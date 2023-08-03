如何使用MinIO作为外部表来扩展Snowflake

Snowflake 现在是云数据仓库平台事实上的标准。它的架构旨在支持来自管道、ETL、分析和治理的各种数据任务。传统上，企业需要将所有数据转移到 Snowflake 中才能利用 Snowflake 功能。 然而，Snowflake 明白，企业希望将数据集成到任何位置，而无需移动数据。因此，通过引入外部表支持，企业现在将能够实现这一目标。 这不仅对 Snowflake 部署的经济性产生了实际影响，而且对 Snowflake 平台用于分析和数据科学的可用数据量也产生了实际影响。 外部表的可用性不会改变Snowflake运行的位置——它仍然会专门运行在三大公有云（AWS、GCP、Azure）中。然而，它将消除所有数据都存储在 Snowflake 中以便 Snowflake 对其进行操作的要求。 MinIO 或许是这一变化的最大受益者。 MinIO 是一种高性能、云原生对象存储。它将适用于所有类型的 Kubernetes（上游、EKS、AKS、GKE 等）以及公共云 VM、VMWare 等虚拟机和裸机硬件。因此，MinIO 可以成为 Snowflake 客户的全球数据存储 - 无论他们的数据位于何处。 为了保证正确的数据可供正确的用户使用，必须对这些多云数据湖进行细粒度的访问控制。 MinIO 与第三方 IDP 集成的能力及其复杂的基于策略的访问控制 (PBAC) 功能确保这不是事后才想到的。 虽然 Snowflake 将支持 S3 端点（自然包括其他对象存储），但这些对象存储无法在企业保存数据的所有位置运行。例如，设备不在公共云或 OpenShift 或 Tanzu 上运行。为了实现一致的、随处数据的策略，企业需要采用 MinIO。 此外，Snowflake 已成为企业中的关键任务。以至于弹性现在已经融入到这些系统中。这种弹性不仅可以解决云中的区域故障，还可以解决整个云的故障。 正如我之前所写的，单一云依赖已被证明是糟糕的架构。 MinIO 能够随处可用并在私有云、公共云和边缘云之间进行复制，为多云数据可用性提供了唯一真正的解决方案。 使用简单 那么，对于最终用户来说有多简单呢？假设您在 MinIO 中有一个名为“Bucket1”的存储桶。您可以对其进行设置，以便可以在其上运行任何 SnowSQL 命令，就像它只是另一个表一样。 例如： 从Bucket1中选择*； 与 Snowflake 中的大多数功能一样，连接到 MinIO 上存储的数据也相对简单。 以下是您开始使用时所需要的： 设置雪花 需要为您的 Snowflake 环境启用外部表支持。如果您收到类似“在：‘ ’中发现无效的 URL 前缀”之类的错误，则可能意味着它未启用。请联系您的 Snowflake 代表以启用它。 s3compat://snowflake/ 设置 MinIO MinIO 设置只需满足几个要求即可与 Snowflake 配合使用。 MinIO 必须设置为允许 DNS 样式访问，并且存储桶必须公开可用。 目前，该区域必须设置为 NULL 或与 Snowflake 实例的区域相同（例如“us-west-2”）。您将从 Snowflake 查询中收到一条错误消息，以便您知道它所期望的区域。 在下面的示例中，存储桶“snowflake”中有 4 个对象，文件夹/子前缀“sn1”中有另一个对象。 Snowflake 将获取所有这些对象。 为了将其与 Snowflake 集成，如果 MinIO 服务器位于 ，则应该可以通过 访问存储桶 https://play.min.io https://snowflake.play.min.io 示例文件位于 https://docs.snowflake.com/en/user-guide/getting-started-tutorial-precessions.html#sample-data-files-for-loading MinIO 存储桶可以通过两种方式与 Snowflake 集成。第一个是作为“暂存区域”，第二个是作为外部表。我们来看看 暂存区访问 作为 ETL 过程的一部分，通常从数据源或数据湖中选择和准备数据，将其移动到暂存区域，然后加载到仓库中，以便可以对其运行查询。 传统上，Snowflake 的这些暂存区域位于 Snowflake 本身，因此流程如下： 数据湖（本地、公共云等）-> Snowflake staging -> Snowflake 内部表 企业现在可以将 MinIO 设置为暂存区域，并将数据直接移动到内部 Snowflake 表中以对其运行查询。 这会执行以下操作 简化流程 允许更快地提供数据进行分析，以满足业务需求 确保没有不必要的数据副本，这有助于治理和成本。 新的流程将是： MinIO 中的数据（本地、公共云等）-> Snowflake 内部表 以下示例显示在 Snowflake 控制台中，但也可以通过 Snowflake CLI 运行。 对于 ，使用 AWS_KEY_ID='Q3AM3UQ867SPQQA43P2F' AWS_SECRET_KEY='zuf+tfteSlswRu7BJ86wekitnifILbZam1KYY3TG' play.min.io Snowflake CREATE STAGE 命令的参考可在此处找到：https: //docs.snowflake.com/en/sql-reference/sql/create-stage.html 外部表访问 Snowflake 中的查询必须在内部表上执行。这意味着所有数据（即使是临时查询）都必须转移到 Snowflake。这既导致成本增加，又无法及时查询。 企业现在可以使用 Snowflake 引入的新外部表访问功能直接访问 MinIO 存储桶中的数据。 初始查询所花费的时间将取决于正在传输的数据量，但读取会被缓存，并且后续查询可能会更快，直到下一次刷新。 使用外部表方法，不需要复制数据，并且存储桶可以用作查询、联接等的外部表。 然而，作为交换，好处是巨大的。 这扩展了仓库的能力，而不会产生搬迁成本。 现在可以对实时数据进行分析。 可以完全避免仅仅为了运行即席查询而移动数据。 当数据因合规性或其他业务原因而无法移动时，可以进行分析。 您仍然可以使用已经熟悉 Snowflake 平台的相同资源获得 Snowflake 功能的所有优势 一个例子如下所示： Snowflake CREATE EXTERNAL TABLE 命令的参考可在此处找到： ://docs.snowflake.com/en/sql-reference/sql/create-external-table.html https 使用 Snowflake CLI (SnowSQL) 可以使用 Snowflake CLI (SnowSQL) 执行相同的命令。 您可以在此处找到有关如何在您的平台上安装 SnowSQL 的说明： https://docs.snowflake.com/en/user-guide/snowsql-install-config.html 唯一的区别是你必须从命令开始 $ Snowsql -a <帐户标识符> -u <用户名> 帐户标识符的格式为<组织名称>-<帐户名称>。您可以从 Snowflake 控制台的管理页面找到它。 概括 就是这样。 如果您是 MinIO 客户，希望添加 Snowflake 功能，或者您是 Snowflake 客户，希望将其功能扩展到 Snowflake 外部存储的数据，请尝试一下。无论哪种方式，您都可以从当前的投资中获取更多收益。 也发布 。 在这里