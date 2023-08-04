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    大 O 表示法：它是什么以及为什么它很重要？经过@inovak
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    大 O 表示法：它是什么以及为什么它很重要？

    2023/08/04
    4m
    经过 @inovak 324 讀數
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    太長; 讀書

    对于早期职业开发者来说，与 Big O 沟通是第一个令人心碎的转变之一。这里特别关注的是随着输入大小的增加，在*最坏情况下*实现解决方案之间的比较。我们希望能够抽象地讨论潜在的解决方案（与算法*相同）。
    featured image - 大 O 表示法：它是什么以及为什么它很重要？
    life-hacking#learning#careers#career
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