你可以在 HG Wells 的 The World Set Free 是 HackerNoon 图书系列的一部分。 这里 跳到本书的任何章节 。太阳陷阱 太阳陷阱 第一节 人类的历史就是获得外力的历史。人是使用工具、生火的动物。从他在陆地上的职业生涯开始，我们就发现他通过燃烧的热量和粗糙的石头工具来补充野兽的自然力量和身体武器。于是他越过了猿猴。他由此展开。今又加马牛之力，借水之载力，风之力，吹之生火，用铜器，铁器之简器，增加和变化，变得更加精细和高效。他在房子里避暑，并通过小路和道路使他的路更容易。他使他的社会关系复杂化，并通过分工提高了他的效率。他开始积累知识。设计接踵而至，每一个都让一个人有可能做更多的事情。总是在不断延长的记录中，除了一次又一次的挫折，他做得更多……一百万年前，最伟大的人是一个野蛮人，一个几乎不会说话的人，躲在岩石的洞里，手持粗糙的燧石或带火的棍子，赤身裸体，生活在小家庭中，在他的第一次阳刚活动下降时被某个年轻人杀死。你在地球上大部分广阔的旷野上寻找他都是徒劳的；只有在几个温带和亚热带的河谷，你才能找到他的小牛群的蹲伏巢穴，一个雄性，几只雌性，一个孩子左右。 那时他不知道未来，除了他所过的生活，没有其他的生活。他在满是铁矿石和剑和矛的承诺的岩石上逃离了洞穴熊。他冻死在煤架上；他喝了沾了泥浆的水，这些泥浆有一天会用来做瓷杯；他咀嚼着自己摘下的野麦穗，眼中带着朦胧的思索，注视着飞翔在他够不到的地方的鸟儿。或者突然间，他意识到另一个男性的气味并站起来咆哮，他的咆哮是道德告诫的无形先驱。因为他是一个伟大的个人主义者，那个原始的，他受苦的不是别人，就是他自己。 因此，经过漫长的世代，这个沉重的先驱，我们所有人的祖先，战斗、孕育和消亡，几乎不知不觉地发生了变化。 然而他变了。那把锋利的凿子使老虎的爪子随着年龄的增长而变得锋利，并将笨拙的 Orchippus 打磨成马的敏捷优雅，正在对他工作——仍在对他工作。他中间更笨拙、更愚蠢、更凶猛的人被杀得最快也最频繁；手越精细，眼睛越快，大脑越大，身体越平衡；随着年龄的增长，工具制作得更好了，这个人更巧妙地适应了他的可能性。他变得更加社交；他的牛群变大了；不再每个人杀死或驱逐他正在成长的儿子；禁忌系统使他可以容忍他们，他们还活着，甚至在他死后不久就尊敬他，并且是他对抗野兽和其他人类的盟友。 （但他们被禁止碰部落的女人，他们必须出去为自己俘虏女人，每个儿子都逃离继母，躲着她，以免激起老人的愤怒。全世界，直到今天，这些古老的不可避免的禁忌仍然可以追溯到。）现在，小屋和小屋取代了洞穴，火被更好地照料了，还有包裹物和衣服。就在这样的帮助下，这种生物散布到更寒冷的气候中，随身携带食物，储存食物——直到有时被忽视的草种子再次发芽，并给出了农业的第一个迹象。 并且已经有了休闲和思想的开端。 男人开始思考。有时他吃饱了，他的欲望和恐惧都得到了安抚，当阳光照在蹲着的地方，朦胧的思绪照亮了他的眼睛。他在一块骨头上抓挠，发现相似之处，开始绘画艺术，在他的手指间塑造柔软温暖的河滨粘土，并在其图案和重复中找到乐趣，将其塑造成容器的形式，并发现它会保持水。他看着流淌的河流，想知道这源源不断的水是从何等宽阔的胸膛涌来的；他对着太阳眨了眨眼，梦想着当它下到遥远的山丘中的安息之地时，也许他可以诱捕它并用矛刺它。