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    游戏内广告与微交易：两害相权取其轻？经过@truthfulgamer
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    游戏内广告与微交易：两害相权取其轻？

    2022/10/17
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    经过 @truthfulgamer 6,876 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    在过去的十年中，微交易和游戏以及围绕它们的争议有所增加。游戏内广告往往是免费游戏或免费增值游戏（尤其是手机游戏）经常出现的情况。 AAA 游戏的黄金标准是 CD Projekt 的《巫师 3：狂猎》。在本周的每日讨论中探讨了游戏内广告与微交易的优缺点，以探讨它们为何如此被憎恨，以及它们是否是必要的邪恶。
    featured image - 游戏内广告与微交易：两害相权取其轻？
    #enterthemetaverse#gaming
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