如何在 Mac 上玩 Xbox Game Pass 游戏

太長; 讀書 Xbox Game Pass 是 Microsoft 的一项订阅服务，可让您访问不断增长的 Xbox、PC 和云游戏库。有如此多的游戏可供选择和众多的第一天独家，它可以说是视频游戏爱好者的最佳价值。另一种选择是使用 Parallels Desktop，这是一种虚拟机程序，可让您运行 Windows，从而在 MacBook 上运行大量 PC 游戏。每个选项都有其优点、缺点和技术注意事项，我们将在接下来的部分中介绍。

Xbox Game Pass 是 Microsoft 的一项订阅服务，可让您访问不断增长的 Xbox、PC 和云游戏库。 Xbox Game Pass 有如此多的游戏可供选择和众多的第一天独家游戏，可以说是视频游戏爱好者的最佳价值。





很长一段时间以来，Apple 用户一直无法加入其中（至少，不是没有繁琐的解决方法）——直到最近。好消息是，现在可以在 Mac 上无缝玩 Xbox Game Pass 游戏，这在很大程度上要归功于微软提供的云流媒体技术。





然而，云游戏并不是在 MacBook 上享受 Xbox 游戏的唯一方式。另一种选择是使用 Parallels Desktop，这是一种虚拟机程序，可让您运行 Windows，从而在 MacBook 上运行大量 PC 游戏。





在本文中，我们将探讨在 MacBook 上玩 Xbox Game Pass 游戏的这两个选项：云游戏和 Parallels Desktop。每个选项都有其优点、缺点和技术注意事项，我们将在接下来的部分中介绍。

目录

使用 Cloud Gaming 在 Mac 上玩 Xbox Game Pass Xbox Game Pass 订阅 你需要一个控制器吗？ 开始游戏 通过云游戏在 Mac 上使用 Xbox Game Pass 的优缺点 使用 Parallels 在 Mac 上玩 Xbox Game Pass 平行订阅 使用 Parallels Desktop 在 Mac 上安装 Windows 设置控制器 安装适用于 PC 的 Xbox Game Pass 应用程序 玩游戏 您可以在带有 M1 芯片的 Mac 上玩 Xbox Game Pass 吗？ 通过 Parallels Desktop 在 Mac 上使用 Xbox Game Pass 的优缺点 关于在 Mac 上使用 Xbox Game Pass 的最终想法

使用 Cloud Gaming 在 Mac 上玩 Xbox Game Pass

云游戏是在 Mac 上享受 Xbox Game Pass 的最简单方式，也是一种需要最少设置的方式。

Xbox Game Pass 订阅

要通过云游戏访问 Xbox Game Pass，您需要一个 Game Pass Ultimate 订阅 ，因此请务必购买一个或升级您现有的 Game Pass 订阅。 Ultimate 订阅会比普通订阅多花几美元，但它提供额外的游戏，并允许你在 Xbox、PC 或云上使用 Game Pass。

你需要一个控制器吗？

是的，您需要一个游戏控制器。大多数 Xbox 云库游戏需要专用控制器，您可以通过蓝牙将其连接到 MacBook。尽管市场上有很多控制器，但享受 Xbox 游戏的最佳方式是使用 Xbox 无线控制器。





要将无线控制器与 MacBook 配对：

前往 Mac 上的蓝牙偏好设置（可从菜单栏访问）。 打开控制器电源并长按控制器顶部的蓝牙配对按钮。 然后控制器将出现在可用设备的 Mac 蓝牙菜单列表中。您只需点击“连接”即可将它与您的 Mac 配对。

开始游戏

订阅完成后，请执行以下操作：

在 MacBook 上，打开 Google Chrome（请参阅 支持的浏览器列表 适用于不同的设备）并转到 Xbox.com/play。使用您的 Microsoft 帐户登录。 然后您将被带到 Cloud Gaming 的主页，它看起来与下图类似。



随意滚动页面以查看云库。正如您将看到的，游戏的数量非常庞大，几乎与控制台上的产品完全匹配。

将目光投向要玩的游戏后，单击游戏图块。您将被重定向到游戏的主页，您应在其中单击“开始游戏”以开始游戏。





实际上就是这样！您现在可以像在控制台或 PC 上玩游戏一样享受游戏。 要退出游戏，请单击屏幕左上角的菜单图标，然后单击退出游戏所在的三个点。



如果您正在和朋友一起玩，这也是您可以将自己静音/取消静音的地方。

通过云游戏在 Mac 上使用 Xbox Game Pass 的优缺点

Xbox Cloud Gaming 最重要的优势之一是它不仅可以在 Xbox 或 PC 上玩，而且几乎可以在任何带有浏览器和互联网的设备上玩，包括 MacBook。而且这不会牺牲产品的质量，因为云游戏库在不断增长，所以你不必担心你会用完流式传输的标题。





同时，与任何流媒体服务一样，云游戏在很大程度上依赖于您的互联网连接，而并不是每个人都可以享受高速互联网。这也限制了在具有公共 Wi-Fi 的地方（酒店、机场休息室等）在 Mac 上玩 Xbox Game Pass 游戏的可能性，因为这些区域的互联网速度通常不是云游戏的最佳选择。





