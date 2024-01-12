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    地理围栏变得简单：使用 ipstack API 实施地理围栏经过@apilayerapimarketplace
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    地理围栏变得简单：使用 ipstack API 实施地理围栏

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    太長; 讀書

    地理围栏的字典含义；它是一个地理区域周围的虚拟边界。地理围栏技术是用于在活动设备进入定义的地理区域时触发自动警报的技术的名称。 我们可以将地理围栏视为围绕我们选择的位置的无形围栏，吸引某些人进入我们的区域，并将错误的人挡在我们的区域之外。考虑到这个围栏使得从地理围栏内部收集数据变得更加容易。
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    tech-stories #ip-api #best-geolocation-api
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