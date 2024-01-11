多巴胺泵：神经黑客习惯

早晨一如既往地开始了。毯子放在一边，困倦的步态，早晨的例行公事，以及通常的工作方式。即使工作地点是隔壁房间的办公桌。每一位成功的教练都会尖叫着与这个系统作斗争。但事实上，你没有必要去对抗它。了解它的工作原理并利用它为您带来好处就足够了。这就是神经黑客攻击的意义所在。 21世纪的多巴胺开采：通货膨胀 赫胥黎的《美丽新世界》是一个超级集中的乌托邦，其中人们被快速满足的源泉所占据。一个按钮脱落？买一件新的。食物、性、娱乐——一切都已校准且可用。甚至社交电梯也是从出生起就被预先确定的，并被字面地写入你的基因密码中。但让我们远离虚构，看看现实。在其中，网络心理学和社会紧密地交织成一个单一的结构，这个结构产生神话，支持神话，并将它们变为现实。 多巴胺波动 整个营销行业正在摇摆着神经激素的巨大钟摆。多巴胺达到最高点。皮质醇激素处于最低点。这是恐惧荷尔蒙，标语压着它：“优惠有限”、“货已售完”、“前10名买家有折扣”： 对不如他人的恐惧会触动我们的神经，因为社会地位的丧失相当于死亡。如果一个主要官员/银行家/高层管理人员失去职位，他自杀的可能性就会增加很多倍。在我们看来，工作仍然是唯一的生命线，没有它，我们注定会在痛苦中死去。 技术进步催生了心理机制与控制论进步的综合。今天，网络心理学了解如何让一个人吸收材料。如何创造一种兴趣，促使人们观看新剧集、去另一个溜冰场，或者花几个小时观看十秒的猫和歌曲视频。 数百万年的饥饿仍然超过 200 年的传统饱腹感。卡路里已经变得比铅子弹更危险。我们就像原始人开火一样。只是我们不只是在火边取暖。问题是火太大了，我们简直是被活活烧死了。 尽管现代生活足够安全，但身体却拒绝接受。任何对我们安全的冲刺或对我们社会地位的任何威胁都会遭到敌意。大脑开始寻找解决方案。 营销人员将它们放在银盘上。 速度是主要对手 我们希望快速解决问题。我们也希望成就能够长期伴随我们。但它们到底应该是什么样子，我们不知道。更准确地说，我们从小就不再有关于。那时，我们确切地知道这根棍子、一块不寻常的石头的魅力，或者可以在几棵树之间漫步几个小时，同时我们的大脑描绘出令人难以置信的宏伟和冒险的画面。 但现在我们仰望的似乎是与我们略有不同的权威。在每个屏幕上播放相同内容的独裁者： 只有真正的专业人士才会使用这款智能手机。超级摄像头、令人难以置信的处理器、屏幕上的颜色数量是你的眼睛无法区分的。但该设备一年后就会过时，您必须进行下一次购买才能回到正轨。 想要时尚吗？这里有一些昂贵的品牌。这里有成衣系列。这是穿着的人体模型。只需采取相同的方式即可享受！你不需要告诉每个人你很富有并且精通时尚。只需穿上我们已经为您准备的衣服即可。 您听说过不断自我发展这样的事情吗？我们一生中三分之一的时间都在睡觉！不要把时间浪费在无聊上。无聊和拖延是一种比新冠病毒 (COVID-19) 更严重的病毒。这是一个新系列、一部新电影、一款新游戏。让你的大脑有机会解决有趣的谜题，然后坐下来工作。发展您的文化经验。玩游戏，增强你的游戏角色。只是为了你自己，不要陷入懒惰。否则，不必要的想法就会开始在你的脑海中出现。 再加上网上购物、送货服务、社交网站，以及一个喝了咖啡因的男人冲过迷宫般的娱乐设备，追寻每一个屏幕上隐现的地平线。并且没有办法到达它。 