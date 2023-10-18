如何在网络安全及其他领域利用桌面练习

作为DSV Consulting的#managementconsulting专业人士，我热衷于在各个行业创建和执行#businessplans 。然而，自从三年前我通过ThreatGEN加入#cybersecurity行业以来，我意识到在我的规划过程中我忽略了一个关键步骤：使用桌面练习 ( #TTX ) 来测试我的计划的有效性和有效性。程序。
在本文中，我将重点介绍 TTX 如何帮助改善网络安全成果，以及它们的好处、局限性和下一阶段的创新。我还将在以后的文章中讨论如何将 TTX 应用于其他类型的商业计划。
[Bing 生成] 网络安全领域的桌面演习是对网络危机情况的模拟，测试潜在的#cyberattack的人力和管理因素，而不是技术防御。它们帮助组织设计#bestpractices来响应检测到的威胁和正在发生的攻击（如果发生）。它们还帮助验证现有的#incidentresponse计划并暴露可导致改进的弱点。
桌面培训的典型形式包括：
桌面练习只需15 分钟即可完成，是让您的团队建立网络安全思维的便捷工具。还有各种资源和模板可帮助利益相关者进行自己的练习。
[Bing 生成] 网络安全桌面练习对组织有很多好处，例如：
桌面演习是增强组织网络安全态势和弹性的宝贵工具。
[Bing 生成] 根据演习的范围和复杂性，准备#cybersecurity #TTX有不同的步骤，但基本框架如下：
[Bing 生成] 如今， #cybersecurity #TTX 的交付过程中出现了各种创新，例如：
这些创新旨在提高桌面演习的质量和价值，并让参与者为动态和复杂的网络环境做好准备。
正如我在本文前面所说，我直接与ThreatGEN和 ThreatGEN 创始人兼总裁Clint Bodungen合作，并相信 ThreatGEN® Red vs. Blue 产品体现了#cybersecurity #TTX领域最伟大的创新。以下是该网站的摘录：
ThreatGEN® 红与蓝是网络安全教育、培训和 IR 桌面演习的下一代发展。它是一个基于游戏的网络安全模拟平台，结合了实际计算机游戏引擎和自适应对手模拟人工智能的强大功能，为任何人（从初学者到专家，甚至领导力）学习网络安全提供最实用和有效的方法。它不需要任何事先的技术知识或命令行技能......甚至不需要扮演红队！ ThreatGEN® Red vs. Blue 用于网络安全教育、意识、培训和 IR 桌面练习，具有沉浸式、交互式和实践性，并由包含在线课程、实验室、场景和在线社区的教育门户提供支持。
ThreatGEN TTX 平台的众多优势包括：
基于当今ThreatGEN的这些真正优势，人们可以想象以下可能的优势：
桌面练习在#cybersecurity以外的环境中也很有用，例如在各种场景和情况下测试#businessplans 的有效方法。他们可以：
总之， #managementconsulting社区在模拟和使用反馈循环以使业务计划更有效方面措手不及。我将撰写更多针对#TTX的特定#usecase 的文章，但徒劳地捕获ThreatGEN已经向#cybersecurity社区提供的#innovation ！
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悬而未决的问题是：“ChatGPT.ai、Bard 和 Bing 是 SkyNet 的未来吗？” ” 你对此有何看法？
Robert C. Rhodes 是一位经验丰富的销售和业务开发专业人士，拥有财务、运营和战略规划背景。作为上市公司的前首席执行官，他在推动销售、领导团队和管理客户关系方面取得了成功，并拥有成功筹款、并购和收入增长的历史。他擅长管理高科技和#网络安全行业的财务和运营挑战。
以下是 2023 年 2 月 14 日在 LinkedIn 上发布的原始文章的链接。