多语言媒体粗略政治立场分类：培训详情

该论文可在 arxiv 上根据 CC BY-NC-SA 4.0 DEED 许可获取。 作者： （1）Cristina España-Bonet，DFKI GmbH，萨尔信息学园区。

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F. 培训详情

F.1 L/R 分类器

我们对 XLM-RoBERTa 大版本 (Conneau 等人，2020) 进行了微调，以进行 L 与 R 分类，如图 1 所示。我们的分类器是一个基于 RoBERTa 的小型网络，首先以 0.1 的概率对 RoBERTa 的 [CLS] 标记执行 dropout，然后执行线性层和 tanh。我们以 0.1 的概率通过另一个 dropout 层，最后一个线性层投射到两个类中。整个架构都经过了微调。









我们使用交叉熵损失、AdamW 优化器和线性下降的学习率。我们调整批量大小、学习率、预热时间和迭代次数。表 12 总结了每种语言和模型的最佳值。









所有训练均使用单个 32GB 的 NVIDIA Tesla V100 Volta GPU 进行。

F.2 主题建模

我们使用 Mallet (McCallum, 2002) 在删除停用词后对语料库执行 LDA，并启用超参数优化选项，每 10 次迭代执行一次。其他参数为默认值。我们针对每种语言运行一次，包含 10 个主题，然后针对 15 个主题再运行一次。我们用这两个标签标记语料库。