如何在 Metaverse 中真正赚钱以及为什么 3D 建模是“下一件大事”

太長; 讀書 主要的 metaverse 收入机会主要包括现有的游戏软件和服务以及不断增长的游戏硬件销售。然而，除了老牌企业集团之外，一部分迅速崛起的市场份额正被与时俱进的个体企业家所占据。从数字房地产经纪人到虚拟商品的创造者和交易者——人们已经在元宇宙中赚取了数百万美元。 例如，21 岁的塞缪尔乔丹也被称为@Builder_Boy，据报道，他每月通过在 Roblox 元宇宙中出售他的虚拟物品赚取高达 90,000 美元 [2]。 Samuel 被认为是最畅销的 UGC 数字时尚创作者之一，之前曾与 Burberry、Stella McCartney、Forever21 等全球品牌合作 [3]。

互联网正在从根本上转变为一系列通常称为元宇宙的空间形式。 Metaverse 是一个专注于社交连接的沉浸式持久虚拟世界网络。





根据彭博社的分析 [ 1 ]，2024 年全球 Metaverse 收入机会可能接近 7833 亿美元。





Metaverse 市场增长预测。资料来源：彭博资讯





主要的 metaverse 收入机会主要包括现有的游戏软件和服务以及不断增长的游戏硬件销售。然而，除了老牌企业集团之外，一部分迅速崛起的市场份额正被与时俱进的个体企业家所占据。从数字房地产经纪人到虚拟商品的创造者和交易者——人们已经在元宇宙中赚取了数百万美元。





例如，21岁的 塞缪尔·乔丹 也被称为@Builder_Boy，据报道每月通过在 Roblox 元宇宙中出售他的虚拟物品赚取高达 90,000 美元 [ 2 ]。 Samuel 被认为是最畅销的 UGC 数字时尚创作者之一，之前曾与 Burberry、Stella McCartney、Forever21 等全球品牌合作 [ 3 ]。





Roblox Avatar 商店物品 @Builder_Boy

关于 Roblox 和围绕它的 UGC 业务

Roblox 是一个依靠用户生成的虚拟体验而蓬勃发展的平台，主要是由成千上万的独立开发人员构建的游戏：程序员、视觉和音效艺术家、3D 建模师和动画师。





通过 Roblox 的虚拟世界，您可以使用您在入职过程中创建的数字身份，即化身。您可以通过从平台的市场中挑选 UGC 项目来自定义您的头像。市场被称为 头像店 目前提供无法估量的虚拟物品供销售，这些物品由平台本身和其他独立艺术家创作，其中一些人通过设计和销售他们的数字商品取得了巨大成功。





根据 2022 年 9 月投资者日公布的 Roblox 官方统计数据，前 10 名 Roblox 市场创造者平均每年赚取 815,000 美元 [ 4 ]。





顶级 Roblox UGC 市场创作者收入

如何出售您的虚拟资产

Roblox 的每日活跃用户超过 5990 万 [ 5个 ]，在平台上从事虚拟商品的创作和销售并不容易。你必须成为他们的一部分 UGC创作计划 为此，您需要提交包含您最好资产的申请和作品集，这些资产必须遵守计划指南、使用条款和 DMCA 指南。每个申请都会经过个人审查，您可能会或可能不会被 Roblox UGC 计划接受。如果你这样做了，那么在平台上制作它就完全取决于你的创造力和 3D 建模技能（我们稍后会介绍）。





如果您没有进入 Roblox UGC 计划，请不要让这个缺点影响您对虚拟资产创建的热情！还有许多其他平台和引擎，您可以在这些平台和引擎上通过虚拟商品获利！





建议查看 Unity Asset Store 或 Unreal Engine Marketplace。这两个平台都被认为更容易成为内容分发商并被允许销售内容包和预建虚拟世界。以下是申请 Unity 和 Unreal Engine 创作者计划和教程的链接，您可以按照以下链接进行操作：





