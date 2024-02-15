大型科技公司的裁员继续有增无减

哦男孩。





过去几年在科技行业已经够糟糕的了。 2024 年，从事科技工作的情况会更糟。





对于那些认为过去的大规模裁员已经结束的人来说，2024 年初开始的一系列裁员应该让这种想法消失。在某些方面，这些与其说是裁员，不如说是对最近科技进步（尤其是生成人工智能）的重新调整。





是的，大型科技公司一直在进行自我调整，在其认为对其利润不重要的领域解雇个人，同时在能为他们提供增长的领域发布职位。你有你通常的怀疑， 微软 , 元 , 亚马逊 , 谷歌 ，还有其他的，例如 易趣 ，Unity，甚至Snap，所有这些都有 宣布裁员 从数百到数千不等。





那么到底是怎么回事呢？





关于裁员的最后一个普遍看法是，企业在 COVID-19 大流行期间过于积极地招聘员工，而在世界各国政府决定允许公民自由流动后，企业意识到他们赚的钱远没有现在那么多。当每个人都被迫把自己封闭起来时，他们就这样做了。因此，公司自然而然地决定裁员并跨部门解雇人员。





这个想法仍然是正确的：科技企业仍然认为自己的规模超出了应有的规模，并且认为仍有空间进一步缩减规模，以实现利润丰厚的盈利。





但是（总有一个但是！），人工智能现在引发了对专业人士的需求，他们可以驯服这头野兽，帮助制造公司可以销售给其他人的产品，或者只是让他们做得更好。雇用专业人士并不便宜，因此，当然，公司会解雇那些不一定具备他们正在寻找的技能的人，同时引进那些具备所需技能的人。我们不确定有多少营销专业人士相当于一名机器学习工程师，但如果我们必须进行数学计算，就会发现 5 名营销专业人员 = 1 名机器学习工程师？谁知道！





那么这就是伟大的人工智能清算吗？每个人都担心的收购？不必要。美国经济依然健康，失业率处于可控水平。通货膨胀是一个问题，但美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，他们正在 统治 关于这个问题。这意味着，虽然有些工作被裁员，但其他工作却一直在涌现。





PS HackerNoon 提供工作委员会 读者可以用它来寻找下一份工作。





本周，微软在 HackerNoon 的科技公司排名中排名第一，Facebook 排名第二，谷歌排名第三，亚马逊排名第九。







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Meta 预示着 2023 年收益将迎来美好时光 🤑

裁员并不是大型科技公司最近成为新闻焦点的唯一原因。随着 2023 年的结束，投资者一直想知道科技公司在今年最后一个季度的表现如何。上周，他们的好奇心得到了充实的财报日历的满足，几乎所有值得关注的公司都公布了他们最近一个季度的账目。





元的 结果 表现如此突出，以致于其股价猛涨 20%，使其在一个股票交易日内价值额外增加 2000 亿美元。 根据 据报道，这是华尔街历史上单日市值增加最多的公司。那么这家社交媒体公司在 2023 年最后三个月赚了多少钱？第四季度收入同比增长 25%，达到 401.1 亿美元，但最引人注目的是盈利：该公司同一季度的净利润从 46.5 亿美元（即每股 1.76 美元）增长两倍，达到 140.2 亿美元（即每股 5.33 美元）。 2022 年。





这是一个巨大的跳跃，华尔街像饥饿的鬣狗一样把它吃掉了。更好的是，Meta 历史上首次发起股息，计划于 3 月 26 日向投资者支付每股 0.50 美元，并计划通过分配部分利润继续奖励股东。





在 Google 母公司 Alphabet 锯 第四季度营收为 863.1 亿美元，同比增长 13%；净利润为 206.9 亿美元，即每股 1.64 美元，高于 2022 年同季度的 136.2 亿美元，即每股 1.05 美元。不错！





与此同时，苹果 发布 季度营收 1196 亿美元，同比增长 2%，季度稀释后每股收益 2.18 美元，同比增长 16%。微软与苹果争夺全球最有价值公司的地位， 已预订 与去年同期相比，季度收入同比增长 18%，达到 620 亿美元，净利润增长 33%，达到 219 亿美元，即每股 2.93 美元。





那么亚马逊又将何去何从呢？这家电子商务巨头表示第四季度净销售额 增加 增长 14%，达到 1700 亿美元，净利润增至 106 亿美元，即每股 1.00 美元，而 2022 年同一季度净利润为 3 亿美元，即每股 0.03 美元。





总体而言，对于科技公司来说，这个季度还不错。

埃隆·马斯克并没有放弃那些大脑植入物🧠

虽然蒂姆·库克（在某种程度上还有马克·扎克伯格）有兴趣让消费者使用大型科技来获得“沉浸式”体验，但亿万富翁埃隆·马斯克却有其他计划。





世界首富表示，他的医疗保健初创公司 Neuralink 已经在 HackerNoon 上引起了一些人的关注。 已安装 人类受试者的大脑植入物。是的，Tesla/X/Everything™ 首席执行官表示，这个主题仍然存在且很好。





如果 Neuralink 的大脑芯片有任何实际用途或前景，那么该技术可能会是一件大事。该公司实际获得美国食品和药物管理局批准在人体上安装大脑植入物花费了相当长的时间，长达数年，但最终在 2023 年的某个时候到来。





假设这项技术按预期发挥作用，我们希望它最终能够帮助人们克服瘫痪和一系列神经系统疾病。到目前为止，我们的目标是让人类能够仅用思想来控制计算机光标或键盘。





值得一提的是，Neuralink 此前曾在猴子身上测试过这些植入物，据报道，大多数猴子在手术后出现了瘫痪、癫痫和脑肿胀的症状。





哎呀！

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克雷格·赖特 (Craig Wright) 否认在 COPA 审判的第二天伪造了他是中本聪的证据 —via 币台

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