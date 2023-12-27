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    如何为产品创造价值？经过@liasite
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    如何为产品创造价值？

    2023/12/27
    6m
    经过 @liasite 1,164 讀數
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    太長; 讀書

    在当今市场上推广任何产品都会给公司带来风险，因为消费者在选择产品时是基于他们的个人喜好和形成的品味。
    featured image - 如何为产品创造价值？
    business #marketing #content-marketing
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    @liasite

    Julia Goncharenko

    Digital Marketer | SEO Expert

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