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    如何使用 MinIO 和 YOLO 的自定义数据集训练对象检测模型经过@minio
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    如何使用 MinIO 和 YOLO 的自定义数据集训练对象检测模型

    2023/11/22
    13m
    经过 @minio 6,968 讀數
    tldt arrow
    ZH
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    太長; 讀書

    在这篇文章中，我们将创建一个自定义图像数据集，然后训练一个 You-Only-Look-Once (YOLO) 模型来执行普遍存在的对象检测任务。然后，我们将使用 MinIO Bucket Notifications 实现一个系统，该系统可以自动对新图像执行推理。
    featured image - 如何使用 MinIO 和 YOLO 的自定义数据集训练对象检测模型
    machine-learning #minio-object-detection-model
    MinIO HackerNoon profile picture

    @minio

    MinIO

    MinIO is a high-performance, cloud-native object store that runs anywhere (public cloud, private cloud, colo, onprem).

    Credibility

    react to story with heart
    MinIO HackerNoon profile picture
    by MinIO @minio. MinIO is a high-performance, cloud-native object store that runs anywhere (public cloud, private cloud, colo, onprem).
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