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    STAR：在技术面试中回答行为问题的最佳框架经过@anthonypelle
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    STAR：在技术面试中回答行为问题的最佳框架

    2022/09/17
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    经过 @anthonypelle 1,620 讀數
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    太長; 讀書

    STAR 方法是最知名的面试框架之一。 STAR 方法代表情境、任务、行动和结果。亚马逊建议候选人使用此框架来回答与领导力原则相关的面试问题。使用此框架，您可以将面试答案分解为这四个部分，以获得清晰、简洁的回答，而不会影响质量。

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    by Anthony Pellegrino @anthonypelle.I'm Tony, a freelance writer at Exponent, but I also write about climate change & politics.
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