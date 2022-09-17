STAR：在技术面试中回答行为问题的最佳框架

太長; 讀書

Companies Mentioned

STAR 方法是最知名的面试框架之一。 STAR 方法代表情境、任务、行动和结果。亚马逊建议候选人使用此框架来回答与领导力原则相关的面试问题。使用此框架，您可以将面试答案分解为这四个部分，以获得清晰、简洁的回答，而不会影响质量。