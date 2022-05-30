如何使用 Foundry 和 Figment DataHub 构建 NFT 项目

Twitter 可以说是地球上最强大的社交媒体网络，尽管它在用户方面没有进入全球前十名。该网站的高级搜索功能允许用户搜索每一个可以想到的术语，因此即使您只能记住要查找的推文中的几个词，Twitter 也会帮助您找到它。有很多方法可以在 Twitter 应用程序内外使用列表，或者您可以使用这样的浏览器扩展 [](https://www.google.com/webstore/detail/twitter-bookmarks-search/flkokionhgagpmnhlngldhbfnblmenen)





GitHub 回购：- https://github.com/PradhumnaPancholi/Figbot





嘿大家！不久前，我正在学习Dapp 工具，因为它具有用于开发和审计智能合约的出色工具。虽然我喜欢这种体验，但我很快就知道它正处于秘密发展阶段。这意味着临时/个人用户不能依赖维护者的支持和更新。





然后我偶然发现了Foundry 。它拥有 Dapp Tools 提供的一切，除了内置的符号执行（这对我来说不是问题，因为我使用Manticor e by Trail of Bits ）。这是与审计相关的，因此无论如何都不会成为智能合约开发的障碍。





在与 Foundry 合作了一段时间后，我很享受这段经历，并想与他人分享。因此，这篇文章。





本文将介绍 Foundry 的好处、安装过程、开发 NFT（因为每个人都对此感兴趣）、测试合约以及使用Figment Datahub部署它。













Foundry 是用 Rust 编写的用于以太坊应用程序开发的极快、可移植和模块化的工具包。





Foundry由三个部分组成：





Forge：以太坊测试框架（如 Truffle、Hardhat 和 Dapptools）。 Cast：用于与 EVM 智能合约交互、发送交易和获取链数据的瑞士军刀。 Anvil：本地以太坊节点，类似于 Ganache，Hardhat Network





今天的重点将放在Forge 上。但我将在接下来的几周内发布有关 Caste and Anvil 的深入文章。





为什么选择铸造：

有许多智能合约开发工具，例如 Truffle、Hardhat 和 Brownie。但我首先研究 Dapp Tools 的主要原因之一是原生 Solidity 测试。在 Hardhat 和 Brownie 等框架之间切换时，编写智能合约并不难。它们是带有插件的令人难以置信的工具，但需要精通 JavaScript/TypeScript 和 Python 才能执行测试。





Foundry 允许我们在 Solidity 中本地编写测试。这可以节省大量新开发人员的入职时间，并使流程更加顺畅。根据我帮助人们进入智能合约开发的经验，我了解到初级开发人员参与 DAO/社区维护项目的最佳和最有效的方式是编写测试和了解代码库本身。我记得Scupy Trooples曾经提到他们在Bankless上开发 Alchemix Finance 时使用了相同的方法。





除此之外，内置的模糊测试、作弊码、Cast 和 Anvil 使其成为测试智能合约的可靠套件。很快就会有关于这些组件的更详细的文章。 【易集成静态分析仪】





让我们现在开始构建一个 NFT 项目。





安装：

如果你在 Mac 或 Linux 上，你需要做的就是运行两个命令：

curl -L https://foundry.paradigm.xyz | bash

foundryup





确保在运行 foundryup 之前关闭终端。

瞧！你们都完成了。





对于 Windows，您需要安装 Rust，然后：

cargo install --git https://github.com/foundry-rs/foundry --locked





项目设置：

在本文中，我们将创建一个名为 Figbots 的简单 NFT 项目。





首先创建一个名为“Figbots”的目录。进入目录后运行 forge init 。此命令将为您创建一个初始化 git 的铸造项目。





让我们快速看一下文件夹结构。您有三个主要文件夹，即 src、lib 和 test。这里非常不言自明，您在 src 中编写合约，在 test 中编写 test ，并且 lib 包含您安装的所有库，例如 OpenZeppelin。除此之外，如果您使用过这些框架，您还会获得包含所有配置的 foundry.toml ，就像 hardhat.config.js 和 brownie-config.yaml 一样。另一个好东西是 .github，您可以在其中编写您的 Github Actions。我发现在团队中工作时它对测试非常有帮助。





