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    地球上最昂贵的技术经过@maken8
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    地球上最昂贵的技术

    2024/01/06
    7m
    经过 @maken8 1,334 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    量子计算机是地球上最昂贵的技术。他们的成功将直接衡量我们的技术文明有多丰富。 以可用的碳中和能源来衡量财富。 （如果我们现在不计算碳，以后还得计算）。
    featured image - 地球上最昂贵的技术
    futurism #quantum-computing #hackernoon-bn
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    @maken8

    M-Marvin Ken

    Interested in Bitcoin and Quantum Computing. Think they can help each other.

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    by M-Marvin Ken @maken8.Interested in Bitcoin and Quantum Computing. Think they can help each other.
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