如何在不编码的情况下免费生成 NFT 集合 (+10,000)

本文将向您展示如何在不编写任何代码的情况下生成自己的 NFT 集合。 它是为想要推出 NFT 系列的品牌、创作者、极客以及技术和非技术人员编写的。 持怀疑态度？别担心，我会指导你完成整个过程！ 您还将学习如何允许人们从您的网站上购买您的 NFT，以便以后可以在 Opensea 和 Rarible 等市场上进行交易。 在开始之前你需要什么： 图像编辑工具 - 我们将使用 因为它是免费且强大的 帆布网 背景删除工具 - 我们将使用 因为它是免费的并且运行良好 删除.bg 一个 Metamask 钱包 - 如果你没有它，你可以获取应用程序或 chrome 扩展程序 . 这里 在线应用 水槽 你会学到什么 如何准备艺术品 如何生成数千（10,000）张独特的图像 水槽 如何生成元数据 如何部署到区块链（以太坊或多边形） 如何允许从您的网站进行铸币 如何准备艺术品 基础知识 如果您查看网络上的任何 NFT 集合，您会注意到同一集合中的所有图像都彼此相似。 发生这种情况是因为每个 NFT 集合将由不同的层组成。 例如，每个图像可能由以下部分组成： 背景 大纲 眼睛 嘴 眼镜 帽子 这些层（就像在 Adobe 产品中一样）从下到上工作 - 想象它们相互堆叠以产生一个最终图像。 每个 NFT 都是通过这些层的随机组合生成的，具体取决于您将每个层设置为的稀有程度。 对于每一层，我们将设计一组不同的图像，称为特征，以允许许多独特的组合。 规则 您可以在任何图像编辑应用程序中设计图像层。 重要的是确保所有图像都具有： 透明背景 PNG格式 相同的大小/尺寸 不要忘记您的图像必须正确排列。 我（或我们？）建议您的图像层的大小为 400x400，并且通常保持它们的平方。 “丑鱼”NFT 合集示例 这是我准备艺术品的方式 对于我的 NFT 收藏：丑鱼。 Canva.com 我在 Canva 中创建了一个尺寸为 400X400 的项目。 我创建了一个我想要创建的最终且完整的 NFT 示例，包括以正确顺序排列的所有特征。 我在同一个项目中多次复制了这个页面；就像我想要的特质一样。 我留下的复制页面只有艺术品的一个特定特征，这总是相同的。 我以PNG格式下载了所有图像。 我为每一页选择了不同的特征颜色。 现在，因为我使用的是免费版的 Canva，所以我不能下载透明背景的图片。 如果您碰巧有付费版本，只需下载所有具有透明背景的图像，并跳过以下段落。 为了让我的图片背景透明，我找到了一个完美运行的免费在线工具： . 删除.bg 我只是将所有图像拖放到这个工具中，然后再次下载它们，这次是透明背景。 一旦我到达这里，我就一次又一次地为我的 NFT 的每个特征重复这个过程（你只需要在 Canva 中复制你的项目，就像特征一样）。 我的建议是让事情井井有条。 最后，你应该在 Canva 中得到这样的东西： 在您的 PC 文件夹中是这样的： 我相信你的 NFT 看起来会比我的丑鱼更好:) 如何使用 Flume (10,000+) 生成数以千计的独特图像 连接你的钱包 要创建 NFT 集合，您需要拥有一个加密钱包。我建议使用 如果您还没有桌面浏览器。 元掩码 然后去 ，点击“连接钱包”，开始玩Flume。 www.getflume.app 在 Flume 中上传您的内容 我们将直接登陆 Flume 应用程序的主页。点击紫色的“ ”按钮，我们将跳转到艺术品编辑器页面。 创建新的 NFT 收藏 让我们为我们的集合命名，指定图像格式和我们要创建的 NFT 数量，然后我们可以开始配置层。 将图像上传到图层 对于上传，我们应该遵循以下逻辑：将我们在每一层上传的图像按 trait 分组。 