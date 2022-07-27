Search icon
Start Writing
see notifications
Notifications
see more
    如何使用 GitOps 从源头应用安全性经过@minwi
    682 讀數

    如何使用 GitOps 从源头应用安全性

    2022/07/27
    9m
    经过 @minwi 682 讀數
    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader
    Read this story w/o Javascript

    太長; 讀書

    GitOps 是一种方法，它使用 git 存储库作为软件资产的真实来源。本文讨论了 GitOps、IaC、DevOps 和 NoOps 之间的区别，以及如何使用 GitOps 最佳实践添加安全层。

    Companies Mentioned

    Mention Thumbnail
    Mention Thumbnail

    Coins Mentioned

    Mention Thumbnail
    Mention Thumbnail
    featured image - 如何使用 GitOps 从源头应用安全性
    #gitops#devops#kubernetes#security
    minWi HackerNoon profile picture

    @minwi

    minWi

    react to story with heart
    minWi HackerNoon profile picture
    by minWi @minwi.Linux, opensource & 'cloud native'. Tinkerer. Ex-Redhatter. Crossfiter. Dad.
    Read My Stories
    SonarSource-DSAI

    相關故事

    Article Thumbnail
    简化网络策略管理 - 采访年度初创公司提名者 Otterize
    Published at Aug 24, 2023 by otterize #startups
    Article Thumbnail
    如何从日志中提取最大值
    Published at Aug 25, 2023 by alvinslee #devops
    Article Thumbnail
    超越镜头：视觉 AI 如何改变个人防护装备的使用和监控
    Published at Aug 24, 2023 by visionify #artificial-intelligence
    Article Thumbnail
    作为产品经理和非程序员，我如何使用 ChatGPT 开发旅行 AI 应用程序
    Published at Aug 24, 2023 by dinpd #programming
    L O A D I N G
    . . . comments & more!
    Hackernoon hq - po box 2206, edwards, colorado 81632, usa