然后他兴奋地告诉他的兄弟，他曾经这样做过——至少有人这样做过——他把这句话与另一个几乎同样大胆的梦想混为一谈，有一天，一只猛犸象被困住了。随之而来的是虚构的故事——指明了一条通往成就的道路——以及庄严的预言系列。 我们祖先的生活持续了几十个几百个世纪，几代人。从人类生命的那个阶段的开始到成熟，从粗略的燧石的第一个笨拙的燧石到第一个磨光的石器，是两三千个世纪，一万或一万五千代。以人类的标准，人类是如此缓慢地从野兽的微弱暗示中聚集在一起。最初的猜测，第一个成功的故事，那个讲故事的人，在他乱蓬蓬的头发下，眼睛明亮，通红，对他目瞪口呆、难以置信的听众比划着手势，抓住他的手腕让他全神贯注，这是这个世界最奇妙的开始见过。它注定了猛犸象，它开始设置捕捉太阳的陷阱。 第 2 节 那个梦想只是一个人一生中的一瞬间，他的本职工作似乎是获取食物，杀死他的同伴，并按照属于野兽团契的方式生育。在他周围，被最薄的面纱隐藏着的，是未被触及的力量源泉，即使在今天，我们也几乎没有怀疑过它的重要性，这种力量可以让他的每一个可以想象的梦想成真。但是种族的脚步阻碍了它，尽管他在不知不觉中死去。 最后，在温暖的河谷宽阔的水平上，食物丰富，生活非常轻松，新兴的人类克服了他早先的嫉妒，变得，因为需要不那么紧迫地迫害他，变得更加社会化、宽容和顺从，建立了一个更大的社区。开始了分工，一些年长的人专门从事知识和指导，一个强壮的人在战争中担任父亲的领导，牧师和国王开始在人类历史的开场戏剧中发展他们的角色。牧师关心的是播种、收获和生育，而国王则统治着和平与战争。在地球温暖的温带地区的一百个河谷中，已经有几十万年前的城镇和寺庙了。他们在没有记录的情况下蓬勃发展，无视过去，对未来毫不怀疑，因为写作仍需开始。 人们非常缓慢地增加了对无限财富的需求，而这种财富在每一手都提供给他。他驯服了某些动物，他将最初随意的农业发展成一种仪式，他首先将一种金属添加到他的资源中，然后再添加另一种金属，直到他有铜、锡、铁、铅、金和银来补充他的石头，他砍伐和雕刻木头，陶器，沿着河流划过，直到他来到大海，发现了轮子并开辟了第一条道路。但一百多年来，他的主要活动是使自己和他人服从越来越大的社会。人类的历史不仅仅是对外部力量的征服；首先是征服了那些不信任和凶猛，这种自我集中和动物主义的强烈，束缚了他的双手，无法继承他的遗产。我们心中的猿类仍然讨厌联想。从磨光石时代的黎明到世界和平的实现，人类的交易主要是与自己和他的同胞，交易，讨价还价，立法，赎罪，奴役，征服，灭绝，以及每一个微小的增量在掌权时，他立刻转向并且总是转向这场混乱而复杂的社会化斗争的目的。将他的同胞融入并理解为一个有目的的社区成为他最后也是最伟大的本能。在石器时代的最后一个抛光阶段结束之前，他已经成为政治动物。他在自己身上做出了惊人的深远发现，首先是数数，然后是写作和记录，由此他的城镇社区开始扩张到统治地位。在尼罗河谷地、幼发拉底河和中国大河中，第一个帝国和第一个成文法律开始了。专门用于战斗和统治的士兵和骑士。后来，随着船只的适航，曾经是障碍的地中海变成了高速公路，最终从海盗政体的混乱中出现了迦太基和罗马的伟大斗争。欧洲的历史就是罗马帝国的胜利和分崩离析的历史。欧洲每一位在位的君主，直到最后一位，都模仿凯撒，称自己为凯撒、沙皇、元首或卡西尔-辛德。