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    大多数人不关心密码学，这是一个问题经过@davidecarmeci
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    大多数人不关心密码学，这是一个问题

    2023/12/09
    10m
    经过 @davidecarmeci 775 讀數
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    ZH
    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    本文深入探讨了密码学在我们的数字生活中至关重要但经常被忽视的重要性。它讨论了 Signal、WhatsApp 和 Telegram 等平台在加密使用方面的差异、政府法规对隐私的影响以及加密技术在巴拿马文件中发挥的重要作用。该文章强调公众需要了解密码学原理以保护数字隐私和安全，并为所有技能水平提供资源以提高对密码学的了解。面对日益严重的隐私威胁和立法挑战，作者倡导知情的数字公民身份。
    featured image - 大多数人不关心密码学，这是一个问题
    cybersecurity #cybersecurity #training
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    @davidecarmeci

    Davide Carmeci

    Data and Privacy advocate | Cybersecurity Growth Expert | GTM Strategist

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