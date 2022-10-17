游戏内广告与微交易：两害相权取其轻？

在过去的十年中，微交易和游戏以及围绕它们的争议有所增加。还有游戏内广告的问题。游戏内广告往往是免费游戏或免费增值游戏（尤其是手机游戏）经常出现的情况。是时候探索游戏内广告与微交易的优缺点了，为什么它们如此受人憎恨，以及它们是否是必要的邪恶。 微交易的魅力 无论您对微交易有何看法，不可否认的是，微交易对于游戏发行商来说是一个不错的额外收入来源。然而，这也使得微交易成为一个滥用的系统。例如，来自 Bethesda Softworks 的移动视频游戏 Fallout Shelter 可以免费玩。 2017年，游戏 在 iOS 和 Android 上的玩家支出达到了 1 亿美元。这是一款免费游戏。这意味着免费游戏有各种物品或化妆品的应用内购买或微交易。这也意味着“免费”游戏仍然可以从微交易中吸引游戏开发商和发行商的主要业务。 据说 近年来，微交易的问题是，当主要的全价 AAA 游戏开始整合它们时。他们试图诱使玩家购买他们不想要的物品，或者他们将内容放在付费墙后面。也许该项目在一定时间后可以解锁。但是，如果您将真钱花在游戏内货币或战利品箱上，您可以立即购买。这个系统因游戏发行商的掠夺性做法而受到批评，它试图诱使玩家在他们已经购买的游戏上花更多的钱。 现在，微交易的优点是游戏设计师和发行商可以通过免费游戏赚钱。它为他们提供了一个从免费产品中获利的系统。从技术上讲，您无需支付任何费用即可玩游戏，但可以购买一些微交易以获得奖金或游戏内物品。对于制作免费游戏产品的小型发行商或开发商来说，这是一种从他们的工作中赚取利润的方式。 缺点是主要游戏发行商将微交易的想法走得太远了。他们已经将它整合到不需要或不应该拥有它的游戏中。全价游戏不应该将内容锁定在付费墙或快速修复之后。它也不应该有“为赢而付费”的奖金或微交易。玩家已经为该游戏支付了全价，因此他们应该获得完整的体验。 AAA 游戏发行的黄金标准是 CD Projekt RED 的《巫师 3：狂猎》。例如，该游戏有一个免费的 DLC 程序。每个 DLC 都是免费的。游戏中的每一件新的 7 套盔甲、每一件新武器和每一件装饰品要么是免费的，要么可以在游戏中发现或获得。什么都没付。 《巫师 3》唯一付费的方面是两个大型故事扩展：石之心和血与酒。这些不仅仅是 DLC。除了所有免费的可下载内容和更新之外，这些都是对游戏的大规模扩展和补充。如果您有全价的 AAA 游戏发行版，那么《巫师 3：狂猎》是所有游戏发行商都应遵循的标准。您无需为赢得任何东西而付费。 游戏中的广告 可以为视频游戏的游戏内广告提出一些论据。例如，如果一款游戏可以免费玩，那么在游戏中投放广告是创作者通过该产品获利的一种方式，可以让游戏保持免费或低价。在免费应用程序或免费手机游戏中看到游戏内广告并不少见。拥有某种支持应用内或游戏内广告的免费层是有意义的。您正在免费享受服务或内容，这样做似乎公平合理，一些强制性的广告中断是权衡。 不利的一面是发行商或开发商试图在游戏内投放广告以获得优质服务。粉丝愿意支付溢价，这样做，他们不应该忍受广告。该产品已经售出，因此强制投放强制性广告是错误的。 Netflix 已经公布了流媒体服务的广告支持层将花费 6.99 美元的信息。与此同时，Disney+ 将拥有自己的基本广告支持层，价格为 7.99 美元。所以基本上，用户仍然会为高级订阅服务付费，但现在他们将被迫忍受以前没有受到过的广告。如果他们希望他们的服务保持无广告，他们将不得不支付更高的订阅率。 为广告支持的内容支付高级订阅费是没有意义的。 Crunchyroll 只强制用户观看其免费内容的广告。那讲得通。为广告支持的服务支付订阅费可能会使高级订阅服务成为反消费者并失去其客户群。 