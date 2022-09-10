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    坦克：1932 年战争的决定性战役经过@astoundingstories
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    坦克：1932 年战争的决定性战役

    2022/09/10
    38m
    经过 @astoundingstories 3,262 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    一排排的怪物呼啸而过，带着饥肠辘辘的枪贪婪地投入战斗。 到处都是持久的、油腻的雾气气味，就连小药盒里也是如此。外面，整个世界都被浓浓的灰色雾气所遮蔽，这雾气随着微风缓缓飘过乡村。通过它传来的噪音奇怪地被静音了——雾气使所有噪音都静音了——但在右边的某个地方，大炮正在用 H E 炮弹击打什么东西，还有那些小的吐痰的暗流爆炸，说明坦克正在行动。右边远处传来一阵机枪扫射。中间是彻底的、庄严的沉默。
    featured image - 坦克：1932 年战争的决定性战役
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