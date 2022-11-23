大科技如何影响隐私法

太長; 讀書 The Markup 审查了自 2021 年以来考虑过消费者数据隐私立法的所有 31 个州的公开听证会证词，发现大型科技公司在全国范围内开展了一场协调一致的运动，以按照其意愿制定规则。根据他们的游说披露，亚马逊、苹果、Facebook、谷歌和微软在该州共有 23 名活跃说客。在犹他州隐私法的公开听证会上，唯一呼吁加强消费者保护的倡导组织是消费者报告。我们查看了我们在检查期间检查的 31 个州的州立法记录。

2019 年底，犹他州参议员柯克库利莫尔接到了他的一位选民打来的电话，他是一位代表加州科技公司的律师。





“他说，'我认为我所代表的企业希望对他们在犹他州可以做的事情有一些清晰的认识，'”Cullimore 告诉 The Markup。





当时，加利福尼亚州的科技公司正在为如何遵守一项新的州法律而苦苦挣扎，该法律赋予加利福尼亚州个人控制公司定期收集和出售的有关其在线活动的数据的权利。





Cullimore 和他的办公室不愿透露姓名的律师讲述了他的公司客户认为这些规则有多么繁重，Cullimore 记得，并建议犹他州积极通过自己的、对企业友好的消费者隐私法。





“他说，'我想让这变得容易，这样消费者就可以利用他们的权利，而且公司也很容易遵守。实际上，他向我发送了一些不太复杂的建议语言 [for a bill]，”Cullimore 告诉 The Markup。 “我就这样介绍了这项法案。”





在接下来的两年里，一场多管齐下的影响运动直接出自 Big Tech 正在全国部署的剧本，以响应消费者隐私立法。





行业通常会就影响其业务的问题游说立法者。但 The Markup 发现，在资金雄厚、组织严密的技术游说者与相对分散的消费者倡导者和注重隐私的政客的反对之间，各州之间就隐私立法展开的斗争存在巨大差异。





根据他们的游说披露，在 2021 年和 2022 年犹他州立法会议期间——当 Cullimore 的法案通过立法机关时——亚马逊、苹果、Facebook、谷歌和微软在该州共同注册了 23 名活跃的游说者。





这些游说者中有 13 人以前从未在该州注册过工作，其中一些人在制定卡利莫尔的立法方面具有影响力。





例如，当 Cullimore 在 2 月份的听证会上为他的法案引入替代语言时，他是在 Anton van Seventer 的帮助下完成的，Anton van Seventer 是国家隐私与安全联盟的游说者，该联盟是由美国几家最大的科技、零售公司创建的非营利组织, 和广告公司。





在犹他州隐私法的公开听证会上，唯一呼吁加强消费者保护的倡导组织是消费者报告。





3 月，犹他州州长 Spencer Cox 签署了 Cullimore 的法案，使其成为法律——Big Tech 的明显胜利以及该行业为应对其商业模式日益增长的威胁而制定的战略。





我们审查了自 2021 年以来考虑过消费者数据隐私立法的所有 31 个州的公开听证会证词、公众评论和游说记录，发现大型科技公司在全国范围内开展了一场协调一致的运动，以按照自己的意愿制定规则——这展示了科技公司的强大程度可以是当他们围绕一个共同议程联合起来时。





据 The Markup 采访的立法者和Protocol 之前的报道，不仅在犹他州，在弗吉尼亚州、华盛顿州和明尼苏达州，科技公司也提供了草案语言，导致引入了对行业友好的隐私法案。





由大型科技公司资助的非营利组织，如 TechNet、国家隐私和安全联盟以及互联网协会，已经从一个州到另一个州鼓励立法者“反映”那些行业制定的法案。





例如，根据我们对州立法记录的分析，自 2021 年以来，TechNet 代表已在至少 10 个州就隐私法案作证或提供书面评论，比任何其他组织都多。





31 个州的游说者和游说公司代表科技公司和组织，因为这些州考虑了隐私立法。





游说者蜂拥而至：我们统计了 445 名游说者和游说公司，他们在我们调查的 31 个州的立法机关期间积极代表亚马逊、苹果、谷歌、Meta、微软、TechNet 和国家隐私与安全联盟正在考虑隐私立法。





他们中的许多人是在隐私法案出台之前或之后的几周内首次注册为游说者。





几个州没有最新的游说信息，所以这个数字很可能是低估了。





这些公司不仅采用了相似的策略，而且还雇用了相同的人员——我们确定的 75 名游说者隶属于一家总部位于加利福尼亚州索萨利托的公司 Politicom Law。





我们在 21 个考虑过隐私立法的州发现了与 Politicom 有关联的游说者代表苹果、谷歌、Meta 和微软工作。





“有一段时间，很多公司都希望联邦法律能够先发制人，”消费者报告的隐私和技术政策主管贾斯汀布鲁克曼说，该报告游说支持在许多州加强消费者隐私保护。





“但鉴于事情在联邦层面没有进展，我们已经看到他们部署并更积极地推动薄弱的立法。”





