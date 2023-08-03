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    如何使用MinIO作为外部表来扩展Snowflake经过@minio
    2,987 讀數

    如何使用MinIO作为外部表来扩展Snowflake

    2023/08/03
    6m
    经过 @minio 2,987 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    MinIO 是一种高性能、云原生对象存储。它将适用于所有类型的 Kubernetes（上游、EKS、AKS、GKE 等）以及公共云 VM、VMWare 等虚拟机和裸机硬件。因此，MinIO 可以成为 Snowflake 客户的全球数据存储 - 无论他们的数据位于何处。
    featured image - 如何使用MinIO作为外部表来扩展Snowflake
    #minio#data-science#snowflake#sql
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    @minio

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