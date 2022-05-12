如何使用 JavaScript 和 Node.js 发送 SMS 通知和警报

通信平台即服务 (CPaaS) 提供您可以从程序中调用的 API。在后端，这些 API 连接到电信网络以交换 SMS 消息并拨打和接听语音电话。 通过使用 CPaaS，开发人员可以避免电信基础设施的复杂性；他们可以专注于使他们的应用程序更好。要使用 Plivo，您必须拥有一个帐户并预留一个用于发送消息的电话号码，只需单击几下即可完成。





您说您对应用程序有一个好主意，而您只需要一个工具包来帮助您为其添加短信功能吗？





也许您正在发送送货通知，或者使用短信进行双重身份验证，或者您只想在营销活动中使用短信。





您很幸运，因为您可以借助云通信平台轻松添加发送和接收短信的功能。



通信平台即服务 (CPaaS) 提供您可以从程序中调用的 API。





在后端，这些 API 连接到电信网络以交换 SMS 消息并拨打和接听语音电话。通过使用 CPaaS，开发人员可以避免电信基础设施的复杂性；他们可以专注于使他们的应用程序更好。

一个真实的例子

要了解它是如何工作的，让我们来看看您作为开发人员可能使用的确切过程。





CPaaS 平台提供软件开发工具包 (SDK)，以便轻松使用各种语言（Python、PHP、Java 等）的服务。我们将使用 JavaScript 和 Node.js。





对于我们的 CPaaS，我们选择了 普利沃 ，在同行评审网站上名列前茅的服务 G2 客户满意度的 CPaaS 列表。要使用 Plivo（或任何 CPaaS），您必须拥有一个帐户。 Plivo 让您 报名 免费并提供使用积分，以便您可以编写测试应用程序。





您还必须保留一个用于发送消息的电话号码，只需在 Plivo 管理控制台上单击几下即可完成。





由于您正在阅读本文，我假设您已经熟悉 JavaScript 和 Node.js。 Plivo 提供了一个 Node.js SDK，它是 安装简单 .完成此操作后，只需几行代码即可将文本通知添加到程序中。





<pre> var plivo = require('plivo'); (function main() { 'use strict'; var client = new plivo.Client("<auth_id>", "<auth_token>"); client.messages.create( { src: "<sender_id>", dst: "<destination_number>", text: "Appointment reminder: 12:00 noon tomorrow" } ).then(function (response) { console.log(response); }); })(); </pre>





这段代码片段的作用应该很明显。 <尖括号> 中的标记是占位符。





您必须使用可以从 Plivo 控制台主页复制的身份验证凭据替换 auth 占位符。将源和目标电话号码占位符替换为E.164 格式的实际电话号码（例如，+12025551234）。繁荣——你完成了。





在生产环境中，您永远不会将身份验证凭据硬编码到代码中。您可以将凭据存储在环境变量中。





如果您设置变量 `auth_id` 和 `auth_token`，您可以不带参数初始化客户端，Plivo 将自动从环境变量中获取值。





您可以使用 进程.env 存储环境变量并在初始化客户端时获取它们。

接收短信呢？

许多组织更关心发送短信而不是接收短信，但是您发送信息的某些人很可能会回短信给您。





幸运的是，一旦您拥有 CPaaS 帐户，接收文本几乎就像发送它们一样简单。如果您使用的是 Plivo，您可以访问他们的“ 如何接收短信 ” 文档页面，获取另一个代码示例以及如何将代码绑定到您的 Web 应用程序服务器的说明。





在向大众推出新的支持文本的应用程序之前，请务必对自己进行教育 使用 SMS 的最佳实践 .您需要了解诸如选择加入/选择退出规则以及运营商禁止的消息内容类型等事项。



