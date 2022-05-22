在线平台应该有工会吗？

2019 年 10 月，两名 DoorDash 司机——Dave Levy 和 Nikos Kanelopoulos——推出了#DeclineNow Facebook 群组。 两人发现，当 DoorDash 司机拒绝送货时，该应用程序会将该送货服务提供给另一名司机以获得更高的报酬。在现在拥有 30,000 多名成员的 Facebook 群组中，他们敦促同行拒绝任何不支付至少 7 美元（比 3 美元基本费率高出一倍）的送货服务。 “每家基于应用程序的按需服务公司的目标都是不断地将利润从司机那里转移回公司，”利维解释说。 “我们的目标与此相反。” 2021 年 9 月 1 日，许多 Twitch 主播参加了一场协调一致的抗议活动——因为该平台被认为对骚扰边缘化创作者不采取行动，所以请假一天。





2019 年 10 月，两名DoorDash 司机——Dave Levy 和 Nikos Kanelopoulos——推出了#DeclineNow Facebook 群组。





两人发现，当 DoorDash 司机拒绝送货时，该应用程序会将该送货服务提供给另一名司机以获得更高的报酬。在现在拥有 30,000 多名成员的 Facebook 群组中，他们敦促同行拒绝任何不支付至少 7 美元（比 3 美元的基本费率高出一倍多）的送货服务。





“每家基于应用程序的按需公司的目标是不断将利润从驱动程序转移回公司，”利维解释道。 “我们的目标与此相反。”





2021 年 9 月 1 日，许多 Twitch 主播参加了一场协调一致的抗议活动——因为该平台被认为对骚扰边缘化创作者不采取行动，所以请假一天。





平台收视率估计下降了 5% 至 15% 。尽管抗议只持续了一天，但它引起了广泛关注：许多新闻媒体都报道了骚扰问题， #ADayOffTwitch成为 Twitter 上十大热门话题标签之一。





这两次抗议揭示了一个被忽视的关于平台经济的真相：尽管他们的工作确实存在差异，但零工和内容创作者都在考虑这样一个事实，即他们的生计取决于平台的行为和算法，而他们几乎没有能力影响他们.此外，他们很少求助于次优政策、不满意的产品决策和其他负面经历。





面对这种情况，一种为零工和创造者经济量身定制的新形式的集体劳工行动主义正在出现——我们称之为去中心化集体行动（DCA）。这包括工人主导的运动，从雅加达拼车司机创建的保险池到全球音乐家和音乐工作者的非正式工会。





这些努力往往比历史上的工会更加自下而上和分散。工人们以点对点的方式寻找并相互合作；在社交媒体、在线论坛和媒体上表达反对意见；破坏或挑战平台的正常运营；利用受众或客户的力量；有时，完全离开平台，寻找对工人更友好的替代方案。





尽管个人行动取得了适度的成功，但 DCA 在很大程度上难以产生持续的影响。由于平台工作者之间往往不直接接触，难以协调，平台可以诱导他们之间的竞争动态。





此外，由于准入门槛低且供应方自愿参与者过多，平台工作者通常几乎没有影响力。这些问题提高了工人采取更完善的方法和更可持续的前进道路的必要性。





本文概述了当今平台工作人员通过 DCA 表达其担忧的策略，并为如何实现更好地服务于所有利益相关者（参与者、平台和最终用户）利益的结果制定了路线图。





工人与平台之间的新社会契约

平台劳动力的世界原则上是一种净产品：平台市场可以通过启用新的或改进的交易来显着改善社会福利。





这导致了新形式的劳动活动，扩大了工人的选择范围。那些因利基兴趣和技能而难以从当地客户谋生的人现在可以转向全球市场。例如，主要技能是木工的人可以通过 YouTube 在全球范围内培养粉丝，然后在 Etsy 上出售他们的作品。





但这并不意味着平台工作人员没有不满——或者平台与其工作人员之间的合同无法改善。平台工作者的临界状态使他们更容易受到剥削。在美国，大多数演出工作者和创作者被归类为“ 独立承包商”，美国国税局将这一分类定义为独立贸易、商业或专业中“向公众提供服务的人”。





实际上，这种分类免除了公司必须为这些工人提供传统员工所享有的福利、保护和保证——即使平台工作人员和创作者依赖平台来接触受众、与潜在客户建立联系并赚取收入。





在一个理想的世界里，长期的平台可持续性将取代短期的利润激励，激励平台与工人结盟，帮助他们发展业务，并最终获得有意义的生活水平和成功。





平台甚至可以设定价格和政策， 将更多价值转移到工人身上，使他们能够投资于更高质量的服务，从长远来看，这往往会提高参与度并为工人和平台创造更多价值。





然而，相反，大多数平台追逐短期收益以促进增长并吸引外部投资。随着平台的网络效应加剧并产生了巨大的市场力量——在劳动力市场的背景下被称为垄断力量——他们的工人一直在努力寻找追索权。





