STAR：在技术面试中回答行为问题的最佳框架

行为面试问题是现代科技面试的主要内容。 例如，尽管它们的技术性远不如 或 设计问题，但它们对于在招聘过程结束时获得工作机会的人同样具有影响力。 编码 系统 顾名思义，行为面试问题是一个关注您过去的表现或职业生涯中的行为的问题。 您可能也将它们称为“告诉我一个时间......”或“给我一个......的例子”面试问题。 最终，公司会问这些问题，因为它们被认为可以预测你未来的工作表现。 尽管如此，许多技术候选人可能难以回答这些问题或尽可能最好地回答它们。 但这就是 的用武之地。 STAR STAR方法 STAR方法是最知名的面试框架之一。 它是回答行为面试问题的特别有效的框架。 事实上，亚马逊 他们的候选人使用这个框架来回答与 相关的面试问题。 明确建议 领导力原则 虽然你在面试时不应该仅仅依赖这个或其他框架，但如果使用得当，它们会很方便。 STAR 代表 Situation、 ask、 和 结果。 方法 T Action R 简而言之，使用这个框架，你可以将你的面试答案分成这四个部分，以获得清晰、简洁的回答，而不会影响质量。 当然，说起来容易做起来难。 使用 STAR 的真实示例会是什么样子？ 让我们想象一下，作为候选人，您被要求谈论您与某人不同意的时间以及您是如何解决的。 假设您决定讨论一段时间，作为技术项目经理，您与工程师就即将到来的 是否需要 发生冲突。 Scrum 冲刺 代码重构 情况 首先，您需要充实情况。具体来说，您必须解释情况背后的背景以及为什么您在其中的角色至关重要。 最终，这为您的其余答案奠定了基础。 您需要提供足够的细节来说明为什么您选择的这种情况值得首先讨论，以及为什么它是展示您的技能的合适选择。 因此，对于我们的示例，您可以通过以下方式解释这种情况： “当我担任特定项目的首席 TPM 时，我的团队中的一些成员和其他利益相关者正在推动更新网站的徽标。 尽管如此，我在这个项目上与之合作的一位工程师想要等待。他们正在尝试实施新的技术基础设施，以便将来更容易更改徽标（如果需要）。 这个标志的改变最终如此重要，因为首席执行官正在努力让公司看起来绝对最好，以帮助筹集 B 轮投资。不幸的是，这个过时的标志给设计团队造成了瓶颈，他们需要等待新标志截屏或建立其他品牌资产来帮助 B 系列。 然而，与此同时，我们的工程团队由于几个月前粗心和草率的编码而遭受了严重的挫折。因此，我们的开发人员需要从头开始重建大部分系统架构。 最后，这位想要等到新基础设施实施后再更改徽标的工程师并非无名小卒。虽然他们是团队的新手，但他们对公司并不陌生。事实上，他们已经在那里工作了很多年，那时，他们是我们团队中最有经验、最资深的工程师。” 任务 根据所讨论的情况，STAR 的任务部分可能有点多余。 如果您觉得在描述情况时已经涵盖了任务本身，请随意跳过此部分，而不是重复自己。 毕竟，像 STAR 这样的面试框架的目的是帮助简洁，同时仍然全面。不用说，重复自己会破坏这个目的。 不过，在 STAR 的这一部分中，您可以阐明您在特定情况下的角色，特别是您需要对此做些什么。 因此，在我们的示例中，您可以这样说： “最终目标是在两周内为投资者做好准备。我的老板让我负责这个标志更改项目。 然而，在这个项目之前，我与公司的工程经理就我之前提到的开发挫折进行了几次会议。我们一直在努力改进开发过程，以避免将来发生类似事件。 因此，我需要找到一种方法来驾驭这些不同的优先事项，并弥合 CEO 的 B 系列目标与工程经理的目标之间的差距，以改进开发流程。” 行动 STAR 的 Action 部分是你面试答案的真正关键所在。 当然，这是您解释如何处理问题或完成之前概述的任务的地方。 在这样做时，您应该突出并强调这种情况（以及您采取的行动）所展示的特定相关技能。 此外，在本节中，始终最好确保您谈论您的团队以及您自己。许多候选人认为他们只应该突出自己的特定角色，而且这是理所当然的，毕竟这是 面试。 他们的 尽管如此，在应得的地方给予表扬，并谈论你的队友或同事对解决方案或你的成功的贡献，表现出谦逊和 。 