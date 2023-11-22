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    如何利用开放银行加强金融科技防范应用程序欺诈

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    太長; 讀書

    仅在英国，2023 年上半年 APP 欺诈损失就达 2.933 亿英镑，其中 4260 万英镑为商业损失。 [Noda. 首席风险与合规官 Lasma Gavarane 表示，为了有效打击 APP 欺诈，我们必须利用开放银行的先进安全措施。
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    cybersecurity #fraud-protection #fintech
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