让我们开始建造吧！我们将创建一个名为 Figbot 的简单 NFT，其供应量、成本（用于铸币）和提款都是有限的。通过这种方法，我们可以覆盖不同测试的边缘。首先，将 Contract.sol 和 test/Contract.t.sol 分别重命名为 Figbot.sol 和 Figbot.t.sol 。现在，如果没有 Openzeppelin，我们就无法编写智能合约，不是吗？





使用 Foundry 安装库与 Hardhat 和 Brownie 略有不同。我们没有 npm 或 pip 包。我们直接从 Foundry 的源代码（GitHub 存储库）安装库。

forge install Openzeppelin/openzeppelin-contracts





现在我们可以导入 ERC721URIStorage.sol 扩展来创建我们的 NFT。为了检查一切是否正常，我们可以运行命令 forge build ，它将编译我们的项目。如果有什么问题，编译器就会对你大喊大叫。否则，您将获得成功的编译。





管理依赖项

就像任何其他包管理器一样，Forge 允许您使用 forge install <lib>, forge remove <lib> 和 forge update <lib> 来管理您的依赖项。





让我们完成 NFT 合约：

我们将使用 Openzeppelin 的三个合约。计数器、ERC721URIStorage 和 Ownable。是时候使用Pinata将我们的资产上传到 IPFS 了。我们使用 Ownable 合约来设置部署地址的 owner ，并且可以访问 onlyOwner 修饰符以只允许所有者提取资金。 Counters 帮助我们处理代币 ID 和 ERC721URIStorage ，以保持 NFT 合约的简单性。





设置状态变量： MAX_SUPPLY 至 100 COST 为 0.69 以太币 TOKEN_URI 到 CID，我们从 Pinata 收到 使用 Counter 获取令牌 ID： using Counters for Counters.Counter; Counters.Counter private tokenIds; ERC721 构造函数： constructor() ERC721(“Figbot”, “FBT”) {} 薄荷功能： 检查 msg.value 是否大于 COST 检查 tokenIds.current() 是否大于或等于 MAX_SUPPLY 执行 _safeMint 和 _setTokenURI 提现功能： function withdrawFunds() external onlyOwner { uint256 balance = address(this).balance; require(balance > 0, "No ether left to withdraw"); (bool success, ) = (msg.sender).call{value: balance}(""); require(success, "Withdrawal Failed"); emit Withdraw(msg.sender, balance); } TotalSupply 函数： function totalSupply() public view returns (uint256) { return _tokenIds.current(); }





测试合约：

众所周知，测试我们的智能合约非常重要。在本节中，我们将编写一些测试来深入了解 forge test 并习惯于在原生 Solidity 中编写测试。我们将使用三个Foundry 作弊码（我喜欢它们！）来管理帐户状态以适应我们的测试场景。





我们将针对以下场景进行测试：

最大供应 成功的薄荷 由于余额不足导致铸币失败 取款（由所有者）





秘籍

因为我们的智能合约中可以有复杂的逻辑。并且它们的行为会根据状态、用于调用的帐户、时间等而有所不同。为了应对这种情况，我们可以使用作弊码来管理区块链的状态。我们可以使用 vm 实例来使用这些作弊码，它是 Foundry 的 Test 库的一部分。





我们将在测试中使用三个作弊码：

startPrank ：为所有后续调用设置 msg.sender ，直到调用 stopPrank 。 stopPrank ： 停止由 startPrank 启动的活动恶作剧，将 msg.sender 和 tx.origin 重置为调用 startPrank 之前的值。 deal ：将地址提供地址的余额设置为给定余额。

设置

Foundry 带有一个内置的测试库。我们首先导入这个测试库、我们的合约（我们要测试的那个）、定义测试、设置变量和 setUp 函数。





pragma solidity ^0.8.13; import"forge-std/Test.sol"; import "../src/Figbot.sol"; contract FigbotTest is Test { Figbot figbot; address owner = address(0x1223); address alice = address(0x1889); address bob = address(0x1778); function setUp() public { vm.startPrank(owner); figbot = new Figbot(); vm.stopPrank(); } }





