坦克：1932 年战争的决定性战役

你可以在 令人震惊的超级科学故事，1930 年 1 月，惊人的故事是 HackerNoon 的图书博客文章系列的一部分。 这里 跳到本书的任何章节 。卷。一号：坦克 超科学的惊人故事，1930 年 1 月：卷。我 1 号 - 坦克 通过默里伦斯特 ... 1932 年战争的决定性战役是第一次几乎停止使用步兵... ——美国历史，1920-1945 年（格雷格-哈雷）。 一排排的怪物呼啸而过，带着饥肠辘辘的枪贪婪地投入战斗。 到处都是持久的、油腻的雾气气味，就连小药盒里也是如此。外面，整个世界都被浓浓的灰色雾气所遮蔽，这雾气随着微风缓缓飘过乡村。通过它传来的声音奇怪地被静音了——雾气使所有的声音都静音了——但在右边的某个地方，大炮正在用高爆弹击打什么东西，还有那些小的吐痰的暗流爆炸，说明坦克正在行动。右边远处传来一阵机枪扫射。中间是彻底的、庄严的沉默。 卡夫中士长相丑陋，举止不恭，他趴在一个炮手座位上，对着一部野战电话讲话，泥浆从他身上滴落下来。瓦利斯下士，同样泥泞不堪，声名狼藉，正煞费苦心地用另外四个人捏出来的烟蒂制造一根完整的香烟。两人都是步兵。两者都没有任何权利或理由占据绝对机枪部门的职位。从被问到的问题来看，机枪人员全都死了这一事实似乎对电话线另一端的部门总部没有太大影响。 “我告诉你，”卡夫中士慢吞吞地说，“他们已经死了……是的，全都死了。就像我第一次告诉你的时候一样，甚至可能更死……煤气，当然。我不知道是什么样的......是的。他们戴着口罩。” 他等待着，投机地看着瓦利斯下士生产的香烟。它开始看起来很有气势。瓦利斯下士深情地看着它。咖啡中士把手放在话筒上，专注地看着他的同伴。 “给我一个阻力，皮特，”他建议道。 “我会在一分钟内给你一些屁股。” 瓦利斯下士点了点头，继续用无限的艺术性点燃了香烟。他轻柔地吸了一口，带着一个男人只有这么多烟草，再也不想再抽的那种小心吸了口气，不情愿地把它递给了咖啡中士。 咖啡中士满怀期待地叹了口气。他把香烟放到唇边。当他抽出它时，它燃烧得非常明亮。它的尖端变得越来越亮，直到变成白热，当火线爬上管子时，纸噼啪作响。 “嘿！”瓦利斯下士惊恐地说。 咖啡中士将他挥到一边，他的胸膛膨胀到了衬衫的最大极限。当他的肺再也憋不住时，他停止了抽吸，盛大地把大约四分之一的香烟还给了瓦利斯下士，并吹出一团细小的烟云，直到他不得不大口喘气。 “当你没有太多时间的时候，”咖啡中士和蔼地说，“那就是抽一口烟。” 瓦利斯下士用一种悲哀的神情看着他的香烟残骸。 “地狱！”瓦利斯下士阴沉地说。但他抽了剩下的东西。 “是啊，”咖啡中士突然对着外勤电话说，“我还在这里，他们还死了……听着，警官先生，我的眼睛是黑的，还有很多挫伤。还有我的防毒面具坏了。我叫你来帮个忙。我的目标是前往遥远的地方……地狱的钟声！军队里没有其他人——”他停下来，怨恨消失了惊讶地瞪大了眼睛。 “是的……是的……是的……我明白了，战利品。好吧，我会看看我能做什么。是的……希望你能看到我的保险得到支付……嗯。” 他郁闷地挂断了电话，转向瓦利斯下士。 “我们必须成为英雄，”他苦涩地宣布。 “坐在这臭气熏天的雾中，等一辆坦克来，然后把我们全歼。我们是前线两英里内唯一的监听站。他们的新气体消灭了所有其他人没有报告。” 他看了看那些皱巴巴的人影，这些人本来就是药盒的主人。他们穿着和他一样的制服，当他从其中一个人身上取下防毒面具时，男人的脸出奇的平静。 “一场地狱般的战争，”咖啡中士苦涩地说。 “在这里，我们的帮派被一架直升机消灭了。我已经一个星期没看到阳光了，而且我只剩下四个屁股了。幸运的是我开始拯救他们了。”他精明地翻找着。 “这家伙有半个麻袋。说，那是Loot'n't Madison，然后。几个月前从我们的帮派转移过来。他们让他插队听我说“当然，我就是我所说的那个人。他认出了我的声音。” 瓦利斯下士抽完最后一口烟后，捏了一把烟，把烟蒂的碎片放回口袋里。 “我们该怎么办？”他问道，看着咖啡中士将宝库严格地分成两部分。 “没什么，”咖啡苦涩地说，“除了找出这帮人是怎么被消灭的，还有一些类似的小事。前线有一半在空中，飞机什么也看不见，o' ”当然，没有人敢割破雾气去看。他没有说太多，但他说看在上帝的份上，找出一些东西。” 瓦利斯下士幸灾乐祸地看了四分之一袋烟草，然后把它收起来。 “步兵总是吃不消的，”他阴沉地说。 “我要给我卷一个完整的，战前，然后抽它，马上。” “见鬼，是的，”咖啡说。他习惯性地检查了他的防毒面具，然后再次踏入迷雾中，然后轻蔑地将它扔到一边。 “防毒面具，见鬼！不值得拥有。来吧。” 瓦利斯下士跟在他身后，从药盒的小圆锥里走出来。 灰蒙蒙的雾气笼罩着一切。一阵微风吹过，但雾气浓重，似乎没有移动。它离雾焰足够远，以至于最后一丝条纹都消失了。向北 15 英里处放置了成百上千的雾焰火，随着雾气的作用，它们一个接一个地燃烧，并散发出令人难以置信的浓稠灰色蒸汽，长长的线状，在风前散开，合并，并形成了一个烟幕，上一场战争的微不足道的努力——这场战争是为了让世界对民主安全——对它来说是微不足道的。 在这里，从耀斑顺风十五英里，可以清楚地看到直径约五英尺的圆圈。在那个圆圈的边缘，轮廓开始变得模糊。十英尺高的所有形状都是最微弱的体积，最模糊的轮廓。在十五英尺处，一切都是无形的，隐藏在雾幕后面。 “四处转转，”咖啡阴沉地说。 “也许我们会在这里找到一个炮弹，或者坦克的痕迹，或者其他什么东西把汽油弹到这里。” 在那大量的蒸汽中寻找任何东西是相当可笑的。在三码远的地方，他们可以把对方看成模糊的轮廓，仅此而已。但他们甚至没有想到要为这雾气感到惋惜。这场已经被国内政客命名为最后一场战争的战争，总是在迷雾中进行。步兵无法对抗坦克，坦克无法在飞机指挥的炮火下生存——当四十门炮齐射让飞机发现时，坦克无法生存——而且无论是炮兵还是飞机都无法利用在特殊条件下可能取得的胜利。赢。与它交战的美国和显赫国家——让我们说黄色帝国——的总参谋部都得出了一个单一的结论。使用胜利需要坦克或步兵。步兵可以被坦克摧毁。但是坦克可以通过烟幕从空中侦察员那里隐藏起来。 结果是雾气，双方都在以最现代的方式使用，当他们自己的部队全军覆没，他们自己漫无目的地朝美军后方的大方向游荡时，咖啡中士和瓦利斯下士偶然发现了一颗美国药丸——盒子里的小驻军已经死了。向一个方向四十英里，在另一个方向可能三十英里，蒸汽覆盖在地球上。当然，它是被风吹来的，但它比空气重，足以贴在地面上，两国的工业都在竭尽全力满足各自军队对其材料的需求。 雾堤的厚度不低于一百英尺——一团难以触及的粒子云，任何眼睛或任何相机都无法穿透，但经过精明的过滤。在那苍白不透明的床垫下，坦克沉重地爬行。他们在他们致命的差事上蹒跚而行，粗鲁野蛮，通过无数的设备互相倾听，当他们相遇时陷入绝望的短距离冲突，并散发出致命的蒸汽云，防毒面具对着这些蒸汽当他们遇到敌方步兵时，没有任何保护。 不过，步兵很少。他们的主要目的是报告坦克的接近或通过，战壕对他们没有用处。他们占据了手无寸铁的小型监听站，配备了现场电话、小型无线或地面蜂鸣器，以便在敌人压倒他们之前报告敌人。他们拿着装有反坦克炮的小药盒，有时——如果很少的话——能在坦克滚过炮弹和炮手之前，设法把炮弹带回家，主要靠声音瞄准。 而现在，咖啡中士和瓦利斯下士在那令人眼花缭乱的迷雾中摸索着。里面隐藏着两套监听站，每一个都毫无战斗价值，但每一个都很深，由无数个小哨所组成，两三个人驻扎在那里。美国的哨所根据他们的报告向指挥部保证，所有敌方坦克都在特定路线的另一边。他们自己的坦克，收到识别信号，在他们中间经过又重新经过，四处搜寻入侵者。敌方坦克爬上了自己这边同样可怕的巡逻队。 但是两英里的美国前线突然变得沉默了。一百部电话已经停止在离敌人最近的线路上进行报告。就在咖啡和瓦利斯在小药盒旁踉踉跄跄的时候，寻找小据点原住户被消灭的方式的线索时，第二排观察哨开始死了。 现在一个，现在另一个突然停止交流。六人正与他们的区总部进行真正的对话，说话间断断续续。电线完好无损。但是在十五分钟的紧张时刻，第二百个帖子停止了报告并停止回答询问信号。 GHQ 要求用清晰的口音做出解释，这表明此事确实受到了非常认真的对待。然后，就在二线战区指挥部的指挥员正疯狂解释着他正在做任何人能做的事情时，他就在两个字之间停了下来，随后也停止了交流。 前线战区指挥部似乎莫名其妙地逃脱了所有岗位的命运，但它只能报告他们显然已经毫无征兆地消失了。美国坦克在死去的地区徘徊，宣布没有看到任何敌方坦克。 G-81 在一个药盒安静下来不到十分钟后绊倒在一个药盒上，主动提出调查。她的一名船员戴着防毒面具，走出港口门口。紧接着，G-81 的无线报告停止了进来。 为 GHQ 而建造的巨大坦克清楚地表明了这种情况。那辆坦克有 70 英尺长，隐藏在雾气中，附近聚集着一群其他较小的坦克，每个坦克都有一条电缆连接到大怪物的电话和仪器。当然，在迷雾中更远的地方是其他坦克，数百辆，战斗机器，现在一动不动，但随时准备保护军队的大脑。 GHQ 机动板展示了这场战斗，任何一个观察者都无法看到它。一张地图铺在怪物板上，在无情的白光下。那是整个战场的地图。地图下到处都是细小的火花，还有数百个不同颜色的小针，用来标明这东西的位置。爬行的火花是报告的美国坦克的位置，因为移动火车的位置多年来一直在调度办公室的铁路电子图表上可见。在地图下发光的小灯泡的地方，有一辆坦克在雾下爬行。随着坦克的移动，第一个灯泡熄灭，另一个灯泡闪烁。 将军沉思地看着爬行的火花从这个地方移动到那个地方，杂色的灯光闪烁消失，一只稳健的手向下伸手移动细小的针脚和放置新的针脚。将军很少动，几乎不说话。他的整个神态都像是一个沉迷于一盘棋的人——一盘棋，一个国家的命运取决于它。 他就这样被吸收了。巨大的白板，被耀眼的灯泡从上方照亮，下方的小灯泡从下方闪烁着白色的小火花，每时每刻都清楚地显示出情况。爬行的白色火花是他自己的坦克，每个都在它现在的位置。闪烁的蓝色火花注意到了敌方坦克的最后报告。两名参谋站在将军身后，不时对着一个绑在电话上的发射器讲话。他们发出例行命令，带领最近的美国巡逻坦克前往最新报告的敌人所在的位置。 将军猛地伸出手，用手指划出一片区域。它们是又长又细的手指：艺术家的手指。 “我们的前哨在这个空间里已经死了，”他沉思地观察到。使用“前哨”这个词可以追溯到他作为一名士兵的许多年前，回到公开战争的旧时代，这种战争现在才再次出现。 “两英里的渗透——” “坦克，长官，”手指稳重的人说，把一根黑色别针放在那个区域的位置，“让一个戴着防毒面具的人出去检查一个药盒。坦克没有报告或回应，长官。” “煤气，”将军说，注意到了现场。 “当然是他们的新气体。它必须通过面罩或流胶，或两者兼而有之。” 他抬头看着坐在他对面的一排军官中的一个，每个人的耳朵上都戴着耳机，嘴唇前放着一个发射器，每个人的膝盖上都放着一个地图板，他不时在上面做记号并且全神贯注地移动了别针。 “哈维上尉，”将军说，“你确定那个死角没有被毒气弹轰炸过吗？” “是的，将军。没有任何炮火足以使这些哨所的一小部分失去作用，而所有这些火力，长官，都已在别处进行了说明。” 军官抬起头，看到将军的视线转移，再次弯下腰看他的地图，他在地图上标出侦察机报告说在薄雾下有重炮闪光的区域。 “他们的飞机没有投掷炸弹，是吗？” 第二个军官从他自己的地图上抬起头来。 “我们的飞机覆盖了所有的空间，长官，而且已经有一段时间了。” “他们要么有一个无声的坦克，”将军沉思地观察，“要么……” 稳重的手指在某个地方放了一根红色的大头针。 “一个观察哨，长官，重新打开了通讯。两名步兵从他们的指挥部脱离，来到这里，发现机枪组人员死亡，防毒面具已调整。没有坦克或履带。他们已被确认，长官，并且现在正在寻找坦克履带或炮弹。” 将军面无表情地点点头。 “马上告诉我。” 他重新回到木板上，不停地研究着它爬行的火花和突然的闪光。在左边，有四道白色的火花正向着不久后出现蓝色闪光的地方爬行。一颗白色的火花在爬行的地方突然亮起红光。将军身后的两名军官中的一名干脆利落地开口。刹那间，其他三道白色火花似乎改变了运动方向。他们朝着红色闪光——第一个白色闪光所代表的坦克无线电报告的点，与敌人接触。 “这里摧毁了敌方坦克，长官，”稳健的手指上方的声音说道。 “消灭了我们的三个观察哨，”将军喃喃道，“他的一方知道这一点。这是一个机会。重新占领那些哨所。” “命令已下达，长官，”身后的一名参谋说。 “还没有报告。” 将军的目光回到了两英里宽、两英里深的空间，那里只有一个观察哨，负责管理两个迷路的步兵。迷雾中的战斗，现在正处于形成阶段，将军本人必须全程观察，因为敌人的计划会通过一些细微的迹象来披露。然而，死区并非易事。六辆坦克在其中爬行，单调地报告着找不到敌人的踪迹。代表那些坦克的小火花中，一颗突然熄灭了。 “坦克在这里，长官，不再报告。” 将军目光黯淡地看着，心不在焉。 “派四架直升机，”他慢条斯理地说，“扫荡那片空间。我们看看敌人会怎么做。” 对面坐着的一名军官迅速开口。远处一个咆哮的设置，并被静止。直升机正在起飞。 他们会冲过浓雾，他们的垂直螺旋桨直接向下喷射空气。在他们扫荡的大部分时间里，他们会保持一个很好的高度，但在可疑的地面上方，他们会俯冲到几乎不高于雾毯的位置。在那里，他们巨大的螺丝钉会在雾中炸出一个洞，直到可以看到下面的地面。如果有任何坦克爬到那里，在直升机扫过的空间里，它们会立即可见，并会被数英里外的炮台炮轰，炮台在人造云堤下是看不见的。 怪物坦克的墙壁没有其他声音传来。发电机发出微弱而单调的杂音。将军身后的军官们安静而清脆的命令，下达了让战斗陷入僵局的例行命令。 飞行官抬起头，将耳机紧紧地贴在耳朵上，仿佛要听得更清楚。 “长官，敌人派出六十架战斗机攻击我们的直升机。我们派出了四十架单座机护航。” “让他们打得够多，”将军心不在焉地说，“让敌人认为我们急需情报。然后把他们引开。” 又是一片寂静。稳定的手指在这里和那里放置别针。一辆敌方坦克在这里被摧毁。一辆美国坦克遇到敌人并停止进一步报告。敌人派出四架直升机在美军战线后方大扫荡，由五十架战斗机护航。他们发现了一个由四辆坦克组成的中队，这些坦克像被石头翻倒的昆虫一样四散开来。在他们发现后，四英里外的一百五十支枪立即向他们被发现的地方投掷炮弹。其中两辆坦克停止报告。 将军的注意力被召唤到一个电话仪器上，它的呼叫灯在发光。 “啊，”将军心不在焉地说。 “他们想要宣传。” 电话连接到后方，并从那里连接到首都。忧心忡忡的内阁等待消息，安排好了，也已经安排好了，从前线播报安排妥当的报道，战地总司令的声音传到每一个车间，每一个集结地，甚至在城市街道上被扩音器咆哮。 将军接过电话。这一次，美国总统站在电线的另一端。 “一般的？” “还处于初步阶段，长官，”将军毫不匆忙地说。 “敌人正在准备突围，可能针对我们的机械车间和补给品。当然，如果他得到它们，我们将不得不撤退。一个小时前，他使我们的无线电瘫痪，我想，他没有意识到“ “但我们的机会有多大？”总统的声音很平稳，但也很紧张。 “当然，他的坦克数量比我们的多，长官，”将军平静地说。 “除非我们能分裂他的舰队并摧毁它的一部分，否则我们当然会在一场全面的战斗中被击溃。但我们自然会努力确保任何此类行动都发生在我们的火炮的近距离射程内，这可能会有所帮助。如果发生全面接触，我们将不惜一切代价确保获得帮助。 一片寂静。 总统的声音传来时，更加紧张了。 “您愿意向公众讲话吗，将军？” “三句话，我没时间再说了。” 线路上传来一点点滴答声，将军的目光又回到了战场缩影的棋盘上。他用手指指了指一个点。 “把我们的储备箱集中在这里，”他若有所思地说。 “我们的战斗机在这里。马上。” 这两个地点几乎在战场的两端。参谋长以警觉怀疑的态度检查了将军的判断，这是他最新的职责，强烈抗议。 “但是长官，我们的坦克将无法抵御直升机！” “我很清楚，”将军温和地说。 他转向发射器。电话那头刚刚传来一个细细的声音：“战地陆军总司令发表声明。” 将军不紧不慢地说道。 “我们与敌人接触，已经有几个小时了。我们已经损失了 40 辆坦克，而敌人，我们认为有 60 辆或更多。尚未进行全面交战，但我们认为敌人将采取果断行动两小时内尝试。战场上的坦克现在一如既往地需要弹药、备用坦克和现代战争的特殊物资。特别是我们需要越来越多的雾气。