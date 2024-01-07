Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    无需 GPU 即可运行 Llama！使用 LLMWare 和 Quantized Dragon 进行量化 LLM经过@shanglun
    577 讀數

    无需 GPU 即可运行 Llama！使用 LLMWare 和 Quantized Dragon 进行量化 LLM

    2024/01/07
    12m
    经过 @shanglun 577 讀數
    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    随着 GPU 资源变得更加有限，小型化和专业法学硕士正在慢慢受到重视。今天我们探索量化，这是一种尖端的小型化技术，使我们能够在没有专门硬件的情况下运行高参数模型。
    featured image - 无需 GPU 即可运行 Llama！使用 LLMWare 和 Quantized Dragon 进行量化 LLM
    machine-learning #llm #chatgpt #quantization #rag #mlops
    Shanglun Wang HackerNoon profile picture

    @shanglun

    Shanglun Wang

    Quant, technologist, occasional economist, cat lover, and tango organizer.

    Credibility

    react to story with heart
    AWS Security LIVE!

    相關故事

    Article Thumbnail
    探索宇宙：去中心化金融中协议间的兴起
    Published at Jan 17, 2024 by ishanpandey #cosmos-network
    Article Thumbnail
    用于生成文本到视频的 AI 堆栈
    Published at Jan 17, 2024 by ratikeshmisra #future-of-ai
    Article Thumbnail
    彻底改变数字资产管理：WEMIX 基金会推出“una 钱包”
    Published at Jan 17, 2024 by CryptoAdventure #una-wallet
    Article Thumbnail
    COTI 和 Soda Labs 投资 2500 万美元隐私解决方案引领以太坊 Layer 2 革命
    Published at Jan 18, 2024 by ishanpandey #privacy-on-ethereum
    L O A D I N G
    . . . comments & more!