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    如何使用 Foundry 和 Figment DataHub 构建 NFT 项目经过@pnpancholi
    957 讀數

    如何使用 Foundry 和 Figment DataHub 构建 NFT 项目

    2022/05/30
    经过 @pnpancholi 957 讀數
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    太長; 讀書

    Twitter 可以说是地球上最强大的社交媒体网络，尽管它在用户方面没有进入全球前十名。该网站的高级搜索功能允许用户搜索每一个可以想到的术语，因此即使您只能记住要查找的推文中的几个词，Twitter 也会帮助您找到它。有很多方法可以在 Twitter 应用程序内外使用列表，或者您可以使用这样的浏览器扩展 [](https://www.google.com/webstore/detail/twitter-bookmarks-search/flkokionhgagpmnhlngldhbfnblmenen)

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    #blockchain#smart-contracts
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    @pnpancholi

    Pradhumna Pancholi

    关于 @pnpancholi
    LEARN MORE ABOUT @PNPANCHOLI'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.
    react to story with heart


    GitHub 回购：- https://github.com/PradhumnaPancholi/Figbot


    嘿大家！不久前，我正在学习Dapp 工具，因为它具有用于开发和审计智能合约的出色工具。虽然我喜欢这种体验，但我很快就知道它正处于秘密发展阶段。这意味着临时/个人用户不能依赖维护者的支持和更新。


    然后我偶然发现了Foundry 。它拥有 Dapp Tools 提供的一切，除了内置的符号执行（这对我来说不是问题，因为我使用Manticor e by Trail of Bits ）。这是与审计相关的，因此无论如何都不会成为智能合约开发的障碍。


    在与 Foundry 合作了一段时间后，我很享受这段经历，并想与他人分享。因此，这篇文章。


    本文将介绍 Foundry 的好处、安装过程、开发 NFT（因为每个人都对此感兴趣）、测试合约以及使用Figment Datahub部署它。



    image


    Foundry 是用 Rust 编写的用于以太坊应用程序开发的极快、可移植和模块化的工具包。


    Foundry由三个部分组成：


    1. Forge：以太坊测试框架（如 Truffle、Hardhat 和 Dapptools）。
    2. Cast：用于与 EVM 智能合约交互、发送交易和获取链数据的瑞士军刀。
    3. Anvil：本地以太坊节点，类似于 Ganache，Hardhat Network


    今天的重点将放在Forge 上。但我将在接下来的几周内发布有关 Caste and Anvil 的深入文章。


    为什么选择铸造：

    有许多智能合约开发工具，例如 Truffle、Hardhat 和 Brownie。但我首先研究 Dapp Tools 的主要原因之一是原生 Solidity 测试。在 Hardhat 和 Brownie 等框架之间切换时，编写智能合约并不难。它们是带有插件的令人难以置信的工具，但需要精通 JavaScript/TypeScript 和 Python 才能执行测试。


    Foundry 允许我们在 Solidity 中本地编写测试。这可以节省大量新开发人员的入职时间，并使流程更加顺畅。根据我帮助人们进入智能合约开发的经验，我了解到初级开发人员参与 DAO/社区维护项目的最佳和最有效的方式是编写测试和了解代码库本身。我记得Scupy Trooples曾经提到他们在Bankless上开发 Alchemix Finance 时使用了相同的方法。


    除此之外，内置的模糊测试、作弊码、Cast 和 Anvil 使其成为测试智能合约的可靠套件。很快就会有关于这些组件的更详细的文章。 【易集成静态分析仪】


    让我们现在开始构建一个 NFT 项目。


    安装：

    如果你在 Mac 或 Linux 上，你需要做的就是运行两个命令：

     curl -L https://foundry.paradigm.xyz | bash

    foundryup


    确保在运行foundryup之前关闭终端。

    瞧！你们都完成了。


    对于 Windows，您需要安装 Rust，然后：

    cargo install --git https://github.com/foundry-rs/foundry --locked


    项目设置：

    在本文中，我们将创建一个名为 Figbots 的简单 NFT 项目。


    首先创建一个名为“Figbots”的目录。进入目录后运行forge init 。此命令将为您创建一个初始化git的铸造项目。


    让我们快速看一下文件夹结构。您有三个主要文件夹，即 src、lib 和 test。这里非常不言自明，您在src中编写合约，在 test 中编写test ，并且lib包含您安装的所有库，例如 OpenZeppelin。除此之外，如果您使用过这些框架，您还会获得包含所有配置的foundry.toml ，就像hardhat.config.jsbrownie-config.yaml一样。另一个好东西是 .github，您可以在其中编写您的 Github Actions。我发现在团队中工作时它对测试非常有帮助。


