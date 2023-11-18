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    如何从 DevOps 的角度出售技术债务？经过@goal23
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    如何从 DevOps 的角度出售技术债务？

    2023/11/18
    15m
    经过 @goal23 6,293 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    在这里，我们回到我在第二阶段结束时所说的：以前是行不通的。因为我们在第二阶段所做的事情（我们重新设计的意大利面条代码、测试的强大功能以及 CI 流程的重新设计）不可能向业务部门推销可衡量的指标。
    featured image - 如何从 DevOps 的角度出售技术债务？
    cloud #devops #technical-debt #kubernetes
    Sofia Konobievska HackerNoon profile picture

    @goal23

    Sofia Konobievska

    Ukrainian DevOps expert with great experience. Worked in Preply, Grammarly, and SoftServe. I like to share my knowledge.

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    Sofia Konobievska HackerNoon profile picture
    by Sofia Konobievska @goal23.Ukrainian DevOps expert with great experience. Worked in Preply, Grammarly, and SoftServe. I like to share my knowledge.
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