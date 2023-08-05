首次 PHP 开发者访谈

您一直在担心您的第一次 PHP 面试，对吧？幸运的是，您也一直在阅读这些内容。这里有一篇博客文章，那里有一个 YouTube 视频。背诵这些 PHP 面试问题现在一定让您抓狂。另外，那些面试专家让这听起来很容易。但事实是，没有什么能让你为真正的事情做好准备。您与雇主见面，会发生什么？那种旋风式的审视就像一大堆砖头一样打击着你。 我很幸运有两个人面试我。伤害加倍，我知道。别误会我的意思；他们都很健康。尽管如此，面试的压力可能会导致你的行为改变。您花 5 分钟回答简单问题。如果准备得更好，可能需要十秒钟才能做出反应。你多次完全偏离主题。你的一半答案都变成了对 STAR 方法的严重伪造的刺探。雇主看到了这一点，开始看手表。 如果您想成为一名 PHP 开发人员，您需要应对多轮面试。据我所知，这些包括行为面试和 。我的更多的是聊天。我在第一次面试之前和过程中都犯了错误。但雇主很友善地给了我一些反馈。我很荣幸与您分享，因此请系好安全带并避免这些错误。 技术评估 提前告知您当前的位置 公司会在职位描述中规定类似的内容。他们希望在 20 英里、30 英里或 50 英里范围内找到一名 PHP 开发人员。诚然，混合工作条件如今已成为常态，尤其是对于技术人员而言。但当你们相距七个时区时，沟通就会受到阻碍。如果你在地球的另一边，至少要直言不讳。 我不是。我的简历和 LinkedIn 个人资料都表明我在英国。尽管如此，我面试时是在东南亚。雇主不需要很长时间就能从您那里获取这些信息。事实上，这将是他们首先提出的问题之一。所以不要在你的个人资料上撒谎。他们的面部表情会影响大部分的谈话，你会感觉自己像一块木板。 我很感激雇主让我的工作变得非常轻松。他很有礼貌、很宽容，但他建议我改变我的实时位置。但请注意；不能保证每个面试官都会如此宽容。因此，我的第一个建议是诚实地说明您所在的位置。 这一点至关重要还有另一个原因。想象一下飞越世界开始您的第一个 PHP 开发人员角色。我们只能说这个想法可能会引起潜在雇主的关注。首先，这可能意味着您需要寻找新的住所。如果你不适合公司怎么办？如果你表现不佳而他们不得不解雇你怎么办？这些都是雇主可以避免的问题。 PHP 开发人员应该对自己的能力充满信心 毫无疑问，在 LinkedIn 上发布内容很有用。我什至开始在我的网站 上发布内容。但不要只发布你的挣扎然后就放在那里。这会让你看起来缺乏经验且缺乏安全感。考虑更加重视您作为 PHP 开发人员的胜利。以热情和信念来庆祝他们。然后一个月后重新发布相同的内容并回忆你的胜利。 BrooksCode 在面试过程中 也不会有什么坏处。如果你给人的印象是胆怯，雇主就会不太放心。即使他们自己并不精通技术，“我能做到”的态度也会令人鼓舞。这是我的另一个缺点，雇主很友善地提到了。我缺乏自信，就像埃隆可怕的 X 标志一样引人注目。尽管如此，这是我第一次面试 PHP 开发人员职位。此外，我几乎没有任何 PHP 编码经验。 展示您的 PHP 能力 简而言之，雇主建议在你做到之前假装它是一个合理的政策。当然，这并不意味着你应该撒谎。但即使是肢体语言等简单的改变也能达成交易。基本的动作——抬起头、坚定的目光接触等等——都是我们可以控制的。以自信的方式说话也会增加自信的错觉。如果你想多走一步，双手交叉会让你看起来自信而有安全感。 直接、清晰地回答问题 想象一下，沿着每条后巷和乡间小路到达目的地。如果有一条完全像样的高速公路，它会让你的同伴发疯的。当面试官问你问题时，直接回答。开门见山，言归正传。这就是我搞砸的地方。面试时我很紧张。每当有人问我一个简单的问题时，我就会跑题并讲上几分钟。如果我更加勤奋的话，这些答案可能会被砍成两半。 值得庆幸的是，您可以进行一些修改，这样您就不会重复这些错误。每个问题后深呼吸。这会做两件事。首先，它会帮助您感到更加放松。除此之外，它会给你几秒钟的思考时间。除非你比学校里的新来的孩子更紧张，否则这应该足以表达你的反应。但这还不是全部。 准确地了解面试的期望也不会有什么坏处。幸运的是，雇主在与您的通信中已经明确表明了这一点。如果没有，请尝试联系他们并询问面试的技术性如何。这将使您了解如何提前做好准备。 研究适合 PHP 开发人员面试的主题 我知道面试时会有一位软件工程师在场。因此，我认为其中一部分将专门讨论技术问题。没有人问过我一个。我投入了数小时的时间来研究常见的 PHP 开发人员面试问题和答案。但说实话，我认为我在其他方面的表现决定了缺乏技术质疑。公司创始人告诉我，我没有表现出太大的信心。我猜软件工程师认为我不适合这个职位。但谁能说呢？ 如果您正在期待行为面试，那么我建议您查看 和 。这两位 YouTuber 都制作了与简历和采访相关的一流内容。 Jeff Su Andrew LaCivita 你真的做对了什么吗？ 嗯，谢谢你的提问。碰巧的是，我表现出了强烈的学习意愿和灵活性。公司创始人问我是否愿意兼职或合同制工作。我本可以为此亲吻他并告诉他我会咬掉他的手臂。进入这个竞争激烈的行业的任何途径对我来说都足够了。但我仍在努力管理期望。他只是询问而已。 我的观点是，对其他安排持开放态度并不会让你看起来很糟糕。它可能会对你有利。因此，如果您能够接受稍微修改的 PHP 开发人员角色，那么就去做吧，特别是如果这是您获得一些行业经验的第一次尝试。乞丐不能挑剔，尤其是在这个市场上。 在面试结束时，您也可能有机会提出一些自己的问题。不要放弃这一点。一个明显的好处是您将能够更多地了解公司或文化。但事情并没有就此结束。立即提问会让你看起来更感兴趣。至少与那些忽视这个机会的人相比。另外，如果您提出正确的问题，雇主会以正确的理由记住您。 最后一个想法 最后，坐直，尽力向前，展现出一些能量。这样你会让每个人都对你更感兴趣。公平地说，许多面试都是通过视频或电话进行的。然而，收件人仍然可以通过面部表情和语气感受到你的热情。所以让他们算数。如果您正在成为一名 PHP 开发人员，那么我希望这篇文章对您有用。请考虑订阅或在 上查看我。 BrooksCode