    让我们开始建造吧！我们将创建一个名为 Figbot 的简单 NFT，其供应量、成本（用于铸币）和提款都是有限的。通过这种方法，我们可以覆盖不同测试的边缘。首先，将Contract.soltest/Contract.t.sol分别重命名为Figbot.solFigbot.t.sol 。现在，如果没有 Openzeppelin，我们就无法编写智能合约，不是吗？


    使用 Foundry 安装库与 Hardhat 和 Brownie 略有不同。我们没有 npm 或 pip 包。我们直接从 Foundry 的源代码（GitHub 存储库）安装库。

    forge install Openzeppelin/openzeppelin-contracts


    现在我们可以导入 ERC721URIStorage.sol 扩展来创建我们的 NFT。为了检查一切是否正常，我们可以运行命令forge build ，它将编译我们的项目。如果有什么问题，编译器就会对你大喊大叫。否则，您将获得成功的编译。


    image

    管理依赖项

    就像任何其他包管理器一样，Forge 允许您使用forge install <lib>, forge remove <lib>forge update <lib>来管理您的依赖项。


    让我们完成 NFT 合约：

    我们将使用 Openzeppelin 的三个合约。计数器、ERC721URIStorage 和 Ownable。是时候使用Pinata将我们的资产上传到 IPFS 了。我们使用 Ownable 合约来设置部署地址的owner ，并且可以访问onlyOwner修饰符以只允许所有者提取资金。 Counters帮助我们处理代币 ID 和ERC721URIStorage ，以保持 NFT 合约的简单性。


    image

    1. 设置状态变量：

      1. MAX_SUPPLY至 100
      2. COST为 0.69 以太币
      3. TOKEN_URI到 CID，我们从 Pinata 收到

    2. 使用 Counter 获取令牌 ID：

      1. using Counters for Counters.Counter;
      2. Counters.Counter private tokenIds;

    3. ERC721 构造函数：

      1. constructor() ERC721(“Figbot”, “FBT”) {}

    4. 薄荷功能：

      1. 检查msg.value是否大于COST
      2. 检查tokenIds.current()是否大于或等于MAX_SUPPLY
      3. 执行_safeMint_setTokenURI

    5. 提现功能：

      1. function withdrawFunds() external onlyOwner { uint256 balance = address(this).balance; require(balance > 0, "No ether left to withdraw"); (bool success, ) = (msg.sender).call{value: balance}(""); require(success, "Withdrawal Failed"); emit Withdraw(msg.sender, balance); }

    6. TotalSupply 函数：

      1. function totalSupply() public view returns (uint256) { return _tokenIds.current(); }


    测试合约：

    众所周知，测试我们的智能合约非常重要。在本节中，我们将编写一些测试来深入了解forge test并习惯于在原生 Solidity 中编写测试。我们将使用三个Foundry 作弊码（我喜欢它们！）来管理帐户状态以适应我们的测试场景。


    我们将针对以下场景进行测试：

    1. 最大供应
    2. 成功的薄荷
    3. 由于余额不足导致铸币失败
    4. 取款（由所有者）


    秘籍

    因为我们的智能合约中可以有复杂的逻辑。并且它们的行为会根据状态、用于调用的帐户、时间等而有所不同。为了应对这种情况，我们可以使用作弊码来管理区块链的状态。我们可以使用vm实例来使用这些作弊码，它是 Foundry 的Test库的一部分。


    我们将在测试中使用三个作弊码：

    1. startPrank ：为所有后续调用设置msg.sender ，直到调用stopPrank

    2. stopPrank

      停止由startPrank启动的活动恶作剧，将msg.sendertx.origin重置为调用startPrank之前的值。

    3. deal ：将地址提供地址的余额设置为给定余额。

    设置

    Foundry 带有一个内置的测试库。我们首先导入这个测试库、我们的合约（我们要测试的那个）、定义测试、设置变量和setUp函数。


     pragma solidity ^0.8.13; import"forge-std/Test.sol"; import "../src/Figbot.sol"; contract FigbotTest is Test { Figbot figbot; address owner = address(0x1223); address alice = address(0x1889); address bob = address(0x1778); function setUp() public { vm.startPrank(owner); figbot = new Figbot(); vm.stopPrank(); } }