我呼吁你们爱国增援物质和人。” 他挂断了听筒，重新开始对白板进行调查。 “那三个监听站，”他突然说道，指了指附近的一个地方，一辆敌方坦克被摧毁了。 “他们被重新占领了吗？” “是的，长官。刚刚报告。他们报告的坦克碾过他们，摧毁了安置点。他们正在挖掘。” “告诉我，”将军说，“他们什么时候不再报告了。他们会的。” 他又看了看棋盘，头也不抬，又说话了。 “死区的那个监听站，里面有两个迷路的步兵。有报道吗？” “还没有，先生。” “马上告诉我是的。” 将军靠在椅背上，刻意放松。他点了一支雪茄，吸了一口，双手很稳。其他军官闻着烟味，羡慕地抬头看了一眼。但将军是唯一可能吸烟的人。敌人的毒气和美国的毒气一样，如果浓度足够，可以穿过任何防毒面具。坦克像许多潜艇一样被密封，只有在空气经过彻底测试并证明是安全的之后，才将其内部向外部空气开放。只有将军可能会消耗超过一个人的呼吸津贴。 将军环顾四周，让他的大脑从剧烈的压力中休息，以应对几分钟后将要承受的更大压力。他看着一个高个子的金发男人，正专心地打量着棋盘，移开，又回来，眉头皱起，若有所思。 将军疑惑地笑了笑。那个人是从一千名军官中挑选出来的二级职责——解释情报——的军官，因为最详尽的心理测试证明，他的大脑尽可能地像敌方指挥官一样工作。他的任务是代替敌方指挥官，根据报告的敌方动向和尽可能接近已知的敌方动向来重建敌人的计划。 “嗯，哈林，”将军说，“他要攻击哪里？” “他很狡猾，先生，”哈林说。 “当然，我们监听站的那个空隙看起来像是准备在我们的战线上集结他的坦克。他击退我们的直升机以防止他们发现他的坦克聚集在那个区域是合乎逻辑的。” 将军点点头。 “完全正确，”他承认。 “很真实。” “但是，”哈林急切地说。 “他知道我们可以解决这个问题。而且他可能已经消灭了监听站，让我们认为他正在计划这样做。他可能已经击退了我们的直升机，不是为了阻止他们在那里发现他的坦克，而是为了不要让他们发现里面没有坦克！” “完全是我自己的想法，”将军沉思地说。 “不过再说一次，它看起来很像佯攻，可能是一个严重的打击。我不敢冒险假设它只是一个佯攻。” 他转身面对董事会。 “那两个迷路的步兵报案了吗？”他厉声问道。 “还没有，先生。” 将军敲了敲桌子。棋盘的不同点有四道红色闪光——美国坦克或坦克群被锁定与敌人发生冲突的四个点。在笼罩的迷雾中某处，让整个世界陷入一片灰色的混乱之中，笨重的、爬行的怪物在无限短的距离内相互撞击。他们盲目地战斗，他们的枪威风凛凛地挥舞着，向半黑暗中喷出可怕的火焰，而从他们周围滴落的液体对于任何吸入他们蒸气的人来说都意味着死亡。这些气体穿透了任何防毒面具，甚至会穿透使 1918 年的泡状气体失效的凹陷膏。 数以千计的坦克隐藏在迷雾中，四次小型战斗持续进行，只有四次。以坦克为主要兵种的战斗必然是运动战，除非是舰队行动，否则它比任何其他战斗都更接近于骑兵战。当主体接触时，问题很快就决定了。不可能像过去几年制造的步兵战壕那样长期僵持。迄今为止发生的战斗，无论是在雾下还是在空中，都只是前哨小规模的冲突。敌人的主力一出，就如同旋风一般，战斗的胜负都在几分钟之内。 将军没有注意这四个冲突，或者它们可能的含义。 “我想听听那两个迷路的步兵，”他平静地说，“我的命令必须根据他们的报告。我相信，整场战斗取决于他们要说的话。” 他沉默了下来，看着棋盘，没有他之前表现出的那种紧张的全神贯注。他知道在三种可能情况中的任何一种情况下他必须采取的行动。他注视着棋盘以确保在他准备好之前不必做出这些动作。他的整个空气都是等待的：美国军队的总司令，等着听两个迷路的步兵告诉他什么，迷失在笼罩着战场的迷雾中。 瓦利斯下士停下来卷他的战前香烟的地方，雾既不浓也不淡。烟草来自几码外药盒里的机枪手。三码外的咖啡中士是一个模糊的身影。瓦利斯下士把香烟放进嘴里，划了火柴，轻轻地吸了一口。 “啊！”瓦利斯下士说，大大地欢呼起来。他以为他看到了Coffee中士朝他走来，毫不客气地隐藏了他香烟的光芒。 头顶上，一挺机关枪突然发出嘎嘎的轰鸣声，声音以不可思议的速度席卷他们的头顶。另一支枪回应了它。顿时，他们头顶上的整个天空，都被这种撕裂的声音变成了地狱，紧接着，他们开始了无数的咆哮。巡逻的飞机通常保持发动机静音，希望通过噪音找到下方的坦克。但在实际战斗中，为了让任何小动机生效，切掉消音器可以获得太多的力量。两个迷路的步兵头顶上空的一百架飞机，正在大约五架直升机上疯狂地战斗。两百码外，一个人轰然倒地，紧接着就是一声空荡荡的轰隆声。一瞬间，就连被炸开的油箱喷出的雾气都染上了黄色。但是上面的咆哮还在继续——没有像敌对的战斗机巡逻队之间的战斗那样不断增加，当每一方都发现高度是决定性的优势时，而是保持在几乎相同的高度，略高于云层。 有什么东西落下，咆哮着，击中了不到五十码外的大地。冲击力很厉害，但在它之后，却是一片死寂，而上面的雷声还在继续。 咖啡中士跳到瓦利斯下士身边。 “直升机！”他狂吠。 “打坦克和药箱！躺下！” 他一头栽倒在地。 一阵风猛地吹向他们，然后从上方吹来一股令人发指的冰冷空气。天一亮。他们看到了雾气中的一个洞，清楚地看到了那个小药盒，看到了一个巨大的支撑螺钉框架，它们在头顶飞速掠过，里面的人影通过风镜注视着地面，机枪手疯狂地射击着跳舞的东西。空气。然后它就消失了。 “我们的一个，”咖啡在沃利斯耳边喊道。 “他们试图找到黄色的坦克！” 咆哮的中心似乎在移动，也许是向北移动。