从历史上看，已经出现了集体行动来解决这种激励措施的错位。这些运动集中在工人组织和直接与公司谈判或努力促进更广泛的社会变革。在美国，工会起源于 1800 年代后期的工业革命：工会争取更高的工资、更短的工作时间和更安全的工作条件。





在 20 世纪之交，这些劳工运动最终促成了工人今天享有的许多法律保护，包括1935 年的《国家劳动关系法》 ，它规定了工人结社的权利，以及1938 年的《公平劳动标准法》 ，其中创造了最低工资和加班费的权利，并建立了每周 40 小时工作制。

但是对于平台，集体行动更具挑战性。





今天的平台型工人不仅存在于新兴的劳动力类别中，而且他们的参与分散，使他们更难相互联系。随着行业的成熟，整合导致垄断力量，平台劳动力已经到了一个转折点。





平台越来越多地管理参与者的机会和生计，随之而来的是相互问责和不断发展的保护和责任的需要。是时候重新审视平台与其员工之间的社会契约了——并发现一种新的集体行动形式。

为什么工人需要分散的集体行动？

工人现在转向分散的集体行动有几个原因：目前，工人和平台之间的紧张关系集中在一些熟悉的劳工问题上，例如工会权，以及更多特定于平台的问题，例如数据所有权，内容审核、接触客户的能力、虚拟“工作场所”中的骚扰以及货币化政策。

平台锁定和对个体工人的杠杆作用

由于网络效应和缺乏数据可移植性，平台工作人员经常面临大量锁定。平台中介交易，因此，它们收集市场数据并经常控制客户关系。





这种类型的资本不容易转移到其他平台或工人拥有的财产，这意味着平台劳动力依赖于平台工作——导致工人对工资率和货币化模式的不满、收入不稳定、焦虑和倦怠。





换句话说：由于 DoorDash 司机无法自行找到送货机会，而 Twitter 用户无法导出关注者的电子邮件，因此 DoorDash 和 Twitter 具有市场力量。

工人分类不反映工作的不断发展的性质和独立承包商无法加入工会

“独立承包商”分类不仅阻止平台工人获得福利和保护，而且意味着平台工人不受国家劳动关系法的保护，因此无权加入工会。





然而，平台仍然对工人工作的各个方面进行了大量控制，包括确定工人的报酬、他们的工作以及他们如何完成工作。这导致了围绕平台工人分类的有争议的辩论和监管斗争。

平台通常有动机尽可能地将其员工商品化

从平台的角度来看，员工的商品化是可取的，因为它允许平台提供统一的客户体验并保持客户关系的中心。例如，TikTok 应用程序的设计打折了追随者关系的价值，而是将用户默认为“为你”页面——平台认为该页面会通过算法生成吸引用户的内容提要。





在拼车应用程序上，司机商品化确保了一致的服务水平，但也意味着用户返回应用程序请求乘车，而不是直接寻找特定的司机。平台上供应商的商品化削弱了工人建立自己的企业或在少数平台之外运营的能力。

工人的异质性使得为所有人组织起来具有挑战性

对于创作者平台而言，成功的幂律分布意味着顶级创作者与平台的议价能力不成比例。





通常，这会导致顶级创作者从平台获得特殊待遇，其形式是获得更多资金、更优惠的利率、在发现渠道中的突出位置、参与产品反馈过程以及参与资金和货币化计划。





随着时间的推移，平台可能会趋向于迎合一小部分顶级创作者，他们没有动力为所有创作者推动改善条件，因为他们自己也从平台的设计和政策中受益。





换句话说，创作者的异质性使得最强大的创作者很难拥有组织起来的动力或凝聚力。相比之下，劳工运动通常利用拥有相似共同经历的大量劳动力的集体力量。

声音与退出：去中心化集体行动的策略





那么平台工作者有哪些选择呢？ Exit-Voice-Loyalty框架首先由经济学家Albert O. Hirschman描述，描述了个人在处理公司、组织和国家的不满情绪时的反应。





在传统的劳动环境中，不满意的员工可以表达担忧以试图改变他们的处境，退出以寻求新的就业机会，或者出于忠诚或忽视而被动地等待情况得到解决：

2015 年，一项针对按需任务市场 Amazon Mechanical Turk 的研究调查了平台劳动力在面对工作不满时的选择。应用退出语音忠诚度框架，研究人员发现：