以人类生命的持续时间来衡量，从埃及第一个王朝到飞机出现之间有一个巨大的时间空间，但从回溯到 eoliths 制造者的规模来看，这一切都是昨天的故事. 现在在这个两百多世纪或更长的时期，这个战国时期，虽然人们的思想主要集中在政治和相互侵略上，但他们在获得外部力量方面的进展却是缓慢的——与旧时代的进步相比是迅速的。石器时代，但与我们生活的这个系统发现的新时代相比，速度很慢。从早期埃及人时代到克里斯托弗·哥伦布 (Christopher Columbus)孩子。当然，有发明和改变，但也有倒退；事情被发现了，然后又被遗忘了；总的来说，这是一个进步，但它没有步骤；农民的生活也一样，在那个时期之初，在埃及、中国、亚述和东南欧已经有了神父、律师、城镇工匠、领主和统治者、医生、贤女、士兵和水手，他们他们所做的事情和他们在公元 1500 年在欧洲的生活大致相同。公元 1900 年的英国挖掘机可以深入挖掘巴比伦和埃及的遗迹，并挖掘出法律文件、国内账户和家庭信件他们可以怀着最深切的同情阅读。在此期间，宗教和道德发生了巨大的变化，帝国和共和国相互取代，意大利在奴隶制方面进行了一次大规模的试验，事实上奴隶制被一次又一次地尝试，失败了，失败了，还需要再次测试，再次被拒绝。新世界;基督教和伊斯兰教扫除了一千多个专门的邪教，但从本质上讲，这些是人类对似乎永远固定的物质条件的渐进式适应。在那段时间里，物质生活条件发生革命性变化的想法对于人类思想来说是完全陌生的。 然而，梦想家，讲故事的人，仍然在那里，在忙碌的全神贯注、来来往往、战争和游行、城堡建筑和大教堂建筑、艺术和爱情、小小的外交和无法治愈的仇恨中等待他的机会，中世纪的十字军东征和贸易之旅。他不再以石器时代野蛮人的无拘无束的自由进行投机；对一切的权威解释挡住了他的去路；但他以更好的头脑进行推测，闲坐不动，凝视着天上的星星，沉思着手中的硬币和水晶。在这段时间里，只要有某种闲暇的思想，就会发现人们对事物的表象不满意，对正统信仰的保证不满意，对世界上未读的符号感到不安，质疑事物的终结性。学术智慧。纵观历史的各个时代，有人听到这种耳语是关于他们隐秘的事情。听到这个声音，他们再也无法过平凡的生活，也无法满足于世俗的事物。大多数情况下，他们不仅相信这整个世界就像一幅画过的帷幕，而且这些秘密就是力量。迄今为止的力量是偶然出现在人们面前的，但现在有这些寻求者在寻找，在稀有、好奇和令人困惑的物体中寻找，有时会找到一些奇怪的有用的东西，有时会用幻想的发现欺骗自己，有时会假装找到。每天的世界都在嘲笑这些古怪的存在，或者发现他们烦人并虐待他们，或者被恐惧抓住，把他们变成圣人、巫师和术士，或者贪婪地满怀希望地招待他们；但大部分人根本不理会他们。然而，它们却是最初梦想攻击猛犸象的人的血脉；他们每一个人都有他的血统和血统；他们在不知不觉中寻找的东西是总有一天会晒到太阳的网罗。 第 3 节 这样的人就是列奥纳多·达·芬奇，他在米兰的斯福尔扎宫廷中神采奕奕。他的普通书籍充满了对早期飞行员方法的预言性微妙和巧妙的预期。丢勒是他的平行线，而罗杰培根——方济各会的沉默者——是他的同类。在更早的城市里又有这样一个人，就是亚历山大的英雄，他早在一千九百年前就知道蒸汽的力量。