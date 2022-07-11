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    如何在不编码的情况下免费生成 NFT 集合 (+10,000)经过@matu
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    如何在不编码的情况下免费生成 NFT 集合 (+10,000)

    2022/07/11
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    经过 @matu 3,486 讀數
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    太長; 讀書

    本文将向您展示如何在不编写任何代码的情况下生成自己的 NFT 集合。它是为想要推出 NFT 系列的品牌、创作者、极客以及技术和非技术人员编写的。您还将学习如何允许人们从您的网站购买您的 NFT，以便以后可以在 Opensea 和 Rarible 等市场上进行交易。你将学到什么：如何准备艺术品如何使用 __Flume(https://www.getflume.app) 生成数千张独特的图像如何部署到区块链（以太坊或多边形）

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    #blockchain#nft#how-to-create-nft
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