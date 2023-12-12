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    如何加快赛普拉斯测试套件的执行速度：改善体验的技术经过@launchable
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    如何加快赛普拉斯测试套件的执行速度：改善体验的技术

    2023/12/12
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    经过 @launchable 6,004 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    Cypress 在 Web 浏览器测试自动化方面表现出色，但某些测试套件的执行时间可能受到限制。 探索标准和先进的赛普拉斯技术以加快测试执行速度。这涵盖测试用例优化、使用赛普拉斯仪表板进行并行化、模拟 API 调用等。 Launchable 将复杂、大量的错误日志转换为简洁的摘要，以快速识别问题的症结所在。将这些策略与 Launchable 的智能测试选择相结合可以改变您的测试周期，确保只执行最相关的测试，从而提供更快的反馈并加快您的发布周期。
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    programming #cypress #cypress-testing
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