更早的是锡拉丘兹的阿基米德，更早的是传说中的克诺索斯代达罗斯。每当从战争和野蛮中获得一点休闲时，寻求者就会出现在历史记录中。一半的炼金术士来自他们的部落。 当罗杰·培根引爆他的第一批火药时，人们可能会认为人们会立即使用爆炸引擎。但他们什么也看不见。他们还没有开始考虑看事物；他们的冶金技术太差了，即使他们想到了，也无法制造这种发动机。有一段时间，即使是投掷导弹这样粗略的目的，他们也无法制造出足以承受这种新力量的仪器。他们的第一支枪是用木桶制成的，在爆炸引擎出现之前，世界等待了五百多年。 即使在探索者发现的时候，世界也需要很长的旅程才能将他们的发现用于除了最粗略、最明显的目的之外的任何用途。如果说一般人不像他的旧石器时代的先驱者那样对他周围未被征服的能量完全视而不见，那么他充其量只是盲目的。 第 4 节 煤炭的潜在能量和蒸汽的力量在发现的边缘等待了很长时间，然后才开始影响人类生活。 毫无疑问，在宫廷和宫殿中，像希罗的玩具这样的装置一次又一次地被设计和遗忘，但在人们意识到这里不仅仅是一种好奇心。值得注意的是，第一个使用蒸汽的记录建议是在战争中。有一本伊丽莎白时代的小册子建议用装满热水的软木塞铁瓶射击。煤炭作为燃料的开采，比人类以往任何时候都更大规模的铁冶炼，蒸汽泵机、蒸汽机和汽船，以一种具有某种逻辑必然性的顺序依次出现.这是人类智能史上最有趣和最有启发性的一章，蒸汽的历史从作为人类意识中的一个事实开始，到在利用分子内动力之前完成了巨大的涡轮发动机。几乎每个人都一定见过蒸汽，几千年来一直在不知不觉中看到它；尤其是女人们，他们总是在加热水，把水煮沸，看着它沸腾，看着容器的盖子随着它的怒火跳舞。数以百万计的人在不同的时间一定看过蒸汽从火山中投掷岩石，像板球一样将浮石吹成泡沫，然而你可以通过信件、书籍、铭文、图片搜索整个人类记录，以寻找任何一丝意识到这里是武力，这里是借用的力量…… 突然间，人醒悟了，铁路如网状遍布全球，不断扩大的铁轮船开始了他们与风浪的惊心动魄的搏斗。 蒸汽是新势力中的先行者，它是能源时代的开始，即将结束漫长的战国历史。 但很长一段时间以来，人们都没有意识到这种新奇事物的重要性。他们不会承认，他们无法承认他们远古的必需品发生了任何根本性的事情。他们称蒸汽机为“铁马”，并假装他们做了最局部的替换。蒸汽机械和工厂生产明显地改变了工业生产的条件，人口从农村源源不断地涌入，并集中在几个城市中心，这是迄今为止未曾考虑过的群众，食物从很远的地方以惊人的规模来到他们身边。使唯一的先例——罗马帝国的玉米船成为一件小事；欧洲、西亚和美洲之间的大规模人口迁移正在进行中，而且——似乎没有人意识到人类生活中出现了新的东西，一个与以往任何循环和变异完全不同的奇怪漩涡，一个像漩涡一样的漩涡在经过长时间的积水和涡流不活动之后，闸门终于开始打开了…… 十九世纪末，清醒的英国人可以坐在他的早餐桌旁，在锡兰的茶或巴西的咖啡之间做出选择，用丹麦火腿吞下法国的鸡蛋，或者吃新西兰排骨，以一根西印度香蕉，浏览来自世界各地的最新电报，检查他在南非、日本和埃及的地理分布投资的当前价格，并告诉他生下的两个孩子（代替他父亲的八个孩子）他认为世界变化很小。