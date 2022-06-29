如何与其他初创公司合作以在 Web3 中取得成功

新的 Web3 初创公司必须找到方法来支持他们的商业计划，以应对不可避免的熊市。与志同道合的初创公司合作在 Web3、NFT、加密货币和元界领域很重要，因为这些空间是以社区为中心的。包容性意味着社区建设，这在 Web3 创业生态系统中至关重要。

由于每家新的 Web3 初创公司都声称“值得我们关注”或“彻底改变空间”，因此很难消除噪音。鉴于目前数字资产市场的低迷，新的初创公司必须找到方法来支持他们的商业计划，以应对不可避免的熊市。一种理想的策略是与志同道合的初创公司建立合作伙伴关系。这些伙伴关系和协作在 Web3、NFT、加密货币和元界领域已经非常重要，因为这些空间是以社区为中心的。合作伙伴关系可以提高您在其他初创公司圈子中的知名度，并帮助您在更广泛的行业中赢得信誉，为长期成功奠定基础。

所有人的多元宇宙

Web3 空间的三个方面使协作变得更加自然，您应该充分利用它们。首先是 Web3 鼓励透明度，因为区块链保留了所有交易的记录。区块链上的账本和去中心化自治组织 (DAO) 的规则是分布式和去中心化的，因此您必须对社区保持开放和诚实。跟踪您的创业公司的下一步，并向您的社区提供有关项目发展方向的信息。除了成为诚实的企业主之外，这还将帮助您建立良好的声誉。

第二个特点是互操作性。要在 Web3 领域做任何事情，你必须带着“我将与谁合作让我的创业公司起步？”的心态进入。由于您的产品或服务依赖于区块链，您必然会遇到其他提供类似服务的初创公司，或者您希望访问并提供您自己的用户的独特产品。考虑一下您工作的空间。如果您是 NFT 开发人员，请考虑您的产品将在哪里获得更多曝光。 NFT 可以在元界游戏中实现，因此与元界平台集成让更多用户享受您的产品是有意义的。

最后， Web3 是关于包容性的。我已经看到 Web3 领域的许多企业主对企业采取了包容的心态，无论是与业务合作伙伴，还是他们吸引到他们社区的人。如果我们希望 Web3 不同于企业利益猖獗的 Web2，就必须这样。任何数字资产的成功，无论是 NFT 还是基于 Metaverse 的，都取决于更多人购买数字资产，因此迎合任何想要加入市场的人非常重要。

包容性意味着社区建设，这在 Web3 创业生态系统中至关重要。通过利用专门的社交渠道和论坛来吸引和支持新投资者，举办 AMA 为人们提供与主要执行成员互动的机会，并为通过新想法或创意资产积极为空间做出贡献的成员提供社区聚光灯。社区建设是让用户觉得他们真正属于他们自己正在帮助开发的东西。

理想的匹配

无论您所在的行业如何，都可以为任何合作提供一些好的商业建议：与您的潜在合作伙伴找到共同点，尤其是在您的愿景、商业道德、目标受众和价值主张方面。由于 Web3 空间以社区为中心，因此了解您的客户和更广泛社区的需求是任何项目成功的关键。接近对您自己的品牌标识和总体目标有清晰认识的潜在合作伙伴。

建立合作伙伴关系时，始终将您的独特优势放在首位，并将其带到关系中。永远不要仅仅因为您的合作伙伴的名字可能比您大而失去您的品牌形象。如果协作动态阻止您获得想要的结果，请重新开始，并与与您的创业目标产生良好协同作用的不同品牌合作。

虽然这看起来有悖常理，但与竞争对手合作不应该排在您列表的最后。相反，如果您有机会，请利用与业内知名品牌的合作伙伴关系。 Web3 的包容性意味着任何合作伙伴关系都是可能的，您会惊讶于该领域的创业公司是多么开放。

检查所有框

Web3、NFT、加密货币和元界领域的一个独特挑战是它们的新颖性——许多类型的初创公司、项目和 DAO 都处于起步阶段，因此潜在的合作伙伴是诈骗者、 欺诈性加密方案并不容易看出，或拉地毯。

尽职尽责。调查潜在合作伙伴的创始人、以前的项目、社区建设工作和一般声誉。让您的社区参与决策过程。询问您的投资者的诚实意见。发布一个概述项目目标的博客，看看它会收到什么样的反应。如果您的社区 - 甚至可能是合作伙伴的社区 - 对新项目犹豫不决，请不要打扰。

发起新合作的一种好方法是先在一次性项目上进行合作，然后再建立成熟的合作伙伴关系。如果出现问题，您不想发现自己陷入巨大的混乱之中。声誉在 Web3 中很重要，即使问题是您的合作伙伴的错，公众也可能不会这么看。

导航和评估

由于 Web3 和 DAO 尤其是相对较新且不受监管的空间，因此合作伙伴关系的法律方面可能难以驾驭。但是，您可以通过在您的智能合约中实施一套清晰的规则来利用区块链的透明度，这些规则对所有各方都是可见的。智能合约包含组织的所有规则，一旦上传到区块链，这些规则就一成不变。您通常应该在此处包含的规则是您的产品价格、接受的货币以及投资者在交易结束时收到的最终产品。

从一开始，就非常清楚您的协议内容，并确保详细说明哪个合作伙伴负责什么，合作的范围是什么，以及如果您的合作伙伴不履行承诺会产生什么后果。您可以考虑实施的一些后果是对任何类型的违约行为的处罚，其中可能包括如果合作伙伴未能履行商定的任务，则可能会进行经济补偿。为防止合作中途停止而造成利润损失，请加入一项条款，由未能交付的一方支付商定的金额。

在整个协作过程中，使用指标来持续评估合作伙伴关系的进展和成功。 Web3 的一些有用指标着眼于品牌知名度：您的网站是否获得了更多点击，是否有新成员涌入？是否有更多人投资于您的产品或服务？请注意，在 Web3 中，关于点击和关注者的性能数据不容易被操纵，因为这些记录是可追溯的并存储在区块链上。使用这些信息来考虑合作伙伴关系是否为您的社区带来了真正的价值。记录这些结果，以确定合作结束时的成功与否。

合作是好生意

许多企业都在寻求不同 Web3 社区的认可，因此您无需独自追求创业之旅。 Web3 初创公司处于一个独特的位置，您可以利用与志同道合的公司和竞争对手的合作伙伴关系。与更多的人合作意味着更多的认可和进入新社区的机会。毕竟，如果你的产品没有吸引新的投资者，数字市场只是纯粹的投机。