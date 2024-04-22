如何为您的企业定制嵌入式商业智能





您是否厌倦了让客户在不同的数据分析工具之间切换？您是否厌倦了为了获得更好的报告而牺牲 SaaS 应用的用户体验？如果是这样，嵌入式商业智能就是答案。选择正确的分析解决方案对于让用户无需离开您的应用程序即可获得有价值的见解非常重要。

什么是嵌入式商业智能 (BI)？

嵌入式 BI 是将分析功能（例如仪表板、报告、图表和图形）集成到 SaaS 应用程序中。嵌入式 BI 让用户无需切换到其他分析工具或平台即可访问和使用其工作流中的数据。

此外，嵌入式 BI 依赖于其为多个租户提供服务的能力。传统 BI 都是针对内部用例的单租户实例。嵌入式商业智能工具服务于外部用例。

构建还是购买——选择哪一个？

SaaS 提供商如果集成嵌入式分析应用程序而不是自己构建应用程序，效果会更好。





但作为技术提供商，我们当然理解内部开发的倾向。您有软件开发人员，而且您已经支付了他们的工资。他们也已经在开发应用程序的其余部分，那么为什么不开发分析功能呢？





此外，您希望分析成为无缝组件，具有与应用程序其他部分相同的外观和感觉。遗憾的是，嵌入式分析解决方案的白标功能在嵌入式 BI 工具之间不一致。





我们理解为什么自主开发具有吸引力，但也有许多充分的理由不去构建自己的分析。





您也可以在此处查看我们关于最佳嵌入式 BI 工具的指南。





选择仅关注嵌入式 BI 的解决方案将允许您：

1）专注于你的路线图

一天的时间有限。花时间进行分析会占用您待办事项清单上的其他任务。嵌入分析可让您的开发人员专注于构建和改进可提高竞争优势的组件。

2）提供全面的分析功能

自行开发的早期创业公司面临预算、时间、员工和团队专业知识方面的限制。由于这些限制，早期创业公司在确定 MVP 范围时必须特别谨慎。





使用第三方解决方案时，您可以提供更多选项来可视化数据。提供编辑、过滤和深入分析功能的交互式仪表板通常难以构建和维护。

3）无需内部专业知识即可构建

您已经拥有一支了解 UI/UX、Web 应用开发等知识的开发团队，但他们是否了解分析？不幸的是，所需的技能却供不应求。





缺乏数据和分析技能是 Gartner 的“组建数据和分析团队的5 个陷阱”之一。





但是，购买第三方产品可让您集成复杂的功能，而无需内部专业知识。从长远来看，您可以节省时间和金钱。









4）减少持续的维护工作量

当您在内部进行分析时，您还必须在内部进行管理。当您发布新应用时，您可能会将这一点纳入考虑范围。维护您的自定义 SaaS 组件不仅仅意味着修复问题 - 它还涉及管理模块的生命周期。您将定期在路线图中添加增强功能，而且看不到尽头。





第三方平台负责维护和改进，确保改进的稳定路线图。

5）轻松实现分析盈利

即使您现在不想通过分析获利，这也是一扇敞开大门的好门。嵌入第三方 BI 功能可以带来更大的灵活性，让您可以尝试不同的定价和许可选项。





根据一项针对 512 家 SaaS 公司的研究，在促进增长方面，货币化比收购效率高出四倍。而且，它比提高留存率的效率高出两倍。





您可以通过以下方式提供新的分析功能：





包括免费增值

增加总成本，或

提供可选组件，需额外付费。



从定价角度进行市场测试与测试技术特性同样重要。借助嵌入式商业智能解决方案，测试所有这些包装选项并不需要繁重的开发工作。





在SaaS Scaled 播客中，Product Tranquility 创始人兼首席定价官 Dan Balcauski 表示：“组织绝对没有投入足够的时间进行定价。没有人会在办公桌上收到一张账单，上面写着‘你因为定价过低而错失了所有这些收入。’这是一种隐形的机会成本。”

使用嵌入式商业智能的主要好处是什么？

无需离开应用程序即可立即获得数据洞察

在应用程序之间切换并不太难，尤其是使用“Windows + tab”时，但最好在主应用程序中获取信息。嵌入见解可消除摩擦并简化工作流程，同时使用户能够从您的应用程序中获得更多价值。









以现有知识为基础，没有学习曲线

无论应用程序多么方便用户使用，总有一个学习曲线。用户可从应用程序中的可操作见解中获益，而无需适应不同的界面。

利用工作流程让信息更具可操作性

虽然一些技术供应商可能使用不同的定义，但“自动化”是指在分析的下游启用流程的能力。无代码自动化工作流程使用户能够在 SaaS 应用程序中直接处理其数据。借助条件规则，用户可以向工作流程和应用程序添加强大的业务逻辑。

在每个租户内获得更多用户

嵌入分析功能可让用户无需购买单独的 BI 工具即可获取见解。这样，您的应用便可更轻松地与更多人分享有价值的信息，以便做出明智的决策。易于使用的仪表板和报告可帮助客户组织中的更多员工发现您的应用的价值。