他们必须打板球，理发，去他曾经上过的老学校，逃避他逃避的课程，学习一些霍勒斯、维吉尔和荷马的残片，以使小伙子们感到困惑，一切都会好起来的…… 第 5 节 电，虽然它可能是两者中较早被研究的一种，但在蒸汽的开发几十年后，它侵入了人们的日常生活。对电来说，尽管电在他周围具有挑衅性，但人类已经完全失明了无数岁月。有什么比电力的吸引力更能引起人们注意的吗？它在人耳边响起雷鸣，以令人眼花缭乱的闪光向他发出信号，有时它会杀死他，他无法将其视为值得研究的值得他关注的事情。在任何干燥的日子里，它都会和猫一起进屋，每当他抚摸她的皮毛时，它就会含蓄地噼啪作响。当他把它们放在一起时，他的金属都腐烂了……没有任何一个记录有人质疑为什么猫的皮毛会发出噼啪声，或者为什么在 16 世纪之前的寒冷天气里头发如此难以梳理。多年来，人们似乎已经尽了最大的努力根本不去想它。直到探索者的新精神转向这些东西。 在投机的眼光和视觉的时刻到来之前，必须有多少次被视为不重要的事情而被忽视！是伊丽莎白女王的宫廷医生吉尔伯特，首先用摩擦过的琥珀、碎玻璃、丝绸和虫胶来迷惑他的大脑，因此开始加速人类思维的进程，以适应这种普遍存在的存在。即便如此，近 200 年来，电学仍然只是一小部分奇怪的事实，可能与磁有关——只是一个猜测——可能与闪电有关。青蛙的腿一定是被铁栏杆上的铜钩吊着，在伽伐尼看到它们之前无数次抽搐。除了避雷针，在吉尔伯特之后的 250 年，电力才从科学珍品的柜子中进入普通人的生活……然后突然，在 1880 年到 1930 年的半个世纪里，它驱逐了蒸汽-发动机并接管了牵引力，它取代了所有其他形式的家庭供暖，通过完善的无线电话和长焦机消除了距离…… 第 6 节 在科学革命开始至少一百年后，人们对发现和发明产生了非凡的心理阻力。每一件新事物都被付诸实践，以对抗有时甚至是敌意的怀疑态度。一位关于这些主题的作家给出了一个有趣的国内小谈话，他说，发生在 1898 年，十年内，也就是说，在第一批飞行员相当机翼的时候。他告诉我们他是如何坐在书房的办公桌前与他的小男孩交谈的。 他的小男孩遇到了严重的麻烦。他觉得他必须非常认真地对他的父亲说话，而且因为他是一个善良的小男孩，他不想做得太严厉。 这就是发生的事情。 “我希望，爸爸，”他说，直截了当地说，“你不会写所有关于飞行的东西。那些家伙腐烂了我。 '是的！'他父亲说。 “还有老布鲁米，我是说那个头，他让我腐烂了。每个人都让我腐烂。 “但很快就会起飞。” 这个小男孩太有教养了，无法说出他的想法。 “无论如何，”他说，“我希望你不要写这件事。” “你会飞——很多次——在你死之前，”父亲向他保证。 小男孩一脸不高兴。 父亲犹豫了。然后他打开一个抽屉，取出一张模糊不清的照片。 “过来看看这个，”他说。 小男孩朝他走来。照片显示远处有一条小溪和一片草地，还有一些树木，空中有一个黑色的铅笔状物体，两侧有扁平的翅膀。这是第一个通过机械力将自身保持在空气中的比空气重的设备的第一个记录。空白处写着：“我们往上，往上，往上——来自华盛顿史密森学会的 SP Langley。” 父亲看到了这份令人安心的文件对他儿子的影响。 '出色地？'他说。 “那，”小学生思考后说，“只是一个模型。” “今天做模特，明天做人。” 这个男孩似乎对他的忠诚有分歧。然后他决定他坚信无所不知。 “但是老布鲁米，”他说，“他昨天才告诉班上所有的男孩，“没有人会飞。