... 参与者有忠诚和退出的可能性（例如，请愿、抵制），但没有发言权。换句话说：如果他们不同意[平台政策]，他们可能会选择签署请愿书或离开。但是，当问题、根源和解决方案不明确时，就没有讨论的余地了。



从那时起，我们看到了许多平台工作人员发声的例子——尽管表达方式与直接反馈给经理或向人力资源部门投诉不同。





平台工作者声音的实例包括工作者对工作者、工作者对算法以及工作者对公众的通信——所有这些都以自下而上、去中心化的方式发生。





以下是我们观察到的不同平台工作者 DCA 语音策略的示例：





1. 非正式工会（工人对工人）是指工人从事类似工会的行为，例如通过协调并向平台提交一份要求清单。





例子包括上面提到的Twitch 抗议；黑人创作者 TikTok 罢工；音乐家和相关工人联盟( UMAW )，它动员音乐工作者争取与流媒体服务和唱片公司更公平的交易； Instagram Meme Union由一群要求提高与 Instagram 沟通透明度的 meme 创作者组成；和自由职业者联盟，一个代表独立工人倡导的非营利组织。





2. 互助（工人对工人）发生在工人相互支持时。





示例包括同意相互喜欢、评论、分享或以其他方式参与彼此帖子的Instagram pod ；雅加达的拼车司机已经形成了实体大本营（“互助站”）和非正式的保险池。





3. 第三方产品增强（工人对工人）是指设计和创建改善工人体验的数字工具。





例如， Driver's Seat Cooperative可帮助驾驶员跟踪和优化他们的里程与支出。





4. 信息平衡（工人对工人）发生在工人集中学习或解锁新的或隐藏的信息以帮助彼此更好地驾驭不透明的平台工作环境时。





示例包括FYPM （针对创作者）和Turkopticon （针对 Mechanical Turkers），它们都是类似 Glassdoor 平台的示例，在没有平台原生替代方案的情况下，这些平台已由工人独立开发，以汇总对雇主的评论。





5. Algoactivism (worker-to-algorithm) 是斯坦福大学和麻省理工学院研究人员创造的一个术语，指的是工人用来抵抗越来越多地由算法实施的管理控制的一套越来越多的策略。





示例包括 DoorDash #DeclineNow运动，以及在 TikTok、Uber、Airbnb、Fiverr 和 TaskRabbit 等平台上观察到的类似的颠覆算法控制的尝试。





6. 公共媒体运动（工人对公众）发生在个别工人在社交媒体上分享虐待或挫败感的情况下。





例如， @deliveryguy100于 2021 年 6 月上旬在TikTok上走红，他的视频获得了 120 万次观看，该视频描述了作为送货司机的现实。同样，受欢迎的视频博主Hank Green分享了一段 TikTok 视频，表达了对 TikTok 对创作者的补偿问题。





尽管这些分散员工声音的策略在短期内可能会产生影响，但近年来平台政策缺乏演变表明它们对于激发持久、有意义的变革来说是无效的方法。





正如 Teamsters Local 117 的政策协调员和西雅图劳工组织者 Dawn Gearhart 所解释的那样：“工会不能集体与算法谈判，他们无法诉诸平台，也无法与方程式谈判。”





媒体活动的生命周期有限，平台响应通常是表演性的而不是实质性的。 Algoactivism 仅提供临时修复，直到平台修改其代码库并关闭漏洞。





在现有平台的背景下构建新工具来帮助员工需要大量的时间和精力，而且还会受到平台设计变化的影响。非正式工会缺乏催化持久变革所需的规模和组织。





这并不意味着分散的集体行动不能有效；相反，在现有平台生态系统中通过声音采取行动的功效是有限的。





回到退出-语音-忠诚度框架，语音的替代方案是退出。如果声音需要采取行动来改善现有环境中的条件，那么当个人或团体认为条件无法改善时就会退出，最好与现有系统决裂并在其他地方寻求工作。然后，平台劳工运动可能会更成功地使用 DCA 来构建一组对工人更友好的平台，从而破坏现有的生态系统，从而使其能够退出。

未来：工人所有权和选举权

最终，通过监管和组织重组的结合，工人以可持续的方式改变了权力平衡。以下是朝着这个方向的一些新兴努力：

将工人声音制度化的平台合作社

平台合作社是合作组织的技术原生版本：依赖民主决策并由其工人和用户拥有的平台。 The Driver's Cooperative是一个总部位于纽约市的打车应用程序，完全由工人拥有和管理，就是这样一个例子。