随着更多用户获得更多洞察，每个客户组织都会获得更大的价值。您的应用将变得更具粘性，从而减少客户流失，甚至可能为您提供提高价格的机会。

扩展以整合更多数据

除了在每个组织内扩展到更多用户之外，您还可以通过合并更多数据点进行扩展。特别是在集成自助服务分析时，每个用户都可以获得更多洞察力。





您可以使用嵌入式 BI 平台让您的产品更加实用。此工具允许客户使用自助式 BI 创建自己的报告。





在公司中接触更多员工并分析更多信息有助于使您的应用程序对于公司的目标变得重要。

减少客户流失

SaaS 应用易于获取、部署和实施。不幸的是，这也使得它们更容易取消实施。





根据 BetterCloud 2023 年SaaSOps 状况报告，40% 的 IT 专业人员在过去一年中整合了冗余的 SaaS 应用程序。





减少客户流失是使用嵌入式 BI 的众多好处之一。自助数据分析可以进一步减少客户流失。创建报告的业务用户不太可能更换供应商并重新开始。





毕竟，他们已经拥有了所需的信息。从头开始与新供应商合作意味着必须重新创建所有报告。这可能既耗时又低效。

改善决策

嵌入式 BI 可改善决策，帮助企业改善每项指标。北卡罗来纳大学彭布罗克分校描述了商业智能如何推动决策。“从各种来源收集的数据用于了解和改进每个业务功能中的专有流程以及市场条件和机会。BI 系统通过描述性分析描述过去和当前的情况，通过预测性分析进行预测和预报，并通过规范性分析指出指导未来行动的机会。”

推动实时决策

使用 BI 不仅可以提高利润率，还可以提供实时洞察并帮助做出未来决策。如果您的应用可以自动分析大量历史数据，那么这将变得更具影响力。





根据Dresner Wisdom of Crowds® 2023 研究，商业智能旨在帮助做出更好的决策。效率/成本和收入目标是第二重要的。

评估嵌入式商业智能软件时需要考虑的事项

市面上有许多商业智能应用，但很少有能满足 SaaS 公司需求的。而提供真正满足 SaaS 公司多租户分析需求的嵌入功能的应用更是少之又少。





以下是嵌入式 BI 解决方案需要考虑的重要领域。

内置数据管理

嵌入式分析始于数据，而这正是大多数公司在嵌入式 BI 方面失败的地方。





嵌入式分析数据管理需要具备以下几点：





必须创建一个包含本机多租户安全性的分析数据存储 它必须连接到任何数据类型，无论是结构化的、半结构化的还是非结构化的。 包含用于从任何数据源或以任何频率提取数据的本机 API 它应该使开发团队的工作变得更轻松，而不是更困难

安全

自托管嵌入式 bi 软件将提供最佳的数据安全性。当您能够继承您的安全策略时，可以更轻松地为您的客户提供嵌入式解决方案。





但您的数据也必须保留在原处。许多行业（如医疗保健和金融科技）出于安全考虑无法将个人数据发送到第三方云。因此，安装强大数据管理层的部署解决方案是理想的途径。

可扩展性和性能

您的用户需要始终可用、100% 正常运行时间和近乎即时性能的应用程序。您的分析平台必须能够扩展以满足这些需求。SaaS 公司还需要不会阻碍增长和用户采用的定价和许可。





使用按需技术（例如无服务器技术）可帮助您在不过度花费基础设施的情况下实现分析增长。支付始终在线的服务器费用会损害可扩展性，而且成本更高。

无缝白标体验

您的嵌入式分析不应感觉与主机应用程序脱节。您需要完整的白标功能，而不仅仅是将图表放在 iFrame 内。用户希望在您的 SaaS 应用程序中实现无缝集成。





寻找能够自定义每个报告和仪表板、字体和颜色以完美匹配您现有的应用程序的功能。其他需求包括适用于所有屏幕尺寸的设计以及供用户自定义体验的选项。





如果 iFrames 是唯一的选择，那就赶紧逃跑。





开发人员友好型工具和 API

您的嵌入式分析解决方案必须与您构建软件的方式保持一致。这意味着 100% 符合 SDLC 要求，并拥有您的团队乐于使用的开发人员友好型（和 DevOps 友好型）工具。





找到一个具有用于创建、测试和启动应用程序的不同区域以及在它们之间切换的简单方法的平台。





在不断发展的 SaaS 应用领域中，我们明白嵌入强大的分析解决方案不再是一种奢侈，而是一种必需品。在 Qrvey，我们是嵌入式商业智能的最佳选择。我们定制了各种功能以满足 SaaS 公司的特定需求。





我的工具可让开发者轻松自定义和管理数据，从而带来更流畅的用户体验。这有助于改善决策、留住用户并提高应用的参与度。





拥抱嵌入式分析的未来，释放 SaaS 应用程序的全部潜力。





我们为您设定的目标很简单：构建更少的软件，提供更多的价值。





获取演示并立即开始免费 POC。