多巴胺来源的神经黑客 所以，到目前为止，情况看起来非常不愉快。每个人的额头上都有一个巨大的目标，一束信息刺激正无情地向其中跳动。逃跑几乎是不可能的，但是有一条出路。神经黑客并不是服用祖母的药物来增强大脑活动。它是一种通过理解认知行为原则而形成的生活方式，并且不依赖于刺激的形式，而是依赖于刺激的本质。 习惯的力量 “踩系统”。它适用于有任何类型成瘾的人。酒精、毒品和赌博成为一种自然的仪式，就像刷牙或上班的路线一样。从字面意义上打败这个系统是不可能的。毕竟，与它战斗就已经提醒了它的存在。因此，使用切换： 记事本或文本文件，每天记下 3-5 件给你带来幸福时刻的事件。美丽的日落、下班后的散步、抚摸的狗、自己做的美味午餐。 允许无聊。无聊和拖延就像感冒时发烧一样。只有在关键的时候才值得将其降低。无聊表明你正在做一些毫无意义的事情。而且，很可能还有更多富有成效的领域需要您的关注。因此值得给予他们更多的关注。 清洁。我想你知道不想去洗澡的感觉。然后你就不想摆脱它了。多巴胺也是如此。走在楼梯平台上，你的智能手机关闭，耳机里甚至没有音乐……这看起来像是一种折磨，但一旦你开始行走，就很难完成。 对于初学者来说，你不必认真对待它。你没有挣扎。你没有放弃习惯。你正在尝试一种新的生活方式。一切都为您所用，没有什么是您无法控制的。这是斯多葛主义原则的基础，它在对个人价值观进行分类时起到了很好的平衡作用。 焦点转移：营销人员所污蔑的是什么 上面写的是孩子的热身。你知道，与专业运动相比，就像晨练一样。只有你的主要竞争是所有的大众营销。因为要找到幸福，你不需要营销属性。将自己与广告海报上的图像进行比较就像咬指甲或嘴唇一样。这是一种21世纪的自残行为。 网络心理学研究人们和公司在媒体中使用的工具。这些工具规定了一个成功、富有成效的世界的准则。但他们的现状可能会被脑海中浮现的另一种观点所打破： 您不需要新的键盘、智能手机或品牌记事本即可获得成功。你买得起所有这些东西。但它对你没有任何权力。买东西来增加多巴胺。但请记住，它们只是物品，您可以轻松地将它们送给亲人。或者毫无遗憾地与他们分手。 幸福就像成功一样，不可能是一个可以实现的目标。比如说，职业。看来在这里我要成为一名自由职业者，在岛上的躺椅上打字。但屏幕刺眼，充电不够，打字不舒服，而且普遍发烫。幸福、成功和自由职业都是状态，但它们本身并不是目的。而且获得它们几乎是不可能的。 对于某些人来说，你的生活方式总是很痛苦。有人会对其奢华感到震惊。正如彼得·H·迪亚曼迪斯（Peter H. Diamandis）所写，贫困有两种。绝对的，当你没有东西吃的时候；相对的，当其他人都有第12部iPhone，而你只有第11部的时候。 您已经拥有体验快乐和幸福所需的一切。但这就像将家用枝形吊灯与《银翼杀手》翻拍版中的 3D 全息图进行比较一样……广告总是更明亮、更有吸引力。 我们永远不会拥有营销世界的产品，而只是租用它们，承诺更换衣服、电器，甚至我们的个人数据。它们被留在一百个网站上，不再属于我们，而是属于所谓的安全数据库。 多巴胺暴食有那么糟糕吗？ 这似乎是对现代社会和消费文化的激烈批评。但我不是。它更多的是对整个情况的说明。营销确实会给人们的思想带来压力，但企业却别无选择。但我们可以。社会上已经形成了饮酒文化。那么为什么要止步于此呢？消费游戏内容、媒体内容、营销内容的文化...... 确实可以绕过对多巴胺受体的过度刺激。选择自己的目标就足够了，而不是被营销技巧所引导。是的，你刚刚搭上了多巴胺-皮质自由素的摇摆。