成立于2020年，拥有司机3000余人，用户30000余人。 Stocksy是一个合作拥有的股票摄影和视频市场，将其一半以上的收入作为版税支付给其贡献者。





借鉴线下合作社的原则，例如Mondragon （世界上最大的工人所有的合作社，2015 年拥有 81,000 名工人和 120 亿欧元的收入）和REI （拥有 2000 万会员和 2020 年收入 27.5 亿美元的消费者合作社），平台合作社通常通过其成员和外部债务融资相结合的方式获得资金，并根据成员所有者的意愿分配利润。





然而，这种所有权结构和以会员为中心的治理使得它们难以吸引外部资本——阻碍了平台合作社和一般合作社与传统公司竞争的能力。

加密网络和去中心化自治组织 (DAO) 作为互联网原生合作社的未来

加密网络提供了一个有前途的替代方案：没有单一实体控制的去中心化组织，通过硬编码规则促进参与者之间的信任。在这些网络中，所有权通过本地加密货币或“代币”分配给所有利益相关者，奖励有助于网络成功的行动。





这样的网络解决了阻碍传统合作企业普及的两个主要问题：获取资本和治理的复杂性。通过发行代币，加密网络可以从市场投机中受益并筹集资金，使其能够与传统公司相比具有竞争力。





围绕互联网原生治理的实验还使不同的成员基础能够大规模协调决策：例如，基于代币的投票让成员根据他们对平台的所有权比例进行投票，类似于传统股东投票权的方式存在于当今的企业中。





同时，声誉投票允许用户根据他们作为社区成员的感知价值而不是他们的经济资产参与治理





数字艺术市场SuperRare最近推出了一种代币，用于分散策展并监督从平台佣金和费用中收取的金库。





Decentraland是一个由用户拥有的虚拟世界，用户可以对虚拟世界的未来做出集体决策。 Yield Guild Games——一个游戏公会，训练和引导玩家玩游戏来赚钱的视频游戏——可以被视为工人工会的加密原生版本；其庞大的游戏玩家队伍使其能够就更好的平台政策和设计进行谈判。

保护平台工人权利的劳动法

与基于技术的解决方案（如加密网络）并行，劳动法有可能发展以解决平台工作者的独特需求。从历史上看，监管已经编纂和推进了工人的权利。





类似于现有的关于最低工资和加班费的规定，平台经济中的创作者和零工工人的收入和收入分成率可能会有规定。





关于零工工人的就业分类以及他们是否有权获得最低工资一直存在很多争论。加利福尼亚州的第 22 号提案将拼车工人从被归类为雇员，该提案最近因限制工人组织和获得工人赔偿的能力而被裁定违宪。





还可能有促进数据可移植性和所有权的法规：创建者和用户移植数据的能力意味着他们可以更轻松地在平台之间迁移或设置自己的独立属性。





正如我们中的一个人 (Jin) 在最近的一篇博文中解释的那样：“数据、关系、内容、身份和交互的创建者和用户所有权将削弱平台的锁定，并导致权力从平台转移到其参与者，从而使他们可以在少数平台之外运行。”





然而，我们知道，监管可能而且经常确实会产生意想不到的后果，可能会加强现有企业的市场地位。围绕支付率和创作者薪酬的规定可能有利于财力雄厚的大型科技平台，而不是较新的初创公司。





诸如通用数据保护条例 (GDPR)等数据保护条例被批评为阻碍创新和竞争，因为它使新进入者收集和共享数据变得更具挑战性，这将使工人和消费者有更多选择。

建立工人权力

在上述示例中，用户以去中心化的方式采取行动，完全出于自己的意愿将其使用转移到新网络，其动机是受中心化替代方案（社交媒体平台、传统金融机构）的好处所驱动。





考虑到代币的潜在优势，用户对加密网络的参与不仅受到对更多治理和权利的渴望的推动，而且还受到财务自身利益的推动。





这表明了一个基本事实：只有当新的替代品真正——并且从整体上——对工人更好时，它们才会大规模地取得成功。这反过来又启动了一个积极的宏观飞轮，迫使现有企业发展他们的政策和产品，以支持平台参与者。





从长远来看，平台可以从对工人更加友好中获益良多。正如我们中的一位（Kominers）最近在交付和短期住房市场的背景下所说的那样，通过投资改善供应商的运营和成果，平台从长远来看可以提高其网络质量，并增加整体机会用于基于市场的交易。





分散的集体行动帮助我们朝着正确的方向前进——既可以影响当前的平台，也可以通过打造与其参与者更加一致的下一代破坏性网络。





在接下来的几个月和几年里，随着创造者和工人意识到他们的集体力量，这些运动的数量将会增加。正如整个历史所证明的那样——从法国大革命到维基百科的发展——分布式多数人的力量可以大大超过等级制少数人的力量。







