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    如何在企业应用程序开发中有效地应用 TDD经过@josuto
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    如何在企业应用程序开发中有效地应用 TDD

    2022/11/02
    7m
    经过 @josuto 619 讀數
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    太長; 讀書

    测试驱动开发 (TDD) 是我们可以用来使我们的软件健壮的敏捷实践之一。然而，在新的企业应用程序开发中应用 TDD 并不容易；尽管 TDD 在从基础构建软件到更高系统层（即自下而上）时证明是有用的，但许多开发人员遵循自上而下的方法来提炼这些基础。本文提出了一种简单的方法，该方法包含这两种方法，并依赖于六边形架构来实现强大的企业应用程序的快速开发。
    featured image - 如何在企业应用程序开发中有效地应用 TDD
    #agile#tdd#software-development
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    by Josu Martinez @josuto.I am a software architecture enthusiast that started programming when I still had plenty of hair in my head.
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