增长黑客可能是生与死之间的区别

你有没有遇到过一个心爱的品牌，也许是你已经使用了多年的品牌，并且想知道他们如何不利用他们的良好声誉？他们似乎正从一口平庸的井中掉下来，你不禁会觉得他们正在错失巨大的机会。要是有人进来扭转局面就好了！ 事实证明，这个过程有一个术语：增长黑客。这是快速扩大公司规模的过程，通常是利用新的 途径、技术或社交媒体。对于一家陷入困境的公司，增长黑客可能是生死攸关的区别。 营销 现在，它肯定不会对所有事情都有效。我知道我已经看到很多品牌将资金投入新的途径来试图拯救自己，结果却惨遭失败。但它可以在正确的情况下工作。 回到 2021 年底，我 。他知道有关收购和扩大不良资产的所有知识。 在 Success Story 播客上邀请了 Zac Litwack 他的风险投资公司 投资了一个名为 OutKick 的小型兼职博客，并在一年内将其收入提高到每月七位数， 以进行大规模退出。还记得旧的美国歌曲作者杂志吗？是的，他们也收购并保存了该品牌，将其带入了数字时代。 Savage Ventures 并将其出售给 Fox 我与 Zac 的谈话很有启发性，因为这不是我真正考虑过的投资策略。 对于可能会觉得这种事情很有趣的人，他对他如何瞄准资产以及您需要遵循的策略持开放态度，以将某些事情提升到一个新的水平。 背景故事 你不会在一夜之间在这种行业中取得成功。正如扎克所说，你需要先失败。 “我做了那家初创公司，我又做了另一家初创公司，另一家初创公司，又一家初创公司。我失败得很惨。” 这对 Zac 来说是一次真正的教育，告诉他什么是不该做的，但它也让他知道有多少初创公司遇到了麻烦。这磨练了他作为数字营销人员的技能，这是他在音乐行业早期职业生涯中没有做太多工作的事情。 当他终于找到了一些成功，建立了一个收入数百万美元的医疗保健平台时，他渴望别的东西。他不想继续销售单一产品。他希望能够一直从事不同的事情——因此，Savage Ventures。 获取目标 我需要回答的问题之一是他如何决定瞄准哪些公司。有不良资产的黄页吗？虽然他成功的很大一部分是他永无止境的职业道德，但他愿意为想要追随他脚步的人分享一些技巧。 定时 扎克欣然承认，他早期成功的一个重要因素是时机。在正确的时间找到一家企业至关重要，并且有远见，知道机会即将到来。 “你需要时间。你可以成为最好的市场，你可以拥有最好的产品，但你需要时间。” 这一点在 OutKick 中更是如此。由于该品牌的创始人 Clay Travis 已经在制作将体育与政治相结合的保守倾向的内容，因此 2020 年再适合不过了。 有些观众只是在等待像 OutKick 这样的品牌出现并与他们交谈，Zac 投入资金让他们可以使用。 不要投入巨额投资 Zac 的一切都是从美国作曲家开始的，这不是他多年来追求的东西。原所有者出售的时机恰到好处，他并不在寻找大量投资。 “好吧，这与我们的技能相匹配，这家公司的所有者是一位准备退休的年长绅士。他的人数很少——就像他不想那么多钱退休一样。” 你可能和我想的一样——好吧，但是找到一个想退休并给你一个品牌的人一定很难找到。 Zac 解释了另一个例子，Total Frat Move。 这不是一家永远存在的传统公司，但就像 Zac 厌倦了在医疗保健领域工作一样，TFM 的所有者也厌倦了。公司已经衰落了一点，业主们已经进入了他们生活的不同阶段。 他在这里试图说明的一点是，你不要追逐一家会让你付出很多代价才能收购的公司。只要找到人们可能有点筋疲力尽或准备转向其他事情的机会。这将使谈判过程变得更加容易，并限制您的投资风险。 用收入偿还投资 Zac 强调的另一个实用技巧是，他将不得不冒多少风险。因为他强烈地感觉到他可以让这些企业朝着正确的方向（而且很快）前进，所以他只会投入他需要的钱，以使企业能够开始产生收入。 “我们同意最多投资 X 美元，但公司规模扩张如此之快，以至于我们最终只投资了 30 美元左右。公司一开始就盈利，我们不需要太多投资，”他解释说，谈论 OutKick。 扎克的策略就是降低投资风险，这是他能够做到这一点的重要部分。如果您只投入尽可能多的资金以使业务达到可以开始产生收入的程度，那么您的不利因素是有限的。 品牌亲和力 Total Frat Move 不再创新，但仍有一群忠实的人在关注他们并消费他们的内容。这就是 Zac 所说的“品牌亲和力”。 换句话说，找一家客户热情但管理不善的公司。这些是 Zac 认为最有潜力的公司，因为他们已经拥有对该品牌进行投资的客户群。他们只需要有人进来并将其提升到一个新的水平。 高增长剧本 “你正在对他们的货币化选项、不同的渠道进行全面审查，然后你正在寻找新的方式或新的探索途径。” 这就是他接近任何潜在目标的方式。是否有他们尚未探索的新途径？是否有通过现有客户群获利的新方法？ 对他来说这很简单，而且他向我解释的方式听起来很简单。 “在我深入渠道之前，我总是提出这些高级货币化假设。所以对于 Total Frat Move - 我们可能会做商品，因为我们有数百万非常活跃的 Instagram 追随者。以前的所有者从未做过商品。” 关键是在你接近目标之前就制定一份增长手册。您需要在获得资产之前知道您将如何处理该资产，以便将风险降至最低。 收购后 那么接下来会发生什么？你已经找到了你相信的资产，你已经投入工作来获得它，现在是发展公司的时候了。 他在这里也有几个步骤要遵循。 高速测试 如果 Zac 想让听众从我们的采访中带走一件事，那就是出去测试很多不同的东西。在您开始将它放在客户面前之前，您不会知道什么会起作用。 “出去开始测试吧。你实际上已经浪费了几个月的时间来编写策略文档，但你不知道你的策略需要是什么。直到你进入市场，开始进行实验并开始获得一些东西，你才会知道这一点反馈。这些数据将为您的策略提供信息。” 这就是他最终发现 OutKick 的体育博彩整合的方式，最终使他们的收入爆炸式增长的杠杆。如果他不愿意在观众面前展示一些东西，看看有什么效果，他永远不会知道。 了解有效的方法 一旦你找到了能引起听众共鸣的东西，就该倾身把筹码推到中间了。 “你测试所有这些不同的东西，你会发现一个明显有效的东西。把它翻四倍。把它降低 10 倍。从字面上看，只需专注于它并扩展它。” 尝试同时做一百万件不同的事情是很诱人的，尤其是当它们都很有希望的时候。但是，当您试图限制风险并快速退出时，最好专注于已经奏效的东西。 基本技能 当我问这是否有人可以作为副业来做——投资陷入困境的公司并帮助他们成长时，扎克几乎笑了。不，他说，这是一场全职演出。当我跟进询问某人需要什么样的技能时，他再次给了我几个关键点。 数字营销专业知识 要在这个领域取得成功，最重要的是对数字营销的深刻理解。如果您不能推动流量并将其转化为付费客户，那么您将无法推动公司的发展。不一定是你，但高级合伙人中的某个人需要是可以向任何人出售任何东西的摇滚明星营销人员。 交易流程 如果您是营销人员，那么请寻找一个拥有强大网络和寻找好交易诀窍的合作伙伴。这个人将成为您的眼睛和耳朵，寻找陷入困境且可能适合收购的公司。 微采集 他甚至喊出了另一家公司 MicroAcquire，这是一个买卖小公司的市场。如果您想进入这个领域，那么这是开始搜索的好地方。 最后的想法 在我与 Zac 的谈话中，还有很多东西要剖析，包括如何平衡作为运营商和 VC、退出策略的重要性以及保持核心团队的团结。 要查看完整的采访，请前往 。当您在那里时，您可以查看与令人印象深刻的企业家的数百次其他采访，并了解行业之间有多少技巧重叠。 成功故事 YouTube 页面 现在，就是这样！下周我会和另一位有趣的客人一起回来。