领导能力 可以想象，招聘经理喜欢看到具有这种素质的技术候选人。 因此，对于我们的示例，您可以这样说： “最初，考虑到我工作的时间很短，我试图说服高级工程师简单地更改网站徽标。然而，他们立即让我失望了。 所以，我集思广益，列出了我可能的选择。我还与我的经理分享了这些信息，并让他们了解这种情况。 本质上，我可以有： 推迟标志更改， 在进一步投资工程基础设施的同时推出临时标识， 或者在推迟工程基础设施实施的同时推出新标志。 尽管有这些选择，但我觉得最好能找到一个解决方案来满足每个人的特定需求。 因此，我尽我所能，尽可能地表现出同理心，并听取所有相关人员的意见。 我与设计师进行了交谈——他们强调，他们最终只是在那个时候，需要在其中一个网站页面上更新徽标，而不必在任何地方。 尽管如此，这位高级工程师非常清楚，他们不赞成他们认为快速、临时解决这个问题的方法，正是这种方法导致了严重的工程挫折，给我们带来了如此多的麻烦。这位工程师更喜欢我们投资于长期解决方案，在这种情况下，它正在实施技术基础设施以在未来进行徽标更改。 尽管有这些担忧，但我的老板告诉我，CEO 主要关心的是更新徽标——因为这样做可以让他们向投资者展示我们的产品。 所以，我决定安排设计师和有问题的高级工程师会面。在这次会议上，我们共同集思广益，提出了一个互惠互利的解决方案。” 结果 最后，你需要解释你的行动的结果。 详细说明最初的情况是如何最终解决的，以及你的行动是如何帮助实现这一解决的。 不过，不要忘记提及你的队友或同事以及他们的努力成果。 STAR的这一部分也是您谈论您在此过程中学到的课程的最佳场所。 因此，对于我们的示例，您可以这样说： “尽管会议具有协作性质，但一开始的情绪相对较高。但是，我建议每个人都重申他们对这个标志更改项目的目标，从而冷静下来。 设计师重申，标志不一定需要立即随处更改——只需在网站的一页上即可。 从那里，高级工程师想到了一个想法，涉及短期实施徽标更改。然而，更重要的是，这种短期实施之后可以重新用于工程团队想要进行的更重要的系统设计更改。 这个解决方案最终得到了所有人的认可，这个项目面临的障碍也消失了。 值得庆幸的是，这次会议帮助解决了当时的问题，而不是升级到 CEO。 这种情况确实让人们意识到，在团队开发产品时，同理心、理解、沟通和解决冲突是多么重要。” 使用 STAR 框架的提示 这就是 STAR 框架！ 正如我们所提到的，这个框架特别适合回答 。 行为面试问题 但是，您 应该排练或通读准备好的答案。否则，您的答案听起来不自然或不真实。 不 毕竟，这是一个 而不是脚本。 框架， 但是，您应该做的是在面试中记住一些示例情况。然后，当被问到类似本文中的行为面试问题时，您可以根据具体问题对其进行调整。 换句话说，使用 STAR 框架的最佳方式是提前准备 。 故事库 也就是说，你可以轻松谈论、熟悉并展示你作为技术候选人的一些最佳优势的 5 到 10 个故事或情况的集合。 希望根据行为面试问题，您可以在故事库中找到一些可以用来深思熟虑地回答问题的东西。 确保您的故事库具有足够的多样性。如果银行中的每个故事都非常相似，最终对你没有多大好处。这也会威胁到你的面试答案听起来不真实。 相反，尝试从不同的公司、角色、团队等中寻找故事。 不过，无论如何，请确保在讲述你的故事时，你会感到自信、知识渊博和专业，因为这些品质将不可避免地转化为你的面试表现。 此外，您需要在故事库中包含几个故事，明确展示您申请的角色的一些特定技能。几乎在所有情况下，职位描述或职位列表都会直接列出候选人所需或首选的特定技能。 在你开始构建你的故事库之后，问自己一些问题来测试你自己： 我最好的力量是什么？ 我最大的弱点是什么？ 解释我处理冲突的时间。 解释一次我学到了宝贵的一课。 告诉我我必须适应的时间。 告诉我我做出错误决定的时候。 告诉我一次我失败的经历。 归根结底，没有办法确切知道面试官在重要日子会问什么问题。 但是，一旦您对 STAR 方法感到满意并拥有扎实的故事库，您将能够自信地回答您遇到的任何行为面试问题。