对于状态变量，我们创建了一个 figbot 类型的变量 Figbot 。这也是我喜欢定义用户帐户的地方。在 Foundry 中，您可以使用语法 address(0x1243) 来描述地址。您可以为此使用任意四个字母数字字符。我分别创建了名为 owner、Alice 和 bob 的帐户。





现在我们的 setUp 函数。这是在 Foundry 中编写测试的要求。这是我们进行所有部署和这种性质的事情的地方。我使用作弊码 startPrank 将用户切换为“所有者”。默认情况下，Foundry 使用特定地址来部署测试合约。但这使得测试具有诸如 withdrawFunds 等特权的函数变得更加困难。因此，我们切换到此部署的“所有者”帐户。





测试 MaxSupply：

从一个简单的断言测试开始学习 Foundry 约定。按照惯例，所有的测试函数都必须有前缀 test 。我们使用 assertEq 来测试两个值是否相等。

我们调用 MaxSupply 函数并测试结果值是否为 100，正如我们在合同中描述的那样。我们使用 forge test 来运行我们的测试。





瞧！我们通过了测试。

测试薄荷：

现在我们已经编写了一个简单的测试，让我们用作弊码编写一个。我们合约的主要功能。

将用户帐户切换到 Alice。 将 Alice 的余额设置为 1 个以太币 调用 mint 函数 检查 balanceOf Alice 是否为 1

测试失败薄荷：

我们有另一个测试函数用于我们预计会失败的测试。用于此类测试的前缀是 testFail 。如果调用者资金不足，我们将测试 mint 函数是否恢复。

将用户帐户切换到 Bob 将 Bob 的余额设置为 0.5 ether（我们的 NFT 是 0.69 ether） 调用 mint 函数（由于资金不足将被还原） 检查 balanceOf Bob 是否为 1

因为 mint 没有通过，Bob 的余额不会是 1。因此，它会失败，这正是我们使用 testFail 的原因。因此，当您运行 forge test 时，它将通过。

测试退出：

在这里，我们将测试一个只有“所有者”才能成功执行的功能。对于这个测试，我们将：

将用户切换到 Bob 给 Bob 的账户 1 个以太币的余额 从 Bob 的账户中铸造一个 Figbot（这将使合约的余额为 0.69 以太币） 将用户切换到所有者帐户 执行 withdrawFunds 功能（如果成功，它应该使所有者的余额0.69 ether） 为了验证，我们断言所有者的余额是否为 0.69 ether

部署：

现在我们已经测试了我们的合约，是时候部署它了。我们需要一个钱包的私钥（带有一些 Rinkeby 测试 ETH）和一个 RPC URL。对于我们的 RPC URL，我们将使用Figment DataHu 。









Figment DataHub 为我们提供了在 Web 3 上开发的基础设施。它支持多个链，如 Ethereum、Celo、Solana、Terra 等。





设置 Figment DataHub：

在Figment DataHub上创建一个帐户。 点击“创建新应用”。 填写应用名称。 为环境选择“暂存”。 从提供的选项中选择“以太坊”。





您可以从“协议”选项卡下获取 Rinkeby 的 RPC URL。

打开您的终端以将这两个内容作为环境变量输入。





export FIG_RINKEBY_URL=<Your RPC endpoint> export PVT_KEY=<Your wallets private key>





一旦我们有了环境变量，我们就可以部署了





forge create Figbot --rpc-url=$FIG_RINKEBY_URL --private-key=$PVT_KEY





确认：

我们差不多完成了。到目前为止，我们已经使用 Foundry 和 Figment DataHub 编写、测试和部署了智能合约。但我们还没有完全完成。我们现在要验证我们的合同。我们需要为此设置我们的Etherscan API 密钥。

export ETHERSCAN_API=<Your Etherscan API Key>





现在我们可以验证我们的智能合约了。

forge verify-contract --chain-id <Chain-Id> --num-of-optimizations 200 --compiler-version <Compiler Version> src/<Contract File>:<Contract> $ETHERSCAN_API

恭喜！现在，您可以使用 Foundry 编写、测试和部署智能合约。我希望你喜欢这篇文章并从中学习。我确实很喜欢写这个。随时让我知道您对此的想法。