然后一声咆哮盖过了所有其他的咆哮。这个人低了下来，匆忙接近。有什么东西从南方俯冲而下，在上方较轻的雾气中出现了一个黑色斑点。那是一架在迷雾中飞翔的飞机，一架在迷雾中如同被遗忘一般的飞机。它出现了，消失了——并且发生了可怕的崩溃。震耳欲聋的轰鸣声甚至淹没了一百架飞机引擎的嗡嗡声。一道道火光闪过，轰的一声炸响。 “撞到一棵树，”咖啡喘着粗气，又爬了起来。 “自杀俱乐部，瞄准我们的直升机。” 瓦利斯下士指着，他的嘴唇在咆哮中收回。 “住口！”他低声说。 “我看到那道闪光的影子！叫喊的步兵！我们抓住他！” “你疯了，”咖啡中士说，但他的眼睛绷紧了，尤其是耳朵。 是咖啡抓住瓦利斯下士的手腕指了指。瓦利斯什么也看不见，但他跟着咖啡默默地穿过灰色的雾气。不久，他也睁大眼睛，看到了一个模糊的动作。 马达的轰鸣声突然消失了。战斗已经停止，距离很远，显然是因为直升飞机已经撤离。除了很远很远的地方轰隆隆的炮火，对着看不见的目标开火，根本没有任何噪音。 “瞄准我们的药盒，”咖啡低声说。 他们看到那个昏暗的身影，无声无息地移动着，停了下来。昏暗的身影似乎在寻找着什么。它双手和膝盖着地，向前爬行。两个步兵跟在后面。它停了下来，转身。两人急忙躲到一边。敌方步兵向另一个方向爬去，两个美国人尽可能地紧跟在他后面。 他又停了下来，雾中一个昏暗怪诞的身影。他们看到他在腰带上摸索着。他突然扔了东西。就像钢笔掉在混凝土上一样，轻轻地敲了一下。然后是嘶嘶声。仅此而已，但敌方步兵等待着，仿佛在听…… 这两个美国人把他当成了一个人。他们把他拖到地上，卡夫拉着他的防毒面具，这是一场每个人都携带毒气手榴弹的战斗中的好战术。他喘着粗气，拼命战斗，似乎是恐惧的狂热。 最后，他们蹲在他身上，拿走了他的自动装置，咖啡费力地脱下他的防毒面具，而沃利斯则四处寻找烟草。 “道根！”咖啡说。 “这个面具很复杂。” “他没有口袋，”沃利斯哀悼道。 然后他们更仔细地检查了他。 “这是一整套西装，”Coffee 解释道。 “嗯……他不必费心去弄下垂膏。他让他穿上了陆地潜水服。” “嘘——说，”犯人喘着气说，尽管他的眼睛和粗黑的头发在种族上像敌人一样明显，但他的语言完全是口语化的，“说，别摘下我的面具！别摘下我的面具！” “他什么都说，”咖啡有点惊讶地观察到。他又检查了一遍面具，煞费苦心地砸碎了护目镜。 “现在，大男孩，你和我们一起抓住机会。你在这附近做什么？” 犯人咬牙切齿，脸色惨白，没有回答。 “嗯——嗯……”咖啡沉思地说。 “让我们把他放在药盒里，让Loot'n't Madison告诉我们如何处置他。” 他们把他抱起来了。 “不！不！看在上帝的份上，不！”犯人尖声叫道。 “我只是给它放了气！” 两人停了下来。咖啡搔了搔鼻子。 “认为他在撒谎吗，Pete？”他问。 瓦利斯下士沮丧地耸了耸肩。 “他没有烟草，”他闷闷不乐地说。 “让我们先把他扔进去看看。” 犯人扭动着身体，直到咖啡把他自己的自动装置放进他的后背。 “这种气体能持续多久？”他皱着眉问道。 “Loot'n'n't Madison 要我们报告。那里有一些人，全都被毒气熏死了，但我们前段时间在那里，它没有伤害我们。它会持续多久？” “还有十五分钟，也许二十分钟，”囚犯喋喋不休地说。 “别让我进去！” 咖啡又挠了挠鼻子，看了看手表。 “好吧，”他承认，“我们给你二十分钟。然后我们把你扔进屋里。也就是说，如果你在那之前表现得真的很愉快。有什么可以抽烟的吗？” 犯人痛苦地拉开服装的拉链，拿出烟草，甚至是特制的香烟。咖啡比瓦利斯早一秒扑向他们。然后，他专心致志、一丝不苟地公平地将它们分开。 “好吧，”咖啡中士舒服地说。他点亮了。 “喂，你，如果你想抽烟，这是你的药丸。让我们看看气体的东西。你怎么用它？” 沃利斯脱下囚徒腰间的一条沉重的腰带，它拖在他的手臂上。他现在检查了它。里面有二十到三十根小棍子，每一根都比铅笔大不了多少，颜色是脏的灰色，每一根都牢牢地嵌在一管法兰绒衬里的纸浆里。 “这些东西？”沃利斯满意地问道。他深深地吸了一口特制香烟能给一个过去几天把烟头改成烟头的男人带来的奢华享受。 “别碰它们，”犯人紧张地警告道。 “你打破了我的护目镜。你把它们扔了，它们会着火，然后会散开气体。” 咖啡摸了摸犯人，指了指地面，然后坐下，舒舒服服地抽着犯人的一支烟。凭着他的态度，他开始赞同他的俘虏。 “说吧，你，”他好奇地说，“你的英语说得很好。你是怎么学的？” “我是一名服务员，”囚犯解释道。 “纽约。第四十八和第六角落。” “我的天！”咖啡说。 “我，我曾经在那里当过电影操作员。第四十九。放映室的东西，你知道的。说，你知道海涅的地方吗？” “当然，”囚犯说。 “我过去常常从后面房间的那个金发小伙那里买苏格兰威士忌。处方上贴着汽油标签？” 咖啡躺了下来，拍了拍他的膝盖。 “这不是一个小世界吗？”他问道。 “皮特，在这里，他从来没有去过比芝加哥更大的城镇。去过芝加哥吗？” “见鬼，”沃利斯说，闷闷不乐，但抽着特制的香烟很舒服。 “如果你们想发动一场额外的战争，那就去敲敲芝加哥吧。仅此而已。” 咖啡又看了看他的手表。 “还有十分钟，”他说。 “说，你一定认识皮特·汉弗莱——” “我当然认识他，”敌人的俘虏轻蔑地说。 “我等着他。有一天，就在我们预备役被召回回家之前……” 在总部的怪物坦克中，将军用手指敲打着自己的膝盖。淡淡的白光微微闪烁，照在闪烁着璀璨火花的棋盘上。白色火花是美国坦克。