虽然策略因州而异，但信息和要求很明确：Big Tech 希望法律禁止消费者对违反规则的公司提起私人诉讼，狭义地定义什么构成“销售”数据，并要求消费者选择退出他们访问的每个网站上的数据收集和跟踪，而不是尊重所谓的全球选择退出。





微软拒绝就此事置评，苹果和亚马逊也未回应置评请求。谷歌和 Facebook 都与它们所属的行业组织保持距离。





谷歌发言人马特布莱恩特在一份声明中说：“我们公开支持许多倡导帮助消费者的政策的组织，我们很清楚我们的赞助并不意味着我们认可该组织的整个议程。”





“虽然我们积极参与这些讨论，并相信协作解决问题是解决问题并产生最大影响的最佳方式，但我们并不总是同意个别组织或其领导层采取的每项政策或立场，”Facebook 发言人安迪斯通说。





“新的隐私法应该为消费者提供强有力的保障，同时也允许该行业继续创新，”TechNet 负责国家政策和政府关系的副总裁大卫·埃德蒙森 (David Edmonson) 在一份声明中说。





“国家隐私与安全联盟认为，消费者应该得到明确的法规来提高透明度并保护他们的数据；国家隐私和安全联盟发言人安德鲁金曼在一封电子邮件中说，企业需要可预测性和稳定性才能正确实施隐私和安全保护。

编写规则

2021 年，弗吉尼亚州成为继加利福尼亚州之后第二个颁布消费者数据隐私法的州。





该法案的主要发起人、州参议员戴夫·马斯登 (Dave Marsden) 在接受 The Markup 采访时表示，该法案的初稿是由一位亚马逊游说者撰写的。 Protocol 是第一个报告这种联系的人。





该行业对该语言的影响并不止于此。





例如，马斯登告诉 The Markup，他和他的同事在起草该法案时，非常依赖非营利性未来隐私论坛的专家对有关数据隐私的“问题的中立回答”。





然而，这种中立的专业知识主要由科技行业资助。





隐私论坛的未来从亚马逊、苹果、谷歌、Facebook 和微软以及行业组织，如互动广告局和国家隐私与安全联盟背后的律师事务所 DLA Piper 获得资金。





Future of Privacy Forum 的传播总监 Nancy Levesque 告诉 The Markup，大型科技公司只提供该组织资金的“一小部分”，而且该非营利组织不与其资助者协调其政策活动。





“捐助者没有设定我们的政策议程。 FPF 支持强有力的全面隐私立法，”她在一封电子邮件声明中写道





但隐私论坛的未来支持者页面显示，该组织超过 75% 的资助者是科技公司。根据该非营利组织 经审计的财务报表，在 2020 年（可获得此类信息的最近一年）期间，该集团 66% 的赠款和捐款收入仅来自两个捐助者。





该文件没有指明捐助者的身份，该组织也没有回应就他们是谁发表评论的请求。





弗吉尼亚州法律通过后，未来隐私论坛的高级顾问 Stacey Gray 也获得了一个由10 人组成的委员会的席位，该委员会的任务是就如何实施该法律（该法律要到 2023 年才生效）提出建议。





委员会成员还有：国家隐私与安全联盟前总法律顾问 Jim Halpert 和计算机与通信行业协会的 Keir Lamont。超过三分之一的 CCIA 成员还资助了隐私论坛的未来。





委员会中没有来自消费者或隐私团体的代表。





“我们得到了商业世界的支持，对一些自私自利的人来说，因为受它影响最大的人是写它的人和你拥有的东西，”马斯登说。 “但没有其他人试图写任何东西。”

主导公众辩论

根据 The Markup 对公众评论的评论，2021 年 4 月签署的《弗吉尼亚消费者数据保护法》是大型科技公司开创先例的胜利，在此后的几个月里，该行业的盟友在全国各地穿梭，敦促其他州效仿和听取证词。





在对夏威夷提议的隐私立法的公开评论中，国家隐私和安全联盟 要求立法者取消他们的数据隐私法案，因为它没有足够紧密地遵守弗吉尼亚模式。夏威夷的隐私法自 2 月以来没有任何活动。





