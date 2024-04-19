完整指南：如何参与 Oswap.io 治理？

像 Obyte 的 Oswap.io 这样的去中心化交易所 (DEX) 比中心化交易所有很大优势：它自己的社区可以决定交易参数以及他们希望平台未来发展的方向。这个过程被称为“治理”，任何成为流动性提供者 (LP) 的人都可以用自己的建议和资金参与其中。这样，交易所及其流动性池就真正自由了，并由其主要利益相关者控制。





Oswap.io 采用“恒定产品做市商”机制，无需传统的订单簿系统。相反，它依靠由以下机构管理的流动性储备： 自主代理 （AA）并由愿意成为 LP 的用户提供。通过这种设置，交易直接针对这些储备进行，价格自动调整以确保市场平衡。





现在， Oswap.io 提供对 32 个池（基金储备）的访问权限，包括 GBYTE-ETH、GBYTE-WBTC、GBYTE-USDC、GBYTE-BNB 和 GBYTE-MATIC 等对。在这些池中，Obyte 用户可以充当流动性提供者并获得奖励，或者只是在不同代币之间进行兑换。交易费通常在 0.1% 到 0.5% 之间，具体取决于具体池。





当然，用户的另一个选择是参与治理。流动性提供者可以自己建议对参数进行新的更改，或者投票批准或拒绝这些更改。现在，我们将学习如何做到这一点。

池和参数

首先，我们需要检查池和参数。治理并不适用于整个 Oswap.io，相反，每个池都有自己的参数和治理选项，需要单独投票和调整。可以通过投票更改的参数可在所选池的“显示所有详细信息”部分中找到。





掉期费： 按交易金额的百分比计算。

按交易金额的百分比计算。 退出费： 适用于流动性提供者。这是对流动性提取收取的百分比费用。

适用于流动性提供者。这是对流动性提取收取的百分比费用。 套利税： 这是对套利者利润征收的额外费用，假设人们在池中购买资产是为了在其他地方出售（反之亦然）并从该交易中获利。

这是对套利者利润征收的额外费用，假设人们在池中购买资产是为了在其他地方出售（反之亦然）并从该交易中获利。 杠杆利润税： 从杠杆交易所得利润中抽取的一定比例。

从杠杆交易所得利润中抽取的一定比例。 杠杆代币税： 赎回杠杆代币时收取的赎回金额的百分比。

赎回杠杆代币时收取的赎回金额的百分比。 基准利率： 适用于杠杆头寸，这是借入这些资金的最低成本。

适用于杠杆头寸，这是借入这些资金的最低成本。 利用率： 用于借贷的池可用容量份额。

用于借贷的池可用容量份额。 实际利率： 借款人支付的利率。当利用率为0时，它等于基准利率，并随着利用率的增加而增长。

借款人支付的利率。当利用率为0时，它等于基准利率，并随着利用率的增加而增长。 借入金额： 杠杆交易者借入的每个代币的总金额。

杠杆交易者借入的每个代币的总金额。 单纯贷款的资本回报率： 为该池中的借款人提供资金的预计收益。

为该池中的借款人提供资金的预计收益。 Token权重： 即每种Token在池子中的占比。

即每种Token在池子中的占比。 资金池杠杆： 它衡量的是相对于资金池中持有的资产的实际价值，可供交易的资本量。

它衡量的是相对于资金池中持有的资产的实际价值，可供交易的资本量。 价格区间： 指资产池内可以交易的价格范围。

指资产池内可以交易的价格范围。 LP 份额符号： LP 份额代表流动性池中某些资产的所有权。这是其代币的缩写或符号。

建议更改

如果您打算为特定池添加更好的参数，甚至创建一个全新的池，则需要先在 Oswap.io 中连接您的钱包（登录）。然后，在“池”选项卡中，您将选择要提出建议的池。单击“显示所有详细信息”，在所有参数下方，您可以看到一个选项“在治理中更改这些参数”，该选项链接到 Oswap 治理网站 。









到达那里后，您需要选择您的投票 Obyte 地址并为您感兴趣的项目建议不同的值。要对每个参数的更改进行投票，需要将 LP 在向池中提供流动性时收到的 LP 代币暂时存入池中。您将决定为该投票存入多少金额（金额越大，投票权越大）。投票后，您可以恢复这些 LP 代币。





交易必须从您的钱包中确认，并且资金将在 10 天的挑战期内锁定（不可提取）在治理自治代理 (AA) 中。在这 10 天内，其他交易者也可以投票来挑战或支持您的建议。如果您的建议最终获胜，您的 LP 代币将被锁定另外 30 天的“冻结期”。





此外，还有一个 Discord 机器人可以监视所有治理投票，并向 #DeFi-Governance 频道发送通知 Obyte discord 服务器 。

质押 OSWAP 代币

参与治理并获得奖励的另一种方式是 OSWAP 代币 。该资产是在保证始终可用流动性的联合曲线上发行的，并且拥有自己的网站和交易、流动性挖掘和治理池。





用户可以将其持有的 OSWAP 代币质押以获得长期奖励，并存入其 LP 代币以获得 OSWAP 发行份额。通过锁定 14 天至 4 年之间的任意数量的 OSWAP 代币，任何人都有权获得新 OSWAP 代币的发行（每年 0.125%）并投票决定代币参数和分配规则的变更。在这种情况下，投票权会随着锁定期的延长而增加。









在菜单“ 治理 ” 有四个部分：治理、质押和投票、池白名单和参数。第一个部分是您的帐户参与治理的概述，包括锁定余额、未领取的奖励、投票权和质押年收益率（APY）等数据。





第二部分是选择参与条款，包括锁定金额、池之间的投票权 (VP) 分配以及锁定期限。在同一菜单中，可以取消质押、提取奖励和移动投票。顾名思义，“池白名单”是投票添加或删除有资格获得 OSWAP 代币奖励的池的部分。

OSWAP 代币中的参数

OSWAP Token 有自己的参数用于投票治理。 交换费和套利税参数的含义与 Oswap.io 池治理中的类似参数相同。 其他参数为：





基准升值率： 指当所有 Oswap 池的总锁定价值 (TVL) 与预定义的基准水平匹配时，OSWAP 代币的年度价值增长。如果当前 TVL 偏离此基准水平，则升值率会相应调整，按比例缩放以反映差异。

通货膨胀率： 该数字表示 OSWAP 代币供应量的年度增长量，源于向流动性提供者 (LP) 和治理参与者（也称为质押者）发行新代币。

Stakers 份额：指分配给在治理中锁定 OSWAP 代币的 Staker 的新代币份额。剩余部分分配给存入激励池的 LP 代币的 LP。







基本 TVL ：它代表所有 Oswap 池中锁定的总价值 (TVL)，这导致 OSWAP 代币以基本升值率升值。

Oracle： 这是特定的 Obyte 数据地址，负责监控并定期发布所有 Oswap 池中的 OSWAP 代币 TVL。

挑战期：它是 Oswap 中大多数治理决策的期限。如果治理提案在此期间没有受到任何竞争提案的挑战，则视为已接受。然而，有两种类型的治理决策与此常态不同：改变挑战期本身，以及将一部分储备金分配给管理团队以促进 Oswap 的发展。这些决策需要多数人批准，而不是仅仅因为没有挑战就决定。



这是 OSWAP Token 网站上治理选项卡的最后一部分。菜单不仅显示可用的参数，还显示其当前值、具有投票权的先前投票以及建议其他值的选项。经过五天的挑战期后，新提案将被视为已接受，任何人都可以启用（提交）。





让我们记住，参与 DEX 治理就像 Oswap.io 至关重要，因为它赋予 LP 权力来塑造平台的方向和政策。这种参与确保了透明度和去中心化，最终促进了更具包容性和更强大的金融生态系统。准备好参与了吗？



