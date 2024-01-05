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    在会议上发言不应该这么难经过@vinitabansal
    335 讀數

    在会议上发言不应该这么难

    2024/01/05
    7m
    经过 @vinitabansal 335 讀數
    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    您是否有足够的勇气在会议上说出您需要说的话，或者您是否感到胃部打结而拒绝发言？
    featured image - 在会议上发言不应该这么难
    society #meetings #communication-skills
    Vinita Bansal HackerNoon profile picture

    @vinitabansal

    Vinita Bansal

    Author Upgrade Your Mindset, Rethink Imposter Syndrome. Scaling products ￫ Scaling thinking. Former AVP Engg @Swiggy

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