临时表非常有用。

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    Alejandro Duarte@alejandroduarte
    Software Engineer - Published Author - Award winner - Developer Relations Engineer at MariaDB plc
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    purcat-imgprogramming #mariadb #databases #sql #what-are-temporary-tables #temporary-tables-use-cases #mariadb-tutorial #hackernoon-top-story #mariadb-guide

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