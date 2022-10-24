增长黑客可能是生与死之间的区别

太長; 讀書

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增长黑客是快速扩大公司规模的过程，通常是利用新的营销途径、技术或社交媒体。 对于一家陷入困境的公司，增长黑客可能是生死攸关的区别。 扎克·利特瓦克的风险投资公司 Savage Ventures 投资了一个名为 OutKick 的小型兼职博客，并将其打造为每月七位数的收入，并将其出售给 Fox 以进行大规模退出。 他为想要追随他脚步的人们分享了一些技巧。