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    多巴胺泵：神经黑客习惯经过@cryptobro
    829 讀數

    多巴胺泵：神经黑客习惯

    2024/01/11
    7m
    经过 @cryptobro 829 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    营销行业依靠一系列神经激素进行运作，其中多巴胺达到顶峰，而皮质醇激素处于最低点。
    featured image - 多巴胺泵：神经黑客习惯
    science #dopamine #cyberpsychology
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