他说，没有人曾经在翅膀上射过松鸡或野鸡，不会相信任何这样的事情......' 然而，那个男孩活着飞越大西洋，编辑了他父亲的回忆。 第 7 节 在 19 世纪末，作为当时文献中的大量段落的见证，人们认为，人类终于成功地和有利可图地处理了烫伤他的蒸汽和闪动的电。天空对他来说，是对他的智慧和智慧勇气的一次惊人的锻炼，也许是一次终极锻炼。 'Nunc Dimittis' 的气息在这些作品中同样听起来。 “伟大的事物被发现了，”杰拉尔德·布朗在他对十九世纪的总结中写道。 “对我们来说，除了细节之外，剩下的就很少了。”求知者之气，世间尚少；教育是不熟练的、缺乏刺激性的、学术性的，但很少受到重视，即使在那时，也很少有人能够意识到科学仍然只是最脆弱的试验草图和几乎没有开始的发现。似乎没有人害怕科学及其可能性。然而，现在只有几十个寻求者，有成千上万，而对于在 1800 年一直在探索出现的帷幕的一针猜测，现在有数百个。一个世纪以来，一直满足于原子和分子的化学，已经准备好迎接下一个巨大的进步，即从上到下彻底改变人类的整个生活。 当人们考虑空气的成分时，就会意识到那个时代的科学是多么的粗糙。这是由那个奇怪的天才和隐士，那个神秘的人，那个开膛破肚的智慧，亨利卡文迪什，在十八世纪末决定的。就他而言，这项工作做得非常出色。他以极其精确的方式分离了空气中所有已知的成分。他甚至记录在案，他对氮气的纯度有些怀疑。一百多年来，全世界的化学家都在重复他的决心，他的仪器在伦敦被珍藏着，正如他们常说的那样，他成为“经典”，而且在他无数次重复的实验中，他总是，那个狡猾的元素氩隐藏在氮中（还有一点氦和其他物质的痕迹，实际上所有可能导致二十世纪化学新发展的暗示），每次它都悄悄溜过教授的手指重复他的程序。 那么，由于存在这种不准确的余地，到 20 世纪的科学发现之初，它仍然是一连串令人愉快的意外事件，而不是对自然的有序征服，这有什么奇怪的吗？ 然而，寻求的精神却在世界范围内稳步传播。连校长也查不出来。对于在 19 世纪长大后对自然奥秘感到惊奇和好奇的少数人来说，现在，在 20 世纪初，在欧洲、在美国，南北，日本，中国，以及全世界。 1910 年，被整整一代科学家称为“欧洲最伟大的化学家”的年轻霍尔斯滕的父母住在圣多梅尼科附近的一座别墅里，位于菲耶索莱和佛罗伦萨之间。那时他只有十五岁，但他已经是一位杰出的数学家，并且有着野蛮的求知欲。他特别被磷光的奥秘及其与其他所有光源的明显无关所吸引。事后他将在回忆中讲述他是如何在意大利温暖的蓝色夜空下，在别墅花园的黑暗树木中看着萤火虫在黑暗的树木间飘来飘去的；他如何将它们捕获并关在笼子里，解剖它们，首先非常详细地研究昆虫的一般解剖结构，以及他如何开始试验各种气体和不同温度对它们的光的影响。然后偶然出现了威廉克鲁克斯爵士发明的一种小型科学玩具，一种叫做旋转镜的玩具，镭粒子撞击在硫化锌上并使其发光，促使他将这两种现象联系起来。对于他的询问，这是一个愉快的联想。这也是一件难得而幸运的事情，任何有数学天赋的人都应该被这些好奇心所吸引。 第 8 节 当男孩 Holsten 在 Fiesole 闲逛他的萤火虫时，一位名叫 Rufus 的物理学教授正在爱丁堡举办关于镭和无线电活动的下午讲座。这些讲座引起了相当多的关注。随着课程的进行，他在一个越来越拥挤的小演讲厅里给他们讲课。