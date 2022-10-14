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    如何制作恶意 USB 设备并获得一些无害的乐趣经过@fatman
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    如何制作恶意 USB 设备并获得一些无害的乐趣

    2022/10/14
    6m
    经过 @fatman 8,148 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    使用旧的 USB 驱动器，您可以构建自己的恶意 BadUSB，使用 Windows 快捷方式文件链接到恶意软件。 LNK 文件快捷方式可让您快速轻松地访问可执行文件，而无需导航程序的完整路径。在这种情况下，恶意软件。可执行文件位于隐藏目录中。用户单击一个文件夹，该文件夹链接到 .可执行文件，启动恶意软件。

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    #cybersecurity#malware#windows
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