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    如何使用 Playwright 阅读 Gmail 电子邮件经过@bormando
    702 讀數

    如何使用 Playwright 阅读 Gmail 电子邮件

    2023/12/10
    5m
    经过 @bormando 702 讀數
    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    在自动化测试中阅读电子邮件是一个技巧，您可能需要知道如何在很多项目中做到这一点。这是一件棘手的事情，但并非不可能。该文档及其库并不是那么用户友好（特别是对于那些不经常进行电子邮件测试的人来说）。 gmail-getter npm 包可帮助您生成 Gmail REST API 访问令牌、获取电子邮件并将其呈现在浏览器中。
    featured image - 如何使用 Playwright 阅读 Gmail 电子邮件
    programming #gmail #rest-api #testing #playwright
    Dmitrii Bormotov HackerNoon profile picture

    @bormando

    Dmitrii Bormotov

    Head of QA @ OttoFeller, speaker, mentor, contributor

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