在佛蒙特州，TechNet 敦促立法者学习“弗吉尼亚等州最近的经验”，而不是效仿加州的做法。





在明尼苏达州，互联网协会鼓励立法机构“效仿”弗吉尼亚州的法律。从那以后，这两项法律都没有通过委员会。





在某些情况下，这些团体的代表以中立的主题专家的身份出现在其他立法者面前。





例如，当明尼苏达州的立法者于 2021 年 9 月 27 日就拟议的隐私法案召开听证会时，他们听取了该法案发起人众议员史蒂夫埃尔金斯邀请的两位专家的演讲。





专家是来自未来隐私论坛的 Gray 和国家隐私与安全联盟的前总法律顾问 Halpert。





在他们的演讲中，格雷没有讨论隐私论坛的未来从科技行业获得的资金，哈尔珀特仅被列为 DLA Piper 的律师。





在其他情况下，立法者可能会认为他们正在听取不同利益相关方的意见，而实际上，多个团体代表同一家公司。





例如，在阿拉斯加，记录显示微软就该州拟议的隐私法案提交了公众意见，然后微软创建的贸易组织软件联盟也提交了公众意见。





微软所属的其他四个团体——全国广告商协会、数字广告联盟、互动广告局和网络广告倡议——也向阿拉斯加立法者提交了公众意见。





自 2 月以来，该法律没有任何变化。





隐私倡导者说，最终结果是他们在大型科技公司的游说者和非营利组织网络的公开辩论中被淹没了。





詹妮弗说：“签署以分享他们对该法案的立场的人数和组织类型确实经常影响立法者决定是否投票支持该法案，反对该法案，或者只是提出重要问题。” Lee，华盛顿 ACLU 的技术和自由项目经理。





当地隐私和消费者团体大力反对的《华盛顿隐私法》连续几年未能通过，但每年都重新引入。

幕后游说

Big Tech 影响力活动中最不透明的方面是行业协调的游说工作。





许多州不要求游说者披露他们参与的立法或他们试图影响立法的方式，但那些确实提供了一个了解大型科技公司运作方式的小窗口。





当科罗拉多州在 2021 年开始考虑数据隐私法案时，技术说客纷纷涌向该州。





根据他们的游说披露，苹果、亚马逊、Facebook、谷歌和微软总共注册了 15 名游说者，他们报告说他们正在努力影响该法案。这是一个类似于 Big Tech 在其他地方部署的团队。





在为科罗拉多州法案工作的 16 名大型科技游说者中，约有三分之一（两名受雇于 Facebook，两名受雇于谷歌，一名受雇于苹果公司）隶属于 Politicom Law，The Markup 发现代表大型科技公司处理隐私问题的加州游说公司全国各地的账单。





科罗拉多州的说客还包括一些 Big Tech 最具影响力的人物，包括谷歌州立法事务负责人罗恩巴恩斯，他在 2021 年以来考虑过隐私立法的 31 个州中的五个州注册为说客。





根据 The Markup 对游说记录的审查，只有谷歌的政策经理约瑟夫杜利代表 Big Tech 在与巴恩斯一样多的州进行游说。





科罗拉多州州长 Jared Polis 于去年 7 月签署了《科罗拉多隐私法》 。





游说工作的秘密性质，加上许多州薄弱的透明度法律，使得无法量化大型科技公司的游说闪电战如何影响立法。但隐私倡导者表示，在某些情况下，纯粹的数字足以让立法者不知所措。





“这只是一场数字游戏，”曾在多个州就隐私法案作证的《消费者报告》(Consumer Reports) 前政策分析师莫林·马奥尼 (Maureen Mahoney) 说。





“如果你有一个或两个拥护者说，'我想要对这些法案进行一系列修改以反对行业'，但是你有 20 个游说者告诉你他们会扼杀你的法案，除非你接受这个编辑，立法者希望他们的法案能够动议。”





这种差异影响了主要立法者如何看待公众对隐私的看法。





弗吉尼亚州法律的发起人马斯登告诉 The Markup，“随着这项立法的取消，数据隐私倡导团体完全没有准备好，并且在转换时睡着了。”





“我认为公众在很大程度上对数据隐私问题漠不关心。这只是很多人愿意忍受的烦恼。”





隐私团体说他们还没睡；他们就是无法对抗大型科技公司正在进行的多州战争。民意调查显示美国人担心他们的在线隐私；他们只是不知道该怎么办。





“正是这种协调一致的全国推动推动了真正薄弱的隐私法案。我们确实感到寡不敌众，”来自华盛顿美国公民自由联盟的李说。 “他们拥有巨大的资源和时间来真正影响立法机关的对话。”

更正

在早期版本误报科罗拉多州州长贾里德波利斯的名字后，这个故事已经更新。

Todd Feathers和Alfred Ng



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