此前，Disney+ 和 Netflix 上的内容的魅力在于它没有广告插播。您可以观看并享受所有内容，而不会出现广告低迷的情况。 如果涉及到游戏，这可能是一个问题。这意味着游戏发行商可能会迫使游戏玩家忍受过多和侵入性的广告或他们已经付费购买的产品的广告中断。用广告打断游戏可能会损害游戏的流畅度。侵入性广告也可能损害或削弱游戏体验的沉浸感。 游戏内广告的问题在于，谁来监管或阻止游戏发行商，或者告诉他们什么时候停止，或者它变得太多了？游戏发行商已经证明，当涉及到全价游戏的微交易或尝试使用付费赢奖金时，他们无能为力。 因此，游戏发行商真的可以信任一个像游戏内广告一样容易滥用的系统吗？看看电影“Ready Player One”，当 Ben Mendelsohn 饰演 Nolan Sorrento 时，Innovative Online Industries 的首席执行官正试图向高管推销，让广告占据游戏屏幕的 80%，并指出，“一旦我们滚动回顾 Halliday 的一些广告限制，我们估计在诱发癫痫发作之前，我们可以出售高达 80% 的个人视野。” 是的，这是一个虚构的故事，这个场景有点噱头。但是，我们有多久没有看到企业和企业高管做出类似的决定，而牺牲客户来赚钱？正如索伦托在影片中谈到公司股东时所说的那样，“让他们开心不是我们的工作。让他们赚钱是我们的工作。” 这应该成为允许大公司开始为主要视频游戏投放游戏内广告的警告。一旦闸门打开，除非对其施加限制，否则它们将永远不会停止，就像微交易一样。当然，购买新的服装、皮肤或化妆品听起来很有趣，但它也会向大型企业出版商传达错误的信息。他们会让事情变得越来越大，直到你被迫忍受侵入性的游戏内广告或付费赢微交易。在某些时候，玩家和开发者必须放下他们的脚，尤其是在尊重游戏内体验和玩家的完整性方面。 大约两年前，有一个侵入性游戏内广告的实例 该功能似乎是在游戏发布后添加的。在粉丝们开始在 Reddit 上解决这个有争议的功能后，它很快就被删除了。 出现在 EA Sports UFC 4 中。 https://www.reddit.com/r/assholedesign/comments/imm8cu/ea_decided_to_add_fullon_commercials_in_the/ 最终，EA Sports 在 EA Sports UFC 4 中删除了该功能。考虑到 EA Sports UFC 4 是一款全价游戏而非免费游戏，玩家对此并不满意。 EA Sports 的 Corey SA 最终解决了这个问题 ，陈述如下： Reddit 帖子 “我是 EA 社区团队的一员，我想在这里发帖，为大家提供有关这种情况的最新信息。本周早些时候，该团队在 EA SPORTS UFC 4 中启用了在游戏“重播”时刻出现的广告展示位置。这种类型的广告库存对于 UFC 特许经营权来说并不新鲜，尽管我们通常将展示广告保留到特定的主菜单图块或八角形徽标位置。从您的反馈中可以清楚地看出，将广告集成到重播和叠加体验中是不受欢迎的。广告已被团队禁用，对于玩家可能遇到的任何游戏中断，我们深表歉意。我们意识到这应该提前与玩家沟通，这取决于我们。我们希望确保我们的玩家在玩 EA SPORTS UFC 4 时获得最佳体验，因此重播和叠加体验中的广告集成在未来不会再次出现。感谢您对 EA SPORTS UFC 4 的持续反馈。” 这是大型企业发行商试图超越游戏玩家可接受范围的另一个例子，试图为全价游戏投放游戏内广告。如果玩家没有完全拒绝功能，那么主要的公司利益将再次试图越界，并试图摆脱更糟糕、更具侵入性的功能。 归根结底，优质产品的游戏内广告和微交易似乎是奖励大公司不良行为的一种方式，尤其是当您已经将资金投入到优质产品中时。最终，游戏玩家有发言权和使用钱包投票的方式。即使涉及微交易和游戏内广告，他们也可以选择他们愿意接受的内容。但他们的力量和声音比他们想象的要强大。