在线工业体验正趋向单一屏幕

CEO们正试图挤出 尽管供应链持续存在障碍，并且面临利率和通胀问题，但预算较小。他们正在对销售和营销策略进行重大改革，这似乎是实体商业的最后遗迹 在线的。 机会 迁移 现在，许多公司发现，虽然他们优先考虑了网站和网络研讨会等面向客户的产品的重塑，但他们不一定具备能够利用他们创建的新工具的基础。 一方面，他们已经开始数字化重启，以跟上竞争的步伐。另一方面，他们现在担心一场数字噩梦，因为他们的业务门户网站外观显示出紧张的迹象，因为他们急于按照数字战略所实现的新销售速度交付产品。 那些因为陷入这种困境而感觉自己是骗子的高管并不孤单。许多首席执行官意识到，他们在核心运营流程和技术上的投资不足，而这些流程和技术是在日益动态的世界中高效、有效地扭转报价和交付产品所必需的，尽管他们已经跟上了时代的步伐。 他们的工厂也有类似的发展。换句话说，他们需要工具来结合他们的前端和后端功能。 工业4.0 该解决方案在于统一的电子商务平台或一站式商店应用程序，可以针对特定企业进行定制，以与供应链的企业资源规划集成的方式管理 B2B 和 B2C 交易、销售订单、市场和供应商人力资源链监督。 问题、问题、问题…… 以下问题可以帮助CEO了解如何成为这个时代数字化转型的英雄。 您的供应链运作是否具有弹性和灵活性？他们是否满足客户需求，同时应对持续、快速变化的市场条件？ 拥有易于使用的订单管理、电子商务、有组织的数据流和持续访问，可以实现可见性、效率、灵活性，并能够预测产品生命周期、交付速度以及个性化和定制的市场需求。目标不一定是更多地了解供应链。这是关于了解如何管理供应链以便一致地交付产品。其中大部分信息已经存在于公司的日常业务流程中。但许多公司缺乏电子商务解决方案来帮助他们释放洞察力，从而帮助他们克服供应链挑战。 您是否拥有基于云的企业商务系统和流程？您能否提供跨核心运营的数据可见性和完整性？ 企业商务是业务的核心。它需要根据您公司的运作方式进行定制。在制造业中，SymphonyAI 指出仅有自动化是不够的。它必须适应您的企业文化和能力，才能将自动化纳入工作流程。否则，您的企业将为员工付出代价 。订单管理和商务也是如此。您能否实现领先的决策来释放现实的创新并推动增长？ 烧完 您是否有效地利用完整的技术方法来释放人才的绩效效率和主人翁心态？ 美国各行业的员工流失率为 22%。 CEO们都明白这一点 出色地。更换一线员工可能会产生成本 如果他们留下来将支付多少工资。寻找更多高级专业人士可能要花费六到九个月的费用 他们的工资。 问题 百分之十六 月 沟通或许是留住人才的最佳方式。福雷斯特 例如，在大流行初期，只有约 43% 的员工相信他们的组织对正在发生的事情有计划。做到这一点可以让高管更轻松地关注客户和其他利益相关者。最后，基于强大的员工沟通和绩效循环制定持续时间的业务连续性计划可以带来价值。 成立 最后，您的企业能否支持客户控制复杂产品和服务的配置和定价，并以数字方式获得他们想要的自助和支持？ 如果您想优化收入，您将需要提供并完善低摩擦的买家和客户体验。如果做到这一点，除了了解您的客户并将您所看到的货币化之外，您还将获得标准化的有用数据，您可以将其投资于下游的业务和财务功能。 Zipari 的 Mark Nathan 是该领域的先驱 许多制造商都在寻找自己的团队。 健康保险 统一商务 这些核心运营流程定义了智能、集成和敏捷的云业务。 2020 年至 2023 年间，全球直接数字化转型投资预计将达到 6.8 万亿美元。复合年增长率接近 16%， 至 IDC。所谓的数字化转型服务市场预计到 2020 年将达到 1860 亿美元 。 根据 2024年 将计算能力从公司拥有的机器转移到更灵活的基于云的服务上是每个行业目前正在经历的演变。加特纳公司 明年全球云服务支出将接近 4000 亿美元。与去年相比，增加了近 50%。 预测 然而花钱并不等于成为数字化重启的新英雄。要克服遗留技术债务的困境，需要的不仅仅是现金。除了技术之外，新兴的数字制造领导者还关注其业务的组织、流程和文化基础。提出这些问题可以让公司走上正确的道路。 下一步是什么？ 其结果是避免了销售机会的丧失、分销不足、财务管理不一致、资源规划次优和员工流动率高。 坦率地说，要实现这一切，需要的不仅仅是当今大多数咨询公司的服务。招聘机构伪装成真正的商业伙伴是不会成功的。很少有数字化转型先知是专门为下一代商业先驱创新下一代数字化操作平台的。 但市场有办法推动其迈向新水平所需的一切。首席执行官们能够而且将会迎接挑战，达到创纪录的水平 同时利用未来的技术。 要求