蓝色闪烁是针对发现并报告的敌方坦克，通常在他们识别和报告他们的观察哨被歼灭之间的三秒间隔内。红光显示美国和敌方坦克之间的遭遇。有十几个红色的光芒可见，一到十几个白色的火花在它们周围盘旋。仿佛整条前线都快要爆发出一片赤红，快要变成一条狭长的冲突巷子，在难以穿透的黑暗中，金属怪物咆哮着，轰隆隆地，碰撞在一起，咆哮着喷出火焰，撞击着彼此野蛮地互相滴落，从他们身上滴下使他们的呼吸意味着死亡的液体。在大雾的笼罩下，一场噩梦般的冲突正在进行中，也许在上一次欧洲战争中的潜艇之间的海底战斗中是无与伦比的。 参谋长抬起头来；他的脸画了。 “将军，”他厉声说道，“看来是沿线正面进攻。” 将军的雪茄已经熄灭了。他脸色苍白，但镇定自若。 “是的，”他承认。 “但是你忘记了我们队伍中的那个空白点。我们不知道那里发生了什么。” “我没有忘记。但是敌人的数量比我们多一两——” “我在等，”将军说，“那两个步兵不久前从死区的一个监听站报告过的消息。” 参谋长指了指坦克交战的红光所形成的轮廓。 “那些打架的时间太长了！”他厉声说道。 “将军，你没看到吗，他们正在赶回我们的防线，但他们并没有像全力以赴那样快速赶回！如果他们在那里进行正面攻击，他们会“ “我在等，”将军轻声说，“听听那两个步兵的消息。”他又看了看黑板，轻声道：“有呼号发给他们，他们可能会接。” 他划了一根火柴来重新点燃他死去的雪茄。握着火柴的手指几乎没有颤抖。这可能是兴奋——但也可能是不祥之兆。 “顺便说一句，”他说，把火柴拿开，“让我们的机械车间和补给箱准备好移动。当然，每架飞机都准备好接收信号。但是让飞机地面人员进入他们的旅行坦克立即。” 将军喘着粗气，声音开始低语。他不动声色地注视着棋盘。 “如果这些步兵有任何消息，请告诉我……” 作为总部的坦克内有一种明显的紧张气氛。这是一种似乎是从将军本人身上散发出来的紧张感。 然而，在咖啡、瓦利斯和犯人蹲在地上的地方，却没有丝毫紧张的迹象。有一个稳定的喋喋不休的声音。 “他们给你什么样的口粮？”咖啡感兴趣的问道。 敌人的囚犯列出了他们，并附有亵渎的旁白。 “见鬼，”沃利斯阴沉地说。 “你应该看看我们得到了什么！上周他们给我们喂了比我们更糟糕的狗。食堂的东西——” “你的坦克手，他们被看中了吗？”犯人问道。 咖啡做出了几乎完全由高强度咒骂组成的回复。 “——而步兵每次都会把它卡在脖子上，”他粗暴地结束了。 “我们做这项工作——” 枪声在远处响起。瓦利斯竖起耳朵。 “坦克齐聚一堂，”他阴沉地判断道。 “如果他们都把对方炸死，让我们步兵打这场仗——” “该死的坦克！”敌人的俘虏恶狠狠地说道。 “看这里，伙计们。看我。他们派出我们一个营，分两波。我们在雾中通过指南针徒步旅行，应该相距五步。我们来到一个药盒或监听站，我们加油并继续前进。我们尽量不发出声音。我们尽量在使用汽油之前不被人看到。我们继续前进，尽可能深入你的战线。我们听到你的一辆坦克，我们躲避如果可以的话，我们就不会被看到。当然，我们会顺便给它一剂毒气，以防万一。但我们没有得到任何关于走多远或如何回来的命令. 我们要求我们自己的坦克发出识别信号，他们咧嘴一笑，说在战斗结束之前我们不会看到我们的坦克。他们说：“重整旗鼓”，等雾散了再往回走。对你来说不是很漂亮吗？” “你第二波？”咖啡感兴趣地问道。 囚徒点点头。 “扫地，”他苦涩地说，“第一波还剩下什么。那可不好玩！我们跟着毒死死人，你的坦克一直在四处搜寻，听他们听着到底发生了什么事。” ——贴子。他们撞到我们——” 咖啡同情地点点头。 “步兵总是吃亏，”沃利斯闷闷不乐地说。 某处，有什么东西随着剧烈的爆炸而爆炸。远处的战斗声越来越大。 “加油，”囚犯边听边说。 “是的，”咖啡说。他看了看手表。 “喂，二十分钟过去了。你先下去吧，大男孩。” 他们站在小药盒旁边。犯人的膝盖在颤抖。 “说吧，伙计们，”他恳求地说，“他们告诉我们这些东西会在 20 分钟内散开，但你们破坏了我的面具。你们的面具对这种毒气没有任何好处。如果你们这些伙计们，我必须下去让我，但是——” 咖啡点燃了囚犯特制的另一支香烟。 “再给你五分钟，”他客气地说。 “我不认为它会毁掉战争。” 他们又如释重负地坐了下来，雾气让整个大地都隐隐在一片灰暗之中，一片灰暗之中传来了战斗的声音。 在作为总部的坦克中，紧张的气氛很明显。机动板显示情况接近绝望，现在。备用油箱的位置已经在板上切换了，昏暗的橙色光芒，聚集在奇怪的精确块中。那里的绿色小方块表明供应和机械车间的坦克已经聚集在一起。他们在机动板上慢慢地移动。但主要变化在于一线迹象。 显示坦克战进行地点的红色光芒现在形成了一条不规则的曲线。有二十或更多这样的孤立战斗正在进行，从单辆坦克之间的单一战斗到更大的冲突，其中一方有 20 到 30 辆坦克。那些冲突的阵地在不断变化，美国坦克总是被击退。 将军身后的两名参谋几乎沉默了。现在，美国战线上几乎没有什么火花。几乎每个人都被转移到了前线的战斗中。两人以狂热的目光注视着棋盘，看着红色的光芒一闪而过…… 参谋长像树叶一样颤抖着，看着美国的队伍拉长，拉长…… 将军带着扭曲的微笑看着他。 “我认识我的对手，”他突然说。 “我曾在维也纳与他共进午餐。我们正在参加一个裁军会议。”他似乎被这讽刺的言论逗乐了。 “当然，我们谈论战争和战斗。他在桌布上向我展示了 1917 年应该在康布雷使用的战术方案。这是一个非常完美的计划。这是一个美丽的计划。” “将军。”身后的两名参谋中的一名突然喊道。 “我需要二十辆后备坦克。” “拿走他们，”将军说。他继续向他的参谋长讲话。 “这是一个完美无缺的计划。我和其他人谈过。我们士兵们，我们都在忙着互相评估对方。我可以说，我们在一定程度上自由地讨论了对方。我形成了这样的观点，即在指挥敌人是一个艺术家：一个有业余精神的士兵。顺便说一句，他是一个非常熟练的击剑手。这不说明什么吗？ 参谋长的眼睛盯着黑板。 “那是佯攻，长官。很厉害的佯攻，没错，但他的力量集中在死区。” “你没有在听，长官，”将军责备地说。 “我是说我的对手是一个艺术家，一个业余爱好者，那种喜欢精巧的击剑工作的人。我，先生，感谢上帝让我有机会击败我的敌人。他的力量是我的两倍，但他“他不会满足于仅仅打败我。他会想通过一个完美的艺术计划来打败我，这将在未来几年引起士兵的钦佩。” “但是将军，每一分钟，每一秒——” “我们正在失去我们有很多的人，以及我们没有足够的坦克。没错，非常真实，”将军承认。 “但我正在等待两个迷路步兵的消息。当他们报告时，我会亲自与他们交谈。” “但是，长官，”参谋长喊道，只因不采取暴力行动的铁律习惯和自己接管指挥权，“他们可能已经死了！你不能冒险等待他们进行这场战斗！你可以“不要冒险，先生！你不能！” “他们没有死，”将军冷冷地说。 “他们不可能死。有时，先生，我们必须遵守我们硬币上的座右铭。我们的国家需要赢得这场战斗。我们必须赢得它，先生！赢得它的唯一方法——” 他电话上的信号灯亮了起来。将军接过它，双手颤抖。但他的声音，在他说话的时候，是稳重而深思熟虑的。 “你好，警长——咖啡警长，是吗？......很好，警长。告诉我你发现了什么......你的囚犯反对他的口粮，嗯？很好，继续......怎么样他给我们的监听站加气了吗？...他做了，是吗？他转过身来，你发现他在四处游荡？...哦，他是第二波！他们没有在我们的任何监听上冒险-报告他们坦克的帖子，嗯？...再说一遍，咖啡中士！”将军的语气发生了难以形容的变化。 “你的俘虏对自己的坦克没有识别信号？他们告诉他在战斗结束之前他不会看到他们中的任何一个？...谢谢你，中士。我们的一辆坦克会为你停下来。这是指挥一般而言。” 他挂断了电话，眼睛里闪着光。放松消失了。他是一个发电机，抢购订单。 “补给坦克、机械车间坦克、空军地面部队，集中在这里！”他的手指停在了死区中央的一个点上。 “后备坦克在他们身后就位。抽出我们拥有的所有坦克——让它们停止行动！——然后将它们集结在前面，与我们以前的第一线前哨保持一致。每架飞机和直升机都在空中和与敌人进行全面的战斗，无论敌人在哪里，无论用什么力量。我们的坦克直接穿过这里！” 订单迅速进入电话发射器。这些命令在其导入完全实现之前就已被转发。然后是一阵喘息。 “一般的！”参谋长喊道。 “如果敌人在那里集结，他会在我们的部队占据阵地时将其详细摧毁！” “他没有聚集在那里，”将军说，他的眼睛闪闪发光。 “向我们的侦听哨施放毒气的步兵没有收到他们坦克的识别信号。卡夫中士的俘虏的防毒面具坏了，处于致命的恐惧之中。敌方指挥官在很多方面也许是愚蠢的，但还不够愚蠢到拒绝向需要他们的手下发出认可信号，从而打击士气。看看他的美丽计划。” 他用手指勾勒出六条线，在他的命令生效时以闪电般的手势移动它们。 “他的主力就在这里，在那些看起来像是佯攻的小规模冲突背后。只要我们加强了我们的冲突线，他就会加强他的力量——刚好足以让我们的坦克慢慢后退。这看起来像是一个强大的佯攻，但这是一个陷阱！这个死气沉沉的空间是空的。他认为我们正在集中精力面对它。当他确定这一点时——他的直升机随时会横扫，现在，看看——他会将他的全部力量投入到我们的前线。它“ “但是将军！你是在下令集中注意力！你正在落入他的计划中！” 将军笑了。 “从前，我和那里的指挥官共进午餐。他是一位艺术家。他不会满足于这样的失败！他会想把他的战斗变成杰作，一件艺术品！他只能增加一点点。他必须有储备来保护他的补给箱和机械车间。它们是固定的。理想的接触，完美的战术刺激，将是——这里！看。他希望粉碎我们的后方在这里他打出了漂亮的最后一击。我们将被智取，人数超过，侧翼，最后被夹在他的主力和预备队之间，被打成碎片。这是一个完美的，精湛的工作！” 他像鹰一样看着棋盘。 “我们会集中注意力，但我们的机械车间和补给品会集中在我们身上。在他有时间把我们带在后面之前，我们将按照他为我们计划的路线向前行驶！我们不会等着被赶走进入他的预备队。我们冲向他们，越过他们！我们粉碎他的补给品！我们摧毁他的商店！然后我们可以沿着他的通讯线路前进并摧毁它，我们自己的仓库被炸毁——必要时下达命令——并且让他被机动坦克、机动大炮困住，没有任何东西可以用来驱动他的发动机！他将被困在我们国家的中部，无法帮助，当他的坦克燃料耗尽时，我们将任由他摆布。事实上，我希望他在三天内投降。” 显示储备箱和补给箱位置的绿色和黄色小块突然变成白色，开始爬过操纵板。其他白色的小火花转了过来。机动板上的每一个白色火花都突然转向了一个新的方向。 “断开电缆，”将军干脆地说。 “我们带着我们的坦克前进，领先！” 发电机单调的嗡嗡声被雷鸣般的喧嚣所淹没，随着一扇不透气的门被猛然关上，闷闷不乐。十五秒后，猛烈的颠簸，巨大的坦克在爬行、雷鸣般的金属怪物群中移动，它们缓慢的前进震动了大地。 咖啡中士仍然眨着眼，目瞪口呆，心不在焉地点燃了他从犯人身上抢来的最后一根香烟。 “大佬本人！”他说，仍然惊呆了。 “我的天啊！那个大家伙！” 远处响起了雷声，低沉的隆隆声似乎是从后方传来的。它越来越近，声音越来越大。大地似乎出现了一种奇怪的颤动。噪音是坦克在迷雾中移动，不是一辆或两辆坦克，也不是二十辆坦克，而是所有正在创造的坦克隆隆作响，并以最高速度排列成一列。 瓦利斯下士听到了，脸色苍白。犯人听到了，膝盖一软。 “见鬼，”瓦利斯下士绝望地说。 “他们看不到我们，如果他们看到了，他们也无法躲避我们！” 犯人嚎啕大哭，倒在地上。 咖啡一把拽住他的衣领，把他从药盒里拽了出来。 “来吧Pete，”他简短地命令道。 “他们不会给我们步兵的机会，但也许我们可以躲闪一下！” 然后引擎的轰鸣声，金属踏板的轰鸣声压在地上，在它们的关节上叮当作响，盖过了所有其他可能的声音。药盒旁边的三个人还没来得及动一下肌肉，就已经出现了怪物的身影，奔跑、翻滚、踉跄、吱吱作响。他们轰鸣而过，他们尾气的热气笼罩着三人。 咖啡咆哮着，摆出挑衅的姿势，双脚撑在药盒圆顶的混凝土上。他的表情是咆哮和愤怒，但他偷偷摸摸地在自己身上画了个十字。他听到从他身边呼啸而过的两辆坦克的家伙，雷鸣般地左右排列着。一个二十码的空间，第二排怪物飞奔而来，枪口张开，气管高高举起，从排气管中喷出比雾还浓的烟雾。第三排，第四排，第五排…… 宇宙一片哗然。在这样的音量下，人们无法思考。头顶上似乎有战斗。噼噼啪啪的声音微弱地传来，在全权负责的美国军队的喧嚣中响起。有什么东西从悬垂的薄雾中飞来飞去，发出可怕的闪光爆炸，一两秒钟的时间里，一排坦克的怪诞阴影清晰地投射在三名颤抖的步兵面前。 坦克仍然开着，呼啸而过。二十辆坦克，二十一辆……二十二辆…… 咖啡数不清了，头晕目眩，几乎被纯粹的噪音惊呆了。它从大地升起，仿佛从天空的最顶端回响。那是巨大的喧嚣，令人难以置信的骚动，持续的雷声敲打着耳膜，就像一千支枪不断开火的反复震荡。没有中场休息，没有停止骚动。一排又一排的怪物呼啸而过，长着喙，全副武装，带着饥肠辘辘的枪贪婪地投入战斗。 然后，在几秒钟的时间里，没有坦克通过。然而，在他们前进的混乱中，射击的声音似乎在悄悄蔓延。那是无比猛烈的炮火，从前列坦克前进的方向传来。 “四十八，四十九，四十，四十一，”咖啡茫然地喃喃自语，他的感官在声音的折磨中几乎失去了知觉。 “天哪！全军过去了！” 战车的轰鸣声减弱了，但仍然是一片可怕的喧嚣。然而，通过它，现在出现了一系列脑震荡，这些脑震荡如此接近，以至于它们形影不离，如此猛烈，以至于它们就像是拍在胸口上的耳光。 然后是其他噪音，只是因为更近了。这些声音也与战斗坦克发出的声音不同。较轻的噪音。奇怪的、畸形的服务坦克开始冲过，各种大小和形状。载油罐。机械车间的坦克，巨大的，这些。军用坦克…… 一个巨大而闪闪发光的东西突然停了下来。一扇门打开了。一道声音咆哮着命令。三个男人，被吵吵闹闹的殴打和鞭打，目瞪口呆地看着。 “咖啡中士！”声音吼道。 “带上你的人！快！” 咖啡把自己拖回了生活的表面。瓦利斯下士向前走着，下垂着。两人把俘虏装进门，翻滚进去。他们立刻被扔进了一堆，坦克又猛地一跃而上。 “好人，”一个黑着脸的军官笑着说，抓着一个把手。 “将军特别下令要接你。说你打赢了。这还没有结束，但是当将军这么说的时候——” “战斗？”咖啡沉闷地说。 “这不是我的战斗。这是一大群该死的坦克的游行！” 上方某处传来欢呼声。机械车间坦克的纪律足够严格，但在种类上与战斗机器的形式大不相同。 “接触！”声音再次咆哮。 “通用无线又来了！我们的人已经翻了他们的储备，正在摧毁他们的机械车间和供应品！” 叫喊声震耳欲聋地在钢墙内回荡，已经充满了运转中的马达和隆隆的踏板发出的喧嚣声。 “把他们砸烂了！”上面的声音尖叫着，高兴得发疯了。 “粉碎他们！粉碎他们！粉碎他们！我们已经消灭了他们的全部储备并且——” 一连串的爆炸甚至穿过了摇摇晃晃的坦克的钢壳。爆炸如此猛烈，如此骇人听闻，以至于即使通过坦克的弹簧和踏板，也能感觉到地震动。 “他们的弹药去了！我们引爆了他们所有的垃圾场！” 服务坦克内一片混乱，在战斗部队后面疾驰而过，只有一层薄薄的后备坦克和一个惊慌失措、机械追击的敌人。 “喂，你们这些鸟！”尖叫的声音。 “将军说我们打赢了！多亏了战斗力！我们要继续歼灭敌人的交通线，让他追到他的毒气耗尽！然后我们回来砸他比特！我们的坦克把他全歼了！” 咖啡设法找到了可以坚持的东西。他挣扎着站了起来。瓦利斯下士从死亡的确定性和声音的折磨中恢复过来，由于坦克的运动而感到非常晕船。囚犯在钢地板上离开他。他阴沉地看着咖啡。 “听他们的，”咖啡苦涩地说。 “坦克！坦克！坦克！见鬼！如果他们给我们步兵机会——” “你说的，”囚犯野蛮地说。 “这是打仗的绝妙方式。” 瓦利斯下士脸色发青。 “步兵总是得到棍子的肮脏末端，”他喘着粗气。 “现在他们——现在他们让步兵乘坐坦克！见鬼！” 关于 HackerNoon 图书系列：我们为您带来最重要的技术、科学和有见地的公共领域书籍。这本书是公共领域的一部分。 各种各样的。 2012. 超科学的惊人故事，1930 年 1 月。伊利诺伊州厄巴纳：古腾堡计划。检索于 2022 年 5 月 https://www.gutenberg.org/files/41481/41481-h/41481-h.htm#Tanks 您可以根据本电子书随附的 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