团结 ： 发布者资料创建链接 ,

： , 虚幻引擎： 成为卖家链接 ,





此外，值得一试的网络 3D 资产市场，如 TurboSquid 或 Sketchfab、CreativeMarket、CGTrader 和 Cults。这些平台通常会在自己和创作资产的艺术家之间平分销售。根据市场，艺术家获得 40% 到 95% 的销售额。在大多数情况下，艺术家保留其 3D 模型的所有权，而客户仅购买使用和展示模型的权利。





Turbosquid 3D 模型市场





此外，一些艺术家直接在自己的商店出售他们的产品，不通过中间商以较低的价格提供他们的产品。





除了 Roblox、游戏引擎和 3D 市场，元宇宙平台也依赖 UGC 经济。 Minecraft 有自己的预建世界、皮肤和材质包市场，这些也是由平台用户设计和销售的。





我的世界市场





在 Fortnite 上，您可以使用游戏中的资产和工具集构建游戏化的虚拟领域，从而释放您的建筑潜力。





堡垒之夜创意模式。资料来源：Wertandrew YouTube 频道





这些游戏平台非常适合初学者熟悉 UGC 经济！

如何创造数字资产？

什么是 3D 建模？





现在您知道在哪里出售您的 3D 资产，是时候了解在哪里以及如何创建它们了。

虚拟对象是通过 3D 建模创建的，该过程涉及在专用软件的模拟 3D 空间中操纵 3D 形状。如今，3D 建模被用于游戏和动画、电影和商业广告、室内设计和建筑以及医疗行业等各个行业。





现代 3D 建模软件主要使用以下三种方法：NURBS 建模（非均匀有理 B 样条）、数字雕刻和基于多边形的建模。





NURBS 建模利用各种类型的曲线和曲面来创建具有无限细节和精度的对象。它的开发主要是为了设计制造和工程行业中的现实生活中的物理对象。然而，仍然有一些建模者更喜欢使用 NURBS 建模来设计虚拟 3D 对象。提供 NURBS 的软件示例包括Autodesk Inventor、Revit、Rhinoceros 3D、SOLIDWORKS、CATIA、Siemens NX。





Autodesk Inventor 中的 NURBS 建模。资料来源：欧特克





数字雕刻是通过增加或减少体积并使用一组数字工具对其进行塑形，以密集多边形网格作为核心介质创建虚拟 3D 对象的过程。这些机制类似于传统的粘土雕刻。提供数字雕刻的软件示例包括ZBrush 、 Mudbox 、 Meshmixer 、 Oculus Medium 、 3DCoat 。





在 ZBrush 中雕刻。来源：Prusa 3D





尽管雕刻工具相对容易学习并允许快速创建复杂模型，但它们导出的内容过于“繁重”而无法由外部平台处理，外部平台通常需要低得多的 3D 模型多边形密度才能使其高效工作或工作。通常，一个模型的雕刻之后是重新创建它的低密度版本。这称为重新拓扑，它是一门独立的学科。





您今天在视频游戏或电影中看到的几乎所有 3D 对象都是使用基于多边形的建模创建的。基于多边形的建模是使用近似对象表面的平面三角形或矩形创建虚拟 3D 对象的过程。多边形布局和拓扑必须提前规划，这需要时间和特定技能。在更高密度的多边形中创建的 3D 对象更详细，但需要更多的计算能力来显示和运行。允许此类建模的软件示例包括Blender 、 Modo 、 Maya 、 +3ds Max 、 Cinema 4D 。





Blender 中的 3D 建模。来源：FlyCat 飞





常见的行业做法是首先使用雕刻创建高密度多边形网格模型，然后针对特定平台以特定细节级别对其重新拓扑、填充颜色、使用 RGB 画笔绘画或覆盖其区域PBR 材料。上面提到的所有工具都只能在桌面上运行，并且需要相当长的学习曲线才能掌握。





