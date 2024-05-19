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    多语言媒体粗略政治立场分类：培训详情经过@mediabias
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    多语言媒体粗略政治立场分类：培训详情

    经过 Media Bias [Deeply Researched Academic Papers]2m2024/05/19
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    太長; 讀書

    在本文中，研究人员使用真实的新闻媒体评级来分析人工智能生成的新闻文章在不同语言中的中立性和立场演变。
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    Media Bias [Deeply Researched Academic Papers] HackerNoon profile picture
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    该论文可在 arxiv 上根据 CC BY-NC-SA 4.0 DEED 许可获取。

    作者：

    （1）Cristina España-Bonet，DFKI GmbH，萨尔信息学园区。

    链接表

    F. 培训详情

    F.1 L/R 分类器

    我们对 XLM-RoBERTa 大版本 (Conneau 等人，2020) 进行了微调，以进行 L 与 R 分类，如图 1 所示。我们的分类器是一个基于 RoBERTa 的小型网络，首先以 0.1 的概率对 RoBERTa 的 [CLS] 标记执行 dropout，然后执行线性层和 tanh。我们以 0.1 的概率通过另一个 dropout 层，最后一个线性层投射到两个类中。整个架构都经过了微调。


    图 1：微调架构。


    我们使用交叉熵损失、AdamW 优化器和线性下降的学习率。我们调整批量大小、学习率、预热时间和迭代次数。表 12 总结了每种语言和模型的最佳值。


    表 12：使用的主流超参数及其在三种单语微调（英语、德语和西班牙语）和多语种微调（英语+德语+西班牙语）中的表现。


    所有训练均使用单个 32GB 的 NVIDIA Tesla V100 Volta GPU 进行。

    F.2 主题建模

    我们使用 Mallet (McCallum, 2002) 在删除停用词后对语料库执行 LDA，并启用超参数优化选项，每 10 次迭代执行一次。其他参数为默认值。我们针对每种语言运行一次，包含 10 个主题，然后针对 15 个主题再运行一次。我们用这两个标签标记语料库。

    Mongo DB
    L O A D I N G
    . . . comments & more!

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