最后，尽管大部分处理都发生在 Microsoft 服务器上，但云游戏仍然会消耗 Mac 的资源，尤其是 RAM。因此，如果您在基本型号的 Mac 上玩云游戏，请关闭浏览器中不需要的选项卡以释放一些内存。

使用 Parallels 在 Mac 上玩 Xbox Game Pass

Parallels Desktop 是一种虚拟化软件，允许 macOS 用户在他们的 Mac 上运行 Windows 操作系统和 PC 软件。





与其他虚拟化工具相比，Parallels 的最大优势之一是其无与伦比的（双关语意）在 Mac 上高效运行 Windows 应用程序的能力。这意味着您可以在 Mac 上享受 Xbox Game Pass，而无需依赖互联网速度（与 Xbox Cloud Gaming 一样）。





但是，也有一些注意事项和限制，因此在您急于购买 Parallels 许可证之前请阅读本节。

平行订阅

质量是有代价的，正如您可能预料的那样，Parallels 不是免费软件。价格取决于您购买的版本（您可以在标准版、专业版和商业版之间进行选择）并且每年在 99 美元到 149 美元之间变化（价格可能因您所在的国家/地区而异）。





但是，此价格仅包含软件本身的订阅费用，不包含与 Windows 许可证相关的费用！要将 Windows 与您的 Parallels 订阅一起使用，您需要 Microsoft 的激活密钥或使用 Parallels Desktop 界面购买激活密钥。





当然，您仍然需要订阅 Xbox Game Pass。但是，在这种情况下，您可以使用更便宜的 PC Game Pass，它只允许您在 PC 上玩游戏。

使用 Parallels Desktop 在 Mac 上安装 Windows

你可以按照 官方指南 从 Parallels Desktop 了解如何在 Mac 上设置 Windows。这个过程并不复杂，但就像安装操作系统一样需要时间，所以请记住这一点。

设置控制器

您无需控制器即可通过 Parallels Desktop 在 Mac 上玩 Xbox Game Pass，因为您可以使用键盘和鼠标进行游戏。但是，如果您更喜欢使用控制器，您仍然可以通过将它连接到您的 Windows 虚拟机来使用它。





设置控制器：

按照前面部分中描述的步骤将控制器连接到您的 Mac。 启动 Windows 虚拟机。 在 Windows 搜索中，键入设备和打印机。 确保控制器在设备列表中显示为Virtual Xbox Controller 。如果不是，请重新启动控制器并重新连接。

安装适用于 PC 的 Xbox Game Pass 应用程序

完成必要的设置后，选择 Windows 任务栏上的搜索并键入Xbox 。如果没有安装， 从微软商店下载 .





安装后，启动应用程序并使用与 Game Pass 订阅关联的 Microsoft 凭据登录。

玩游戏

使用 Parallels Desktop 在 Mac 上玩 Xbox Game Pass 的过程非常简单，与在 PC 上玩游戏没有什么不同。





启动 Xbox Games Pass 应用程序并找到您想要玩的游戏。 单击安装或 或者，如果此选项可用，请单击“播放”。这将允许您使用 Xbox 云游戏功能玩游戏（请注意，这种体验不同于本文上一节中描述的体验）。 安装完成后，就像在 PC 上一样启动游戏。

您可以在带有 M1 芯片的 Mac 上玩 Xbox Game Pass 吗？

随着配备新 M1 芯片的 Mac 的推出，是否可以在这些设备上使用 Xbox Game Pass 存在疑问。简短的问题是肯定的，但有一些限制。





由于M1芯片不支持DirectX，部分游戏无法在您的Windows虚拟机上运行！





此限制适用于所有需要 DirectX 的 PC 游戏。因此，如果您计划在 M1 Mac 上运行 Parallels 以期玩《帝国时代 IV：周年纪念版》，那么请注意，您将感到失望并浪费您的时间和金钱。

通过 Parallels Desktop 在 Mac 上使用 Xbox Game Pass 的优缺点

与云游戏相比，Parallels Desktop 的一个显着优势是它允许您运行许多 PC 游戏而无需严重依赖互联网速度。此外，由于使用 Windows 虚拟机，您可以获得类似原生 PC 的运行体验，您不必使用游戏控制器，因为 PC 上的大多数游戏都可以使用鼠标和键盘来玩。





但是，如果您使用的是基于 M1 的 Mac，您将面临兼容性问题，因为 M1 芯片与许多视频游戏需要的 DirectX 不兼容。因此，在您投入金钱和时间设置 Parallels Windows 虚拟机之前，请注意这一点。您还可以查看兼容 Parallels M1 的游戏列表 这里 .





最后，使用 Parallels 运行 Windows 所需的订阅费用增加了总成本，使得此选项比云游戏贵得多。

关于在 Mac 上使用 Xbox Game Pass 的最终想法

本文介绍了在 Mac 上使用 Xbox Game Pass 的两种主要方式。一个使用 Xbox Cloud Gaming，另一个使用 Parallels 虚拟机。





两种方式各有利弊，希望这篇评论能帮助您决定哪种选择更适合您。如果您阅读本文后还有其他问题，请随时发表评论！