不需要这种管道的工具才刚刚出现。 Shapeyard 就是一个很好的例子，它是一款更易于访问并允许在移动设备上创建 3D 模型的应用程序。

使用 Shapeyard 在 iOS 上进行 3D 建模

与传统的基于桌面多边形的建模工具替代品（如 Blender 或 Maya）相比， 塑形场 使用“所见即所得”的方法。





应用程序中的建模基于基元的简单放置，平滑它们的边缘和关节，应用各种修改器，包括弯曲和变形。然后用颜色填充它们，用 RBG 画笔绘画或用 PBR 材料覆盖它们的区域。





Shapeyard 中的 3D 建模。资料来源：Shapeyard YouTube 频道





该应用程序的 UI 非常直观，花几分钟玩一下，您将轻松学会创建基本的 3D 模型，这些模型可以在 metaverse 中销售。

3D 内容创建的替代方法

除了传统的表面模型之外，您还可以创建其他虚拟资产类型以及可以出售它们的平台。例如，The Sandbox，一个基于区块链的虚拟世界，玩家可以在其中构建 3D 内容和游戏体验并从中获利。 Sandbox 平台上的资产是在 VoxEdit 中使用体素制作的，体素是图形信息的三维单位（有点像 3D 像素）。





VoxEdit 软件。资料来源：沙盒





VoxEdit是一种软件，允许您创建、装配和动画化您自己的基于体素的 NFT 资产，并在 The Sandbox 的市场上出售它们。这些资产也可以在沙盒市场之外进行交易，因为它们是在以太坊区块链上铸造的，从 0.0003 ETH “Xin Lin” 模型到 177 ETH “Black Plague Doctor”。





沙盒资产商店。资料来源：沙盒





Sandbox 的 VoxEditor 易于使用和掌握，这使得在平台上成功创建内容的入门门槛很低。一定要试一试，因为该软件对用户非常友好。谁知道呢，也许您的 NFT 会打破平台的记录，并以超过 650,000 美元的“Metaflower Super Mega Yacht”[ 6 ] 的价格售出！

不要错过 3D 内容热潮！

由于虚拟商品在定义上是非实物的，因此它们的价值完全取决于用户愿意为它们支付的价格。创建一项资产并无限出售它听起来好得令人难以置信，但这就是我们当今生活的现实，也是 3D 建模在不久的将来有望成为最受欢迎的职业之一的原因。





近年来，虚拟商品市场规模呈指数级增长，视频游戏行业创造了 1803 亿美元的收入，2021 年 NFT 销售额超过 400 亿美元 [ 7 ]、[ 8 ]。





包括艺术、时尚和建筑在内的多个行业正在与虚拟领域融合，并衍生出新的爱好和职业。所以拿起你的 iPhone，安装 塑形场 ，创建您的第一个 3D 模型并将其发布到Roblox 、 Unity或Unreal ，在The Sandbox上铸造您的第一个 NFT 收藏！祝你好运，别忘了在评论中分享你的作品！

参考

[1] Bloomberg Metaverse 可能是 8000 亿美元的市场，下一个技术平台— 2021 年 12 月 1 日

[2] Business Insider 一位 Roblox 创作者每月可赚取高达 90,000 美元的销售虚拟物品，例如 0.94 美元的耳钉和 1.24 美元的皮草头巾。他解释了他如何将对电子游戏的热情转化为现金— 2022 年 8 月 31 日

[3] Roblox @Builder_Boy — 2022 年 10 月 28 日

[4] 2022 年 9 月YouTube Roblox 投资者日 — 2022年 9 月 15 日

[5] Roblox IR Roblox 报告 2022 年 8 月关键指标— 2022 年 9 月 15 日

[6] Hypebeast “The Metaflower Super Mega Yacht”NFT 以创纪录的 650,000 美元售出— 2021 年 11 月 24 日

[7]电子竞技游戏行业业务今年创下另一个收入记录— 2022 年 1 月 3 日

[8]彭博NFT 市场在 2021 年超过 400 亿美元，新的估计显示— 2022 年 1 月 6 日