    对于状态变量，我们创建了一个figbot类型的变量Figbot 。这也是我喜欢定义用户帐户的地方。在 Foundry 中，您可以使用语法address(0x1243)来描述地址。您可以为此使用任意四个字母数字字符。我分别创建了名为 owner、Alice 和 bob 的帐户。


    现在我们的setUp函数。这是在 Foundry 中编写测试的要求。这是我们进行所有部署和这种性质的事情的地方。我使用作弊码startPrank将用户切换为“所有者”。默认情况下，Foundry 使用特定地址来部署测试合约。但这使得测试具有诸如withdrawFunds等特权的函数变得更加困难。因此，我们切换到此部署的“所有者”帐户。


    测试 MaxSupply：

    从一个简单的断言测试开始学习 Foundry 约定。按照惯例，所有的测试函数都必须有前缀test 。我们使用assertEq来测试两个值是否相等。

    image

    我们调用MaxSupply函数并测试结果值是否为 100，正如我们在合同中描述的那样。我们使用forge test来运行我们的测试。


    瞧！我们通过了测试。

    测试薄荷：

    现在我们已经编写了一个简单的测试，让我们用作弊码编写一个。我们合约的主要功能。

    1. 将用户帐户切换到 Alice。
    2. 将 Alice 的余额设置为 1 个以太币
    3. 调用 mint 函数
    4. 检查balanceOf Alice 是否为 1

    image

    测试失败薄荷：

    我们有另一个测试函数用于我们预计会失败的测试。用于此类测试的前缀是testFail 。如果调用者资金不足，我们将测试mint函数是否恢复。

    1. 将用户帐户切换到 Bob
    2. 将 Bob 的余额设置为 0.5 ether（我们的 NFT 是 0.69 ether）
    3. 调用 mint 函数（由于资金不足将被还原）
    4. 检查balanceOf Bob 是否为 1

    image

    因为 mint 没有通过，Bob 的余额不会是 1。因此，它会失败，这正是我们使用testFail的原因。因此，当您运行forge test时，它将通过。

    测试退出：

    在这里，我们将测试一个只有“所有者”才能成功执行的功能。对于这个测试，我们将：

    1. 将用户切换到 Bob
    2. 给 Bob 的账户 1 个以太币的余额
    3. 从 Bob 的账户中铸造一个 Figbot（这将使合约的余额为 0.69 以太币）
    4. 将用户切换到所有者帐户
    5. 执行withdrawFunds功能（如果成功，它应该使所有者的余额0.69 ether）
    6. 为了验证，我们断言所有者的余额是否为 0.69 ether

    image

    部署：

    现在我们已经测试了我们的合约，是时候部署它了。我们需要一个钱包的私钥（带有一些 Rinkeby 测试 ETH）和一个 RPC URL。对于我们的 RPC URL，我们将使用Figment DataHu


    image


    Figment DataHub 为我们提供了在 Web 3 上开发的基础设施。它支持多个链，如 Ethereum、Celo、Solana、Terra 等。


    设置 Figment DataHub：

    1. Figment DataHub上创建一个帐户。
    2. 点击“创建新应用”。
    3. 填写应用名称。
    4. 为环境选择“暂存”。
    5. 从提供的选项中选择“以太坊”。


    您可以从“协议”选项卡下获取 Rinkeby 的 RPC URL。

    image

    打开您的终端以将这两个内容作为环境变量输入。


     export FIG_RINKEBY_URL=<Your RPC endpoint> export PVT_KEY=<Your wallets private key>


    一旦我们有了环境变量，我们就可以部署了


    forge create Figbot --rpc-url=$FIG_RINKEBY_URL --private-key=$PVT_KEY


    image

    确认：

    我们差不多完成了。到目前为止，我们已经使用 Foundry 和 Figment DataHub 编写、测试和部署了智能合约。但我们还没有完全完成。我们现在要验证我们的合同。我们需要为此设置我们的Etherscan API 密钥。

    export ETHERSCAN_API=<Your Etherscan API Key>


    现在我们可以验证我们的智能合约了。

    forge verify-contract --chain-id <Chain-Id> --num-of-optimizations 200 --compiler-version <Compiler Version> src/<Contract File>:<Contract> $ETHERSCAN_API

    image

    恭喜！现在，您可以使用 Foundry 编写、测试和部署智能合约。我希望你喜欢这篇文章并从中学习。我确实很喜欢写这个。随时让我知道您对此的想法。


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