例如，所有“背景”都应该上传到同一层，所有“眼睛”一起上传到另一个层，“嘴巴”也应该上传到另一个层，等等。 通过单击“ ”按钮，我们将能够获得图层组合的随机预览并检查它是否是我们想要的。 随机化 系统将按照我们在艺术品编辑器中配置的相同顺序处理图层 - 从左到右，从上到下。 我们甚至可以折叠图层的框架以保持工作空间的整洁有序。 不要忘记不时点击“保存”按钮。以防万一您关闭选项卡，您不会丢失到目前为止完成的进度。 设置稀有度并生成元数据 我们不应该忘记为每一层和每张上传的图像命名 - 系统将使用此信息自动生成 NFT 的元数据。 此外，对于每个图像，我们必须指定“稀有度”。 稀有度是指我们希望该特征出现在集合中的次数的百分比。 可以通过在下拉列表中选择以下选项之一来选择每个特征的稀有度： 受欢迎的 不受欢迎 稀有的 超级稀有 稀有度的默认值基于固定比率。 如何将集合部署到区块链（以太坊或多边形） 一旦我们成功： 上传了所有图片 给定标题并指定要生成的 NFT 数量 配置元数据和稀有度 …我们对预览框中显示的图像感到满意 让我们点击“ ”按钮！ 生成集合 Flume 背后的引擎将开始随机混合所有层，以生成我们之前选择的唯一 NFT 数量。 我们现在快速检查预览部分中生成的最终图像。如果一切顺利，我们单击“ ”按钮，选择链，填写请求的字段并开始部署。 将集合添加到区块链 Flume 目前支持 Ethereum 和 Polygon 区块链，它们各有利弊。 就本文而言，我们将使用 Polygon 网络，因为 Flume 不会收取任何费用。 不过，我们将在此阶段被要求为部署智能合约支付 gas 费用（不受 Flume 控制）。 我们现在只需要等待，然后 BAAAAAAM - 已部署集合，我们是合同的所有者！！！ 如何允许从您的网站进行铸币 我们现在是该系列的正式所有者 - 是的，但现在该怎么办？ 铸币按钮 首先，我们需要用户能够铸造 NFT。 Flume 通过提供一小段代码来帮助我们实现这一点，我们可以将其复制并粘贴到任何网站中，以使“铸币按钮”出现。 我们必须承认到目前为止一切都是免费且无代码的。 向网页添加铸币按钮可能看起来更棘手和技术性更强，但并不难，即使需要一些技术性。 如果您有 WordPress 网站 要添加您的铸币按钮，您需要安装一个用于嵌入代码的插件。 这是我们大多数用户安装的将薄荷按钮嵌入他们的网站的一个：David Artiss 的“ ”（ ）。 Code Embed 关联 完成此操作后，请按照该链接中编写的指南，并相应地粘贴您的代码段。 如果您有任何其他网站 您所要做的就是将其复制并粘贴到您的前端代码中并对其进行自定义 - 使其美观并符合您的风格！ 代码片段适用于任何前端框架，因此无论您使用什么。 市场交易 一旦您收藏的 NFT 被铸造出来，它将自动在 OpenSea、Rarible 和许多其他准备交易的著名市场上可用。 所有者只需使用用于铸币的相同钱包登录市场，NFT 将自动同步。 验证您的智能合约 需要智能合约的正确性和安全性，因为智能合约失败可能会导致数百万美元的资金损失——我强烈建议您进行验证！ 因此，需要对基于智能合约的区块链应用进行检查和验证，以确保智能合约实现的正确性、安全性和安全性。 经过验证的智能合约是透明度和信任的代名词。 幸运的是，Flume 部署了已经过验证的智能合约，因此您不必担心这样做。 我希望你和我一样玩得开心——我还在 YouTube 上创建了与这篇文章相关的 。如有任何问题/疑问，请发表评论或通过 tusamarco1995@gmail.com 与我联系，并随时 寻找像您一样的创作者社区！ 视频指南 加入 Flume 不和谐服务器