在他最后的讨论中，后面挤得满满当当，人们都站在那里，站着没有任何疲劳感，他们对他的建议如此着迷。尤其是一个年轻人，一个来自高地的、满头笑脸、头发粗壮的小伙子，坐在他的膝盖上，用沙红色的大手抱着膝盖，一字一句地喝着酒，眼睛通红，脸颊通红，耳朵发烫。 “所以，”教授说，“我们看到这个镭，起初似乎是一个奇妙的例外，是物质构成中所有最确定和最基本的东西的疯狂颠倒，实际上与其他的镭是一致的。元素。它以难以察觉的缓慢速度明显而有力地完成了可能所有其他元素正在做的事情。就像是一个单一的声音，背叛了黑暗中寂静的呼吸群众。镭是一种会分解并飞散的元素。但也许所有元素都在以不太明显的速度这样做。铀当然是；钍——这种炽热的气体地幔的物质——当然是；锕。我觉得我们只是列表的开始。而且我们现在知道，原子，曾经我们认为难以穿透、不可分割、最终和——没有生命——没有生命的原子，实际上是一个巨大能量的储存库。这是所有这些工作中最美妙的地方。不久前，我们将原子视为砖块，将其视为固体建筑材料、实质物质、无生命物质的单位质量，瞧！这些砖是盒子，宝盒，盒子，充满了最强烈的力量。这个小瓶子里装着大约一品脱的氧化铀；也就是说，大约十四盎司的元素铀。它大约值一磅。在这个瓶子里，女士们，先生们，在这个瓶子里的原子中，至少有我们燃烧一百六十吨煤所能获得的能量。如果一句话，在某一瞬间，我可以突然在这里释放那种能量，现在它会把我们和我们周围的一切都炸成碎片；如果我能把它变成照亮这座城市的机器，它就能让爱丁堡灯火通明一周。但是目前没有人知道，没有人知道如何制作这小块东西来加速其商店的发布。它确实会释放它，因为燃烧会涓涓细流。慢慢地，铀变成镭，镭变成了气体，叫做镭放射，然后又变成我们所说的镭A，如此继续下去，在每个阶段都释放能量，直到最后我们到达最后阶段最重要的是，据我们目前所知，铅。但我们不能加快它。 “我接受你，伙计，”那个面带微笑的小伙子低声说，他的红手像钳子一样收紧在他的膝盖上。 “我接受你，伙计。继续！哦，继续！ 教授稍作停顿后继续说道。 “为什么变化是渐进的？”他问。 “为什么只有一小部分镭在任何特定的秒内分解？为什么它会如此缓慢而如此准确地释放自己？为什么不是所有的铀都变成镭，而所有的镭没有立刻变成下一个最低的东西？为什么会因小滴而腐烂；为什么不是集体衰变？ . . .假设现在我们发现加速衰变是可能的？ 面带笑容的小伙子连忙点头。奇妙的不可避免的想法来了。他把膝盖抬到下巴处，兴奋地在座位上摇晃着。 '为什么不？'他附和道，“为什么不呢？” 教授举起食指。 “鉴于这些知识，”他说，“标记我们应该能够做什么！我们不仅应该能够使用这种铀和钍；我们不仅应该拥有如此强大的能量来源，以至于一个人可以携带足够的能量来照亮一座城市一年，与一支战舰舰队作战，或者驾驶我们的一艘巨型班轮横渡大西洋；但我们也应该有一条线索，使我们最终能够加快所有其他元素的分解过程，这些元素的衰变仍然如此缓慢，以至于无法逃脱我们最好的测量。世界上每一片固体物质都将成为集中力量的可用储存库。女士们先生们，你们知道这些事情对我们意味着什么吗？ 磨砂头点头。 '哦！继续。继续。' “这将意味着人类状况的变化，我只能将其与火的发现相提并论，这是第一个将人类提升到野兽之上的发现。