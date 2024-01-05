Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    如何减轻压力并防止创意倦怠经过@robertmayer
    434 讀數

    如何减轻压力并防止创意倦怠

    2024/01/05
    6m
    经过 @robertmayer 434 讀數
    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    职业倦怠会影响每个人，无论您的经验有多么丰富，或者您在设计行业中担任什么职位。为了防止压力和倦怠，您确实需要整理您的日历。良好的饮食和每晚充足的睡眠也有助于降低压力水平。
    featured image - 如何减轻压力并防止创意倦怠
    life-hacking #mental-health-awareness #burnout
    Robert Mayer HackerNoon profile picture

    @robertmayer

    Robert Mayer

    Sr. Product Designer at Netflix, Judge at Awwwards • mayerr.com

    Credibility

    react to story with heart

    Watch: Who Controls the Internet?

    相關故事

    Article Thumbnail
    如果您是 Facebook 用户，成千上万的公司正在关注您
    Published at Jan 19, 2024 by TheMarkup #data-security
    Article Thumbnail
    我如何将我的副项目发展到拥有 2 万用户，然后以六位数的价格出售
    Published at Jan 20, 2024 by liam637 #startup
    Article Thumbnail
    了解 SQL 窗口函数的初学者指南 - 第 2 部分
    Published at Jan 20, 2024 by yonatansali #sql
    Article Thumbnail
    以令人兴奋的 ZKFair 计划迎接未来
    Published at Jan 19, 2024 by lumoz #lumoz
    L O A D I N G
    . . . comments & more!