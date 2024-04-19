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    完整指南：如何参与 Oswap.io 治理？经过@obyte
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    完整指南：如何参与 Oswap.io 治理？

    经过 Obyte6m2024/04/19
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    Oswap 中的流动性提供者可以建议并投票支持 DEX 参数的新更改。让我们来了解具体如何做到这一点。
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    像 Obyte 的 Oswap.io 这样的去中心化交易所 (DEX) 比中心化交易所有很大优势：它自己的社区可以决定交易参数以及他们希望平台未来发展的方向。这个过程被称为“治理”，任何成为流动性提供者 (LP) 的人都可以用自己的建议和资金参与其中。这样，交易所及其流动性池就真正自由了，并由其主要利益相关者控制。


    Oswap.io 采用“恒定产品做市商”机制，无需传统的订单簿系统。相反，它依靠由以下机构管理的流动性储备：自主代理（AA）并由愿意成为 LP 的用户提供。通过这种设置，交易直接针对这些储备进行，价格自动调整以确保市场平衡。


    现在， Oswap.io提供对 32 个池（基金储备）的访问权限，包括 GBYTE-ETH、GBYTE-WBTC、GBYTE-USDC、GBYTE-BNB 和 GBYTE-MATIC 等对。在这些池中，Obyte 用户可以充当流动性提供者并获得奖励，或者只是在不同代币之间进行兑换。交易费通常在 0.1% 到 0.5% 之间，具体取决于具体池。


    当然，用户的另一个选择是参与治理。流动性提供者可以自己建议对参数进行新的更改，或者投票批准或拒绝这些更改。现在，我们将学习如何做到这一点。

    池和参数

    首先，我们需要检查池和参数。治理并不适用于整个 Oswap.io，相反，每个池都有自己的参数和治理选项，需要单独投票和调整。可以通过投票更改的参数可在所选池的“显示所有详细信息”部分中找到。


    • 掉期费：按交易金额的百分比计算。
    • 退出费：适用于流动性提供者。这是对流动性提取收取的百分比费用。
    • 套利税：这是对套利者利润征收的额外费用，假设人们在池中购买资产是为了在其他地方出售（反之亦然）并从该交易中获利。
    • 杠杆利润税：从杠杆交易所得利润中抽取的一定比例。
    • 杠杆代币税：赎回杠杆代币时收取的赎回金额的百分比。
    • 基准利率：适用于杠杆头寸，这是借入这些资金的最低成本。
    • 利用率：用于借贷的池可用容量份额。
    • 实际利率：借款人支付的利率。当利用率为0时，它等于基准利率，并随着利用率的增加而增长。
    • 借入金额：杠杆交易者借入的每个代币的总金额。
    • 单纯贷款的资本回报率：为该池中的借款人提供资金的预计收益。
    • Token权重：即每种Token在池子中的占比。
    • 资金池杠杆：它衡量的是相对于资金池中持有的资产的实际价值，可供交易的资本量。
    • 价格区间：指资产池内可以交易的价格范围。
    • LP 份额符号： LP 份额代表流动性池中某些资产的所有权。这是其代币的缩写或符号。

    建议更改

    如果您打算为特定池添加更好的参数，甚至创建一个全新的池，则需要先在 Oswap.io 中连接您的钱包（登录）。然后，在“池”选项卡中，您将选择要提出建议的池。单击“显示所有详细信息”，在所有参数下方，您可以看到一个选项“在治理中更改这些参数”，该选项链接到Oswap 治理网站



    到达那里后，您需要选择您的投票 Obyte 地址并为您感兴趣的项目建议不同的值。要对每个参数的更改进行投票，需要将 LP 在向池中提供流动性时收到的 LP 代币暂时存入池中。您将决定为该投票存入多少金额（金额越大，投票权越大）。投票后，您可以恢复这些 LP 代币。


    交易必须从您的钱包中确认，并且资金将在 10 天的挑战期内锁定（不可提取）在治理自治代理 (AA) 中。在这 10 天内，其他交易者也可以投票来挑战或支持您的建议。如果您的建议最终获胜，您的 LP 代币将被锁定另外 30 天的“冻结期”。


    此外，还有一个 Discord 机器人可以监视所有治理投票，并向 #DeFi-Governance 频道发送通知Obyte discord 服务器

    质押 OSWAP 代币

    参与治理并获得奖励的另一种方式是OSWAP 代币。该资产是在保证始终可用流动性的联合曲线上发行的，并且拥有自己的网站和交易、流动性挖掘和治理池。


    用户可以将其持有的 OSWAP 代币质押以获得长期奖励，并存入其 LP 代币以获得 OSWAP 发行份额。通过锁定 14 天至 4 年之间的任意数量的 OSWAP 代币，任何人都有权获得新 OSWAP 代币的发行（每年 0.125%）并投票决定代币参数和分配规则的变更。在这种情况下，投票权会随着锁定期的延长而增加。



    在菜单“治理” 有四个部分：治理、质押和投票、池白名单和参数。第一个部分是您的帐户参与治理的概述，包括锁定余额、未领取的奖励、投票权和质押年收益率（APY）等数据。


    第二部分是选择参与条款，包括锁定金额、池之间的投票权 (VP) 分配以及锁定期限。在同一菜单中，可以取消质押、提取奖励和移动投票。顾名思义，“池白名单”是投票添加或删除有资格获得 OSWAP 代币奖励的池的部分。

    OSWAP 代币中的参数

    OSWAP Token 有自己的参数用于投票治理。 交换费和套利税参数的含义与 Oswap.io 池治理中的类似参数相同。 其他参数为：


    • 基准升值率：指当所有 Oswap 池的总锁定价值 (TVL) 与预定义的基准水平匹配时，OSWAP 代币的年度价值增长。如果当前 TVL 偏离此基准水平，则升值率会相应调整，按比例缩放以反映差异。

    • 通货膨胀率：该数字表示 OSWAP 代币供应量的年度增长量，源于向流动性提供者 (LP) 和治理参与者（也称为质押者）发行新代币。

    • Stakers 份额：指分配给在治理中锁定 OSWAP 代币的 Staker 的新代币份额。剩余部分分配给存入激励池的 LP 代币的 LP。



    • 基本 TVL ：它代表所有 Oswap 池中锁定的总价值 (TVL)，这导致 OSWAP 代币以基本升值率升值。

    • Oracle：这是特定的 Obyte 数据地址，负责监控并定期发布所有 Oswap 池中的 OSWAP 代币 TVL。

    • 挑战期：它是 Oswap 中大多数治理决策的期限。如果治理提案在此期间没有受到任何竞争提案的挑战，则视为已接受。然而，有两种类型的治理决策与此常态不同：改变挑战期本身，以及将一部分储备金分配给管理团队以促进 Oswap 的发展。这些决策需要多数人批准，而不是仅仅因为没有挑战就决定。


    这是 OSWAP Token 网站上治理选项卡的最后一部分。菜单不仅显示可用的参数，还显示其当前值、具有投票权的先前投票以及建议其他值的选项。经过五天的挑战期后，新提案将被视为已接受，任何人都可以启用（提交）。


    让我们记住，参与 DEX 治理就像Oswap.io至关重要，因为它赋予 LP 权力来塑造平台的方向和政策。这种参与确保了透明度和去中心化，最终促进了更具包容性和更强大的金融生态系统。准备好参与了吗？


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