今天，我们站在放射性物质面前，就像我们的祖先在学会制造火之前就站在火边一样。那时他只知道这是一件完全超出他控制的奇怪事物，火山顶部的耀斑，倾泻而下的红色破坏森林。所以我们今天知道放射性。这——这是人类生活新一天的黎明。在那个起源于野蛮人的燧石和火棒的文明的高潮时，就在我们日益增长的需求显然不能由我们目前的能源无限期地满足时，我们突然发现一个全新的文明的可能性。我们生存所需的能量，大自然仍然如此不情愿地提供给我们的能量，实际上以不可思议的数量被锁在我们周围。我们现在不能打开那把锁，但是——' 他停了下来。他的声音沉了下来，以至于每个人都有些紧张地听他说话。 ' - 我们将。' 他再次竖起那根纤细的手指，做出他孤独的手势。 “然后，”他说…… “那么，为了生存而进行的永恒斗争，以自然能量的剩余为生的永恒斗争将不再是人类的命运。人类将从这个文明的顶峰迈向下一个文明的起点。女士们，先生们，我没有口才来表达展现在我面前的人类物质命运的愿景。我看到沙漠大陆发生了变化，两极不再是冰原，整个世界再次成为伊甸园。我看到人类的力量在群星中伸出……” 他突然屏住呼吸，让许多演员或演说家羡慕不已。 演讲结束了，听众沉默了几秒钟，叹了口气，听得见，搅动，扑腾，准备散去。更多的光亮了，原本昏暗的人影变成了明亮的混乱。一些人向朋友们示意，一些人挤到讲台上检查讲师的仪器并记下他的图表。但是那个留着磨砂头发、面带微笑的小伙子不想如此详细地浪费掉那些激发他灵感的想法。他想和他们单独在一起；他几乎是凶猛地挤了出去，他把自己弄得像一头牛一样瘦骨嶙峋，生怕有人跟他说话，生怕有人侵入他热情洋溢的球体。 他满脸神色，像一个看到异象的圣人，穿过街道。他的胳膊长得不成比例，还有可笑的大脚。 他必须独处，从这一切拥挤的日常生活中找到一个高处。 他走到亚瑟之座的顶端，在金色的傍晚阳光下坐了很长时间，除了不时地对自己耳语一些珍贵的词句，他一直在脑海里。 “如果，”他低声说，“如果我们能打开那把锁……” 太阳正从远处的山丘上落下。它的横梁已经被剪掉了，一个红金色的球体，悬在即将吞没它的巨大云层之上。 “啊！”年轻人说。 “啊！” 他似乎终于从迷醉中醒了过来，红色的太阳就在他的眼前。他凝视着它，起初没有智慧，然后逐渐认清。他的脑海里浮现出一种奇怪的回声，那种祖传的幻想，那种石器时代野蛮人的幻想，在二十万年前的漂流中，死去的骨头散落一地。 “你听我的，”他说——他的眼睛闪闪发光，用手做了一个抓人的手势。 “你有红色的东西……我们还要你。” 关于 HackerNoon 图书系列：我们为您带来最重要的技术、科学和有见地的公共领域书籍。 这本书是公共领域的一部分。 HG 威尔斯 (2006)。世界自由。伊利诺伊州厄巴纳：古腾堡计划。检索于 2022 年 10 月，来自 https://www.gutenberg.org/files/1059/1059-h/1059-h.htm 您可以根据本电子书随附的 Project Gutenberg 许可条款或在线访问 。 这本电子书可供任何人在任何地方免费使用，几乎没有任何限制。 www.gutenberg.org （位于 https://www.gutenberg.org/